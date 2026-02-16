Jalgaon Accident: जळगावमध्ये भीषण अपघात, अर्टिका कारचा चेंदामेंदा; दोघांचा जागीच मृत्यू तर…

नियंत्रण सुटल्याने झाला अपघात
चोपडा तालुक्यातील विरवाडा येथून चोपड्याच्या दिशेने येत असताना आज (16 फेब्रुवारी) सकाळी 5.30 वाजेच्या सुमारास अर्टिका (MH 19 BS 1008) या गाडीचा भीषण अपघात झाला. घटनेची माहितीमिळताच घटनास्थळी नागरिकांनी तातडीने मदतकार्य सुरू केले आणि जखमींना रुग्णालयात हलवले. अपघात चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यामुळे कार दुभाजकवर आदळून हा अपघात झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
दोघांचा जागींच मृत्य तर…
या अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला आहे तर तीन जण गंभीर जखमी आहे. राहुल अमृत भोई आणि मयूर अरुण राजपूत असे मृत्यू झालेल्यांचे नावे आहेत. तर बंटी रविंद्र कोळी, राकेश भगवान राजपूत (गिरासे)आणि विजय अमृत भोई असे जखमींचे नावे आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहे. सध्या पोलीस या प्रकरणाची पुढील कारवाई करत आहेत.
नागरिकांची मागणी
