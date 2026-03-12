वाढता उच्च रक्तदाब Kidney करून टाकेल कायमची निकामी! विषारी घटक नैसर्गिकरित्या फिल्टर करण्यासाठी करा ‘हे’ सोपे उपाय

किडनीचे आजार होण्याची कारणे?
किडनी फिल्टर करण्यासाठी उपाय?
किडनीच्या आजार होऊ नये म्हणून काय करावे?
जगभरात १२ मार्चला जागतिक किडनी दिवस साजरा केला जातो. किडनीच्या आजारांबद्दल जनजागृती करण्यासाठी हा दिवस प्रत्येक वर्षी साजरा करतात. किडनी शरीरातील अतिशय महत्वाचा अवयव आहे. शरीरातील रक्त शुद्ध करणे, हार्मोन्स संतुलित ठेवणे आणि शरीरातील विषारी घटक लघवीवाटे बाहेर काढून टाकणे यांसारखी महत्वपूर्ण कामे किडनी करते. पण बऱ्याचदा शरीरात होणाऱ्या बदलांमुळे किडनीचे आरोग्य बिघडते. मधुमेह, उच्च रक्तदाब किडनी खराब होण्यामागील महत्वपूर्ण कारण आहे. रक्तातील साखर आणि वाढलेला रक्तदाब किडनीमधील सुषमा घटक आणि रक्तवाहिन्यांना हळूहळू नुकसान पोहचवते. हेच विषारी घटक शरीरातून बाहेर पडून जाण्याऐवजी शरीरात तसेच साचून राहतात, ज्याच्या परिणामामुळे किडनी स्टोन, किडनी निकामी होणे, किडनी कॅन्सर यांसारखे गंभीर आजार होतात.(फोटो सौजन्य – istock)
जगभरात किडनीसंबंधित आजारांचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहे. रक्तात वाढलेली साखर आणि वाढत उच्च रक्तदाब किडनी खराब करून टाकतो. उच्च रक्तदाब वाढल्यामुळे किडनीच्या पेशींचे नुकसान होते. रक्तात वाढलेली साखर जास्त प्रमाणात साचून राहिल्यामुळे किडनीमधील नेफ्रॉन्स ही अतिशय नाजूक यंत्रणा हळूहळू खराब होण्यास सुरुवात होते. शरीरात जमा होणाऱ्या अतिरिक्त ग्लुकोजमुळे नाजूक फिल्टर्सना सूज येऊन जखमा होतात. ज्यामुळे शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडून जात नाहीत. डायबेटीक किडनी डिसीज झाल्यानंतर अनेक वर्ष लक्षणे अजिबात दिसून येत नाहीत. पण कालांतराने लक्षणांकडे वाढ होते आणि किडनी निकामी होऊन जाते.
किडनीच्या आजारांपासून शरीराचा बचाव करण्यासाठी आहारातून साखर पूर्णपणे बंद करावी. तसेच योग्य औषधे, संतुलित आहार आणि साखरेची नियमित तपासणी करून डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य ते उपचार करावेत. तसेच आहारात मिठाचे जास्त प्रमाणात सेवन करू नये. मिठामध्ये असलेले सोडियम किडनीच्या कार्यात अडथळे निर्माण करतात. रक्तदाब नियंत्रणात राहिल्यास किडनीवर जास्तीचा तणाव येत नाही.
किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी नियमित ३० मिनिटं व्यायाम करणे आवश्यक आहे. व्यायाम केल्यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. वाढलेले वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि रक्तभिसरण सुधारण्यासाठी व्यायाम करावा. रक्तदाब 130/80 mmHg पेक्षा कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यास किडनी निरोगी राहील. दैनंदिन आहारात सहज पचन होणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करावे. साखरयुक्त किंवा कॅनमधील गोड पेये पिणे टाळावे. शरीरातील विषारी घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी भरपूर पाणी प्यावे. याशिवाय किडनीसंबंधित कोणत्याही समस्या उद्भवल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावेत.
Ans: पाय, घोटे, किंवा डोळ्यांच्या खाली सूज येणे.
Ans: मधुमेह, उच्च रक्तदाब, किडनी इन्फेक्शन किंवा खडे
Ans: पुरेसे (२-३ लिटर) पाणी प्या, आहारात मिठाचे प्रमाण कमी करा.