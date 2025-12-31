Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भारताच्या समुद्री ताकदीत होणार वाढ; S-5 Nuclear पाणबुडी लवकरच होणार तयार

India to Make S5 nuclear Submarine : भारताने अणुशक्तीच्या दिशेने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल ठेवले आहे. भारताने स्वदेशी अणु-पाणबुडी तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 04:58 PM
India S5 nuclear submarine

भारताच्या समुद्री ताकदीत होणार वाढ; S-5 Nuclear पाणबुडी लवकरच होणार तयार (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • भारताच्या समुद्री ताकदीत होणार वाढ
  • पुढील पिढीच्या S-5 न्यूक्लियर पाणबुड्यांच्या बांधणीस सुरुवात
  •  20230 पर्यंत पाणबुड्यांचे चार ताफे तयार करण्याचे उद्दिष्ट्ये
Indian Navy nuclear submarines : नवी दिल्ली : एक मोठे वृत्त आहे. भारताने आपल्या समुद्री ताकदीत वाढ करण्यासाठी एक निर्णय घेतला आहे. भारताने यासाठी न्यूक्लियर पाणबुड्या तयार करण्याचे ठरवले आहे. यासाठी भारत पुढील पिढीच्या S-5 जनरेशनच्या न्यूक्लियर पाणबुड्या तयार करणार आहे. हे भारताच्या स्वदेशी धोरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

भारताने अणु-बॅलेस्टिक मिसाईल S5 च्या बांधणीस सुरुवात केली आहे. यामुळे भारताच्या समुद्री ताकदीत लक्षणीयरित्या वाढ होणार आहे.

S5 पाणबुडीची वैशिष्ट्ये

  • S5 श्रेणीच्या पाणबुड्या या जगातील सर्वात ताकदवान, अत्याधुनिक आणि वेगवान पाणबुड्या म्हणून ओळखल्या जातात.
  • AFI च्या अहवालानुसार,  भारत S5 श्रेणीच्या पाणबुड्यांचे वज हे 13,500 टन असणार आहे. हे अरिहंत पाणबुडीच्या दुप्पट आहे.
  • या पाणबुडीचा आकारा भव्य असून  यामध्ये अनेक इंधन, प्रगत अणु रिएक्टर, मोठ्या संख्येने क्षेपणास्त्रे आणि जास्त काळ गस्त घालण्याची क्षमता आहे.
  • या पाणबुड्या अत्याधुनिक आणि सुधारित स्टील्थ तंत्रज्ञानाने बनलेल्या असून शत्रूच्या रडारपासून सहजपणे लपून राहू शकतात. यामुळे ही न्यूक्लियर पाणबुडी अधिक प्रभावी आणि शक्तीशाली मानली जात आहे.
  • या पाणबुडीवर लांब पल्ल्यांची क्षेपणास्त्रे तैनात केली जाणार आहेत. यामुळे भारताला किनाऱ्यांपासून दूर राहूनही अणु प्रतिकार क्षमता टिकवता येईल.
भारताची ही अणु पाणबुडी अणुशक्तीच्या संरक्षण धोरणाचा महत्त्वाचा भाग मानली जात आहे. भारताच्या या अणु पाणबुडीमुळे भल्या भल्या शत्रूंची झोप उडणार आहे. यामुळे भारताची लष्करी, समुद्री, भू-दल ताकद अधिक बळकट होणार आहे.  या S5 पाणबुडी 2030 च्या सुरुवातीला भारताच्या नौदलात सामील होण्याची शक्यता आहे.  2030 च्या अखेरपर्यंत याच्या आणखी तीन पाणबुड्या नौदलात सामील होती अशी माहिती समोर आली आहे.

पाणबुडीच्या या ताफ्यामुळे भारताला समुद्रात गस्त घालणे, धोका ओखळून त्याला नष्ट करणे आणि आपली समुद्रीत ताकद कायम ठेवण्यात मदत होणार आहे. यामुळे भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील महत्त्व अधिक वाढणार आहे. यामुळे भारताच्या स्वदेशी अणु पाणबुडी निर्मीतीची क्षमताही वाढेल. हा भारताच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

