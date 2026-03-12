Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Chaitra Navratri 2026 Remove These Things From Your Home Before The Start Of Chaitra Navratri

Chaitra Navratri Tips: चैत्र नवरात्रीच्या सुरुवातीपूर्वी घरामध्ये करा ‘हे’ बदल, तुमच्यावर राहील देवी दुर्गेचा आशीर्वाद

चैत्र नवरात्र हा हिंदू नववर्षाच्या सुरुवातीचा एक प्रमुख सण आहे. यावेळी याची सुरुवात 19 मार्चपासून होत आहे. या काळात नऊ दिवस भाविक दुर्गा देवीची पूजा करतात. नवरात्रोत्सवापूर्वी घरातून कोणत्या वस्तू काढाव्यात ते जाणून घ्या

Updated On: Mar 12, 2026 | 11:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

  • चैत्र नवरात्र कधी सुरु होत आहे
  • घरातून कोणत्या गोष्टी बाहेर काढाव्यात
  • देवी लक्ष्मीचा राहील आशीर्वाद
 

चैत्र नवरात्र हा सण हिंदू धर्मात अत्यंत पवित्र आणि महत्त्वाचा मानला जातो. या नऊ दिवसांच्या उत्सवात देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते आणि भक्त उपवास आणि भक्तीभावाने पूजा करतात. दुर्गा देवीची भक्तीभावाने पूजा केल्याने आनंद, शांती आणि समृद्धी मिळते. दरम्यान, चैत्र नवरात्र सुरू होण्यापूर्वी घराची स्वच्छता करणे आवश्यक मानले जाते. घटस्थापनेपूर्वी घरातून काही अशुभ वस्तू काढून टाकल्या पाहिजेत, जेणेकरून घरात सकारात्मक ऊर्जा वाहत राहील आणि माता दुर्गेचे आशीर्वाद सतत बरसत राहतील. चैत्र नवरात्रीच्या सुरुवातीपूर्वी घरात कोणते बदल करायचे ते जाणून घ्या

चैत्र नवरात्रीची सुरुवात कधीपासून

पंचांगानुसार, यावर्षी चैत्र महिन्यातील शुक्ल पक्षातील प्रतिपदा तिथीची सुरुवात गुरुवार, 19 मार्च रोजी सकाळी 6.52 वाजता होणार आहे आणि शुक्रवार, 20 मार्च रोजी पहाटे 4.52 वाजता होणार आहे. उदयतिथीनुसार, चैत्र नवरात्रीची सुरुवात गुरुवार, 19 मार्चपासून होत आहे आणि याची समाप्ती 27 मार्च रोजी म्हणजे रामनवमीच्या दिवशी होणार आहे.

Samudrik Shastra: मानेच्या बनावटीवरून ओळखा व्यक्तीचा स्वभाव, अशा लोकांवर कधीही ठेवू नका विश्वास

कोणत्या वस्तू घरातून बाहेर काढायच्या

घरातून बंद घड्याळ बाहेर काढा

धार्मिक श्रद्धेनुसार, घरातील कोणतेही तुटलेले घड्याळ नवरात्रीपूर्वी दुरुस्त करावे किंवा काढून टाकावे. असे मानले जाते की तुटलेले घड्याळ घरात नकारात्मक उर्जेचे संकेत देते आणि शुभ कार्यक्रमांमध्ये अडथळा आणू शकते.

सुकलेले तुळशीचे रोप

तुळशीला देवी लक्ष्मीचे रूप मानले जाते आणि ती भगवान विष्णूंनाही खूप प्रिय आहे. म्हणून, घरात वाळलेले तुळशीचे रोप ठेवणे शुभ मानले जात नाही. असे म्हटले जाते की, नवरात्रीपूर्वी वाळलेले तुळशीचे रोप काढून नवीन लावल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जा येते.

तुटलेली मूर्ती आणि जुने फोटो

जर तुमच्या घरात एखाद्या देवतेची तुटलेली मूर्ती किंवा फाटलेला जुना फोटो असेल तर तो नवरात्रीपूर्वी आदरपूर्वक काढून टाकावा. धार्मिक श्रद्धेनुसार, अशा वस्तू घरात नकारात्मकता वाढवू शकतात आणि तुमच्या प्रार्थनेचे फळ कमी करू शकतात.

Ketu transit: केतुच्या नक्षत्रातील बदलामुळे या राशीच्या लोकांना व्यवसायासोबतच करिअरमध्येही मिळेल मोठे यश

घराध्ये तुटलेला झाडू ठेवू नये

वास्तु आणि धार्मिक श्रद्धेनुसार झाडूला देवी लक्ष्मीचे प्रतीक मानले जाते. म्हणून, जर तुमच्या घरात तुटलेला झाडू असेल तर तो नवरात्र सुरू होण्यापूर्वी बदलावा. असे मानले जाते की घरात तुटलेला झाडू ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि आर्थिक समस्या देखील उद्भवू शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Mar 12, 2026 | 11:30 AM

