सोफी डिवाइनच्या निवृतीनंतर न्यूझीलंड महिला संघाची कमान या अष्टपैलूकडे! हि खेळाडू करणार टीमचे नेतृत्व

सोफी डेव्हाईन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृती घेतल्यानंतर अमेलिया केर हिला सर्व फॉरमॅटमध्ये न्यूझीलंड महिला संघाची नवीन कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. केरने कर्णधार म्हणून निवड झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.

Updated On: Feb 16, 2026 | 12:17 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Amelia Kerr will lead the New Zealand women’s team : न्यूझीलंडची अष्टपैलू खेळाडू अमेलिया केर हिला सर्व फॉरमॅटमध्ये न्यूझीलंड महिला संघाची नवीन कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. ती सोफी डेव्हाईनची जागा घेईल, ज्याने गेल्या वर्षी भारत आणि श्रीलंकेत झालेल्या महिला एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेनंतर पद सोडले होते. २५ वर्षीय अमेलियाने १७२ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. या महिन्याच्या अखेरीस झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेने ती तिच्या नेतृत्व प्रवासाला सुरुवात करेल. 

केरने कर्णधार म्हणून निवड झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. एनझेडसीने तिच्या म्हणण्यानुसार, “लहानपणापासूनच न्यूझीलंडचे प्रतिनिधित्व करण्याचे माझे स्वप्न होते आणि आता माझ्या देशाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळणे हा एक मोठा भाग्य आहे. मी माझ्या आधी न्यूझीलंडचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांच्या एका मोठ्या गटाचे अनुसरण करते, म्हणून मी जबाबदारी हलक्यात घेत नाही.”

केरने ८४ एकदिवसीय सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये ४१.१४ च्या सरासरीने आणि ८१.८४ च्या स्ट्राईक रेटने २,३०४ धावा केल्या आहेत. तिने चार शतके आणि १० अर्धशतके देखील केली आहेत. तिने तिच्या गोलंदाजी कारकिर्दीत १०६ बळी घेतले आहेत. तिने ८८ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये २७.९४ च्या सरासरीने १,४५३ धावा केल्या आहेत आणि ९५ बळी घेतले आहेत.

“लहानाची मोठे होत असताना, न्यूझीलंडचे प्रतिनिधित्व करणे हे माझे लहानपणीचे स्वप्न होते आणि हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. आता माझ्या देशाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळणे हा एक मोठा भाग्य आणि नशीबाचा खेळ आहे. या गटाची वाढ, प्रतिभा आणि समर्पण आणि आपण काय साध्य करू शकतो आणि आपण एकत्र कुठे जाऊ शकतो याची क्षमता याबद्दल मी खूप उत्साहित आहे,” असे तीने सांगितले.

२०१६ मध्ये वयाच्या १६ व्या वर्षी न्यूझीलंडकडून पदार्पण केल्यापासून, अमेलियाने सर्व फॉरमॅटमध्ये ३,७५७ धावा केल्या आहेत आणि २०१ विकेट्स घेतल्या आहेत, ज्यामुळे व्हाईट फर्न्सच्या सर्वकालीन विकेट घेणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत ती तिसऱ्या आणि धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत चौथ्या स्थानावर आहे. २०२४ च्या युएईमध्ये झालेल्या आयसीसी महिला टी२० विश्वचषकातील विजयादरम्यान तिची क्षमता अधोरेखित झाली, जिथे तिला स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून घोषित करण्यात आले.

Published On: Feb 16, 2026 | 12:17 PM

