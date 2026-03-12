Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Attacker Reveals He Trying To Kill Former Jammu And Kashmir Cm Farooq Abdullah For The Last 20 Years

farooq abdullah attacked : “त्यांना 20 वर्षापासून मारण्याचा प्रयत्न…; फारुख अब्दुल्लांवर हल्ला करणाऱ्याचे धक्कादायक विधान

जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री नॅशनल कॉन्फरन्सचे संरक्षक डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर लग्न समारंभामध्ये हल्ला झाला. त्यांच्या हल्लेखोराने 20 वर्षापासून मारण्याचा प्रयत्न असल्याचा खुलासा केला.

Updated On: Mar 12, 2026 | 11:52 AM
Attacker reveals he trying to kill former Jammu and Kashmir CM Farooq Abdullah for the last 20 years

जम्मू काश्मीर माजी सीएम फारूक अब्दुल्ला मागील 20 वर्षापासून मारण्याचा प्रयत्न हल्लेखोराचा खुलासा (फोटो - सोशल मीडिया)

  • माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लांवर गोळीबार
  • हल्लेखोर कमल सिंग जामवाल अटकेत
  • 20 वर्षांपासून मारण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा
farooq abdullah attacked : जम्मू काश्मीर : जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लांवर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला, एका लग्नसमारंभमध्ये सहभागी झालेल्या फारुख अब्दुल्लांवर जवळच उभ्या असलेल्या व्यक्तीने गोळीबार केला. मात्र दैव बलवत्तर म्हणून त्यांचा जीव वाचला. मात्र या हल्ल्यामुळे जम्मू काश्मीरसह राजकीय वर्तुळातून नेत्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दरम्यान, त्यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या हल्लेखोराने 20 वर्षापासून त्यांना मारण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचा धक्कादायक दावा केला आहे.

जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला जम्मूच्या ग्रेटर कैलाश भागात एका वकिलाच्या लग्नाला उपस्थित राहिले होते. यावेळी त्यांच्यासोबत सुरक्षा रक्षक देखील होते. मात्र त्यांच्याच सोबत चालत असलेल्या घोळक्यामधून हल्ला करण्यात आला. कमल सिंग जामवाल असे हल्लेखोराते नाव आहे. जवळच असलेल्या सुरक्षा रक्षकाने 63 वर्षीय हल्लेखोराला ताब्यात घेतले असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. या गोळीबार प्रकरणाचा तपास पोलीस करत असून हल्लेखोराची कसून चौकशी केली जात आहे.

हे देखील वाचा : जम्मूत फारूख अब्दुल्लावर गोळीबार, लग्नाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते माजी मुख्यमंत्री

फारुख अब्दुल्लांवर हल्ला करणारा हल्लेखोर कमल सिंग जामवाल याने अनेक धक्कादायक दावे केले आहेत. तो म्हणाला की, “माझ्याकडे असणाऱे अग्निशस्त्र हे माझेच आहे. या शस्त्राचा माझ्याकडे परवाना देखील आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून मी त्यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न करतोय. हा माझा वैयक्तिक अजेंडा आहे. दैव बलवत्तर म्हणून ते काल वाचले,” असा खुलासा हल्लेखोर कमल सिंग जामवाल याने केला आहे.

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे संरक्षक डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर लग्न समारंभामध्ये हल्ला झाला. या जीवघेण्या हल्ल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज देखील समोर आले आहे. यामध्ये त्यांच्यासोबत चालत असलेल्या व्यकीनेच गोळीबार केला असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. मात्र गोळी त्यांना छाटून गेली. यावेळी आसपास असलेल्या लोकांनी हल्लेखोराची धरपकड केली. तसेच या घटनेवेळी जम्मू आणि काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी देखील त्यांच्यासोबत होते. सुरिंदर चौधरी यांना शस्त्रांच्या तुकड्यांमुळे किरकोळ दुखापत झाली आहे. त्यांना देखील रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले.

हे देखील वाचा : स्टेशनांवरून वडा-समोसा होणार गायब! एलपीजीच्या तुटवड्याचा परिणाम; शिवडी आणि कुर्ल्यातील क्लाऊड किचन बंद

Published On: Mar 12, 2026 | 11:52 AM

