स्टेशनांवरून वडा-समोसा होणार गायब! एलपीजीच्या तुटवड्याचा परिणाम; शिवडी आणि कुर्ल्यातील क्लाऊड किचन बंद

पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे एलपीजी सिलेंडरच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. याचा फटका आता रेल्वेच्या खानपान सेवांनाही बसत असून स्टेशनांवर मिळणारे लोकप्रिय खाद्यपदार्थ कमी होण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 11:30 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा पुरवठा कमी झाल्याने रेल्वेच्या खानपान सेवांवर परिणाम.
  • शिवडी आणि कुर्ला येथील आयआरसीटीसीची क्लाऊड किचन बंद असल्याने प्रवाशांसाठी अडचण.
  • स्टेशनांवर मिळणारे वडा, समोसा आणि ब्रेड पकोडा काही दिवसांसाठी कमी मिळण्याची शक्यता.
मुंबई, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या पाश्र्वभूमीवर व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध होत नसल्याने आता भारतीय रेल्वेच्या खानपान सेवांवर परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे. आगामी काही दिवसांत रेल्वे स्टेशनांवर मिळणारे आणि लोकप्रिय असलेले खाद्यपदार्थ वडा, समोसा आणि ब्रेड पकोडा हे प्रवाशांना मिळणे कठीणे होणार आहे.

LPG आणि इंधन तुटवड्याची भीती सोडा! ४० देशांकडून पुरवठा सुरू; बुकिंगनंतर अडीच दिवसांत मिळणार सिलेंडर

याबाबत मंगळवारी दोन महत्त्वाची पत्रे जारी करण्यात आली आहेत. पहिले पत्र आयआरसीटीसीकडून मुंबईतील सर्व स्टॅटिक कॅटरिंग लायसन्सधारकांना पाठवण्यात आले आहे. तर दुसरे पत्र रेल्वे बोडनि पेट्रोलियम तसेच प्राकृतिक गैस मंत्रालयाला लिहिले आहे. आयआरसीटीसी ने आपल्या निर्देशात म्हटले आहे की, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघर्षामुळे व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. यासाठी रेल्वे स्टेशनांवर प्रवाशांना पुरेशी खानपान सेवा उपलब्ध करण्यासाठी कॅटरिंग विभागांना पर्यायी कुकिंग पद्धतीचा वापर करावा लागणार आहे.

लोकप्रिय खाद्यपदार्थ मिळणे दुर्लभ

  • याशिवाय आयआरसीटीसी पश्चिम विभागातील बहुतांश किचन बंद आहेत. यातो मुख्यतः शिवडी आणि कुर्ला येथील क्लाउड किचनचा समावेश आहे.
  • किचन मॅनेजरने सांगितले की, गॅस पुरवठा कमी होण्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
  • शिवडी आणि कुर्ला येथील क्लाउड किचन मुंबईत सर्वात जास्त खाद्यपदार्थ प्रवाशांना पाठवत असतात.
  • या किचनमधून प्रत्येक दिवशी ९००० पेक्षा जास्त प्रवाशांना खाद्यपदार्थ पुरवले जातात.
गॅसच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे भोजनालये अडचणीत
  • चाळीत चपात्यांची संख्या घटली, मजूरवर्गावर उपासमारीची वेळ मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या युद्धामुळे एलपीजी आणि भारत गॅसवा पुरवटा प्रभावित झाला आहे.
  • गैस एजन्सीमुळे घरगुती आणि कमर्शियल सिलेंडरचे दर वाढण्यात आले आहेत, मात्र बुकिंगनंतरही सिलेंडर वेळेवर मिळत नाही. यामुळे गृहिणी आणि हॉटल संचालकासमोर मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.
  • भोजनालय संचालकांच्या म्हणण्यानुसार, मोठे कमर्शियल गैस सिलेंडर नसल्यामुळे आता फुल थाळीमध्ये केवळ सात चपात्या आणि मिनी मिनी थाळीमध्ये चार चपात्या दिल्या जात आहेत. आधी फुल थाळीमध्ये १० आणि मिनी बाळीमध्ये सहा चपात्या दिल्या जात असत. गॅस पुरवठा होत नसल्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे कामगार वर्गाला अर्धपोटी दिवस काढावा लागत आहे.
पायरेटेड कंटेंटवर केंद्र सरकारचा मोठा प्रहार! Telegram ला बजावली अधिकृत नोटीस; ३,१४२ हून अधिक चॅनेल्स रडारवर

मुंबई महानगरपालिकेचे कँटीनही बंद

  • एलपीजी संकटाचा परिणाम महापालिकेच्या कैटीनवरही झाल्याचे दिसून येत आहे. बुधवारी कैटीन बंद करण्यात
  • आली आहे. केवळ चहा, कॉफी यासारखे अन्य पेय पदार्थ मिळत आहेत.
  • अशा स्थितीत महापालिकेच्या हजारो कर्मचाऱ्यांची जेवणाची समस्या निर्माण होत आहे.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Mar 12, 2026 | 11:00 AM

