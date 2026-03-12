Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Nikki Tamboli Reveals The Real Reason For Not Leaving The Show With Arbaaz Patel Saying Its All About Commitment

अरबाज पटेलसोबत निक्की तंबोलीने का सोडला नाही शो? बॉयफ्रेंडला दिला धोका ? अभिनेत्रीने सांगितलं खरं कारण

निक्की तांबोळीने अलीकडेच एक पोस्ट शेअर केली आहे ज्यामध्ये तिने आणि अरबाज पटेलने 'द ५०' का सोडले हे स्पष्ट केले आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अरबाज पटेल या शोमधून बाहेर पडला आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 11:31 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • अरबाज पटेलसोबत निक्की तंबोलीने का सोडला नाही शो?
  • अभिनेत्रीने सांगितलं स्पष्टच कारण
  • काय म्हणाली निक्की तंबोली?
 

“द ५०” या रिॲलिटी शोमुळे निक्की तांबोलीचे वैयक्तिक आयुष्य चर्चेत आले आहे. ती तिच्या बॉयफ्रेंड अरबाज पटेलसोबत शोमध्ये आली होती, पण आता तो बाहेर पडला आहे. अलिकडेच निक्कीने खुलासा केला की शिव ठाकरे आणि प्रिन्स नरुला तिच्याविरुद्ध टीका करत आहेत, ज्यामुळे तिचा बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल रागावला होता, त्यानंतर त्यांच्यामध्ये भांडणं झाली. अरबाजला शोमधून बाहेर काढण्यात आले, परंतु निक्कीने त्याच्यासोबत शो न सोडण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, तिला आता ट्रोल केले जात आहे. परंतु, निक्कीने ट्रोलर्सना उत्तर दिले आहे आणि सत्य उघड केले आहे.

निक्की तांबोलीने अरबाज पटेलसोबत शो का सोडला नाही?

निक्की तांबोलीने तिच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक लांबलचक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये तिने “द ५०” न सोडण्याचे कारण स्पष्ट केले आहे. तिने तिच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, ‘आज बरेच लोक म्हणत आहेत की तिने अरबाजसोबत खेळ सोडायला हवा होता, पण त्यांना हे समजत नाही की जेव्हा द ५० सारखा शो येतो तेव्हा त्यासाठी खूप वचनबद्धता लागते आणि त्यांना वाटते की शो सोडणे ड्रामा आहे, परंतु जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी ताकद आणि धैर्य लागते. माझ्या भावाचे निधन झाले तरीही, मी दुसऱ्याच दिवशी खतरों के खिलाडीला गेले होते कारण माझ्यात एक वचनबद्धता होती. भावना खऱ्या असतात, पण जबाबदाऱ्या पूर्ण करणे तितकेच महत्त्वाचे असते.’ असे तिने म्हटले आहे.

निक्की तांबोली स्वतःच्या वचनबद्धतेबद्दल स्पष्टच म्हणाली

तिच्या पोस्टमध्ये, निक्की तांबोलीने पुढे लिहिले की तिच्या कारकिर्दीत तिने केलेल्या प्रत्येक गोष्टीसाठी तिला नेहमीच आदर मिळाला आहे. अभिनेत्रीच्या मते, वचनबद्धता ही केवळ भावनांबद्दल नाही. तिला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले जात आहे हे माहित असतानाही तिने शोच्या बाजूने उभे राहणे आणि त्याचा आदर करणे निवडले आहे. शेवटी, निक्की तांबोलीने निराशा व्यक्त केली की लोकांना तिच्या आरोग्याबद्दल काहीही माहिती नव्हते, तरीही तिच्या कामगिरीचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की निक्की तांबोलीला अलीकडेच डेंग्यू झाला होता. शोमध्ये तिला अजूनही थकवा आणि कमकुवतपणा जाणवताना ती दिसली आहे.

Published On: Mar 12, 2026 | 11:31 AM

Mar 12, 2026 | 11:31 AM
