Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Jalgaon Accident Terrible Accident In Jalgaon Artica Car Overturns Two Die On The Spot

Jalgaon Accident: जळगावमध्ये भीषण अपघात, अर्टिका कारचा चेंदामेंदा; दोघांचा जागीच मृत्यू तर…

जळगाव जिल्ह्यात चोपडा-विरवाडा रस्त्यावर अर्टिका कारचा भीषण अपघात झाला. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने कार दुभाजकावर आदळून दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर तीन जण गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

Updated On: Feb 16, 2026 | 12:07 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • पहाटे साडेपाचच्या सुमारास भीषण अपघात
  • अर्टिका कार दुभाजकावर जोरात आदळली
  • दोघांचा मृत्यू, तर तीन जण जखमी
जळगाव: जळगाव जिल्ह्यातून एक भीषण अपघाताची घटना समोर आली आहे. चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने अर्टिका कार दुभाजकावर आढळल्याने अपघात झाला. या भीषण अपघातात अर्टिका गाडीचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाल्याचे समोर आले आहे. यात अपघातात दोन जण ठार तर तीन जण जखमी आहे. ही घटना चोपडा-विरवाडा रस्त्यावर घडली.

नियंत्रण सुटल्याने झाला अपघात

चोपडा तालुक्यातील विरवाडा येथून चोपड्याच्या दिशेने येत असताना आज (16 फेब्रुवारी) सकाळी 5.30 वाजेच्या सुमारास अर्टिका (MH 19 BS 1008) या गाडीचा भीषण अपघात झाला. घटनेची माहितीमिळताच घटनास्थळी नागरिकांनी तातडीने मदतकार्य सुरू केले आणि जखमींना रुग्णालयात हलवले. अपघात चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यामुळे कार दुभाजकवर आदळून हा अपघात झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

Satara Crime:’व्हॅलेंटाईन डे’ ला धक्कादायक प्रकार! शिक्षकाने नववीतील विद्यार्थिनीला केला ‘प्रपोज’; मुलीला थांबवले आणि…

दोघांचा जागींच मृत्य तर…

या अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला आहे तर तीन जण गंभीर जखमी आहे. राहुल अमृत भोई आणि मयूर अरुण राजपूत असे मृत्यू झालेल्यांचे नावे आहेत. तर बंटी रविंद्र कोळी, राकेश भगवान राजपूत (गिरासे)आणि विजय अमृत भोई असे जखमींचे नावे आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहे. सध्या पोलीस या प्रकरणाची पुढील कारवाई करत आहेत.

डंपर चालक बोलत होता मोबाईलवर आणि…; भाजीपाला घेऊन जाणाऱ्या वृद्धाचा मृत्यू

जळगाव येथून एक भीषण अपघाताची बातमी समोर आली आहे. भरधाव डंपरच्या धडकेत एका वृद्धाचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. जळगाव शहरातील कालिंका माता चौकात ही घटना घडली. मृत्यू झालेल्या वृद्धाचे नाव प्रभाकर पाटील (५७ वर्षीय) असे आहे. या घटनेने परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला आहे.

नागरिकांची मागणी

कालिंका माता चौकात साधारण वर्षभरापूर्वी डंपरने एका बालकाला चिरडल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे येथे अद्ययावत सिग्नल व्यवस्था सुरू करावी तसेच 24 तास वाहतूक पोलिसांची नेमणूक करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

Chandrapur Accident: महाशिवरात्रीची यात्रा ठरली दुर्दैवी! दर्शनाहून परतताना वाहन पलटी; एकाच मृत्यू तर १७ जखमी

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघाताचे कारण काय?

    Ans: चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने कार दुभाजकावर आदळली.

  • Que: किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला.

  • Que: जखमींची स्थिती कशी आहे?

    Ans: तीन जण जखमी असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Web Title: Jalgaon accident terrible accident in jalgaon artica car overturns two die on the spot

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 12:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लग्नाच्या आनंदात आले, मेट्रोच्या पिलरखाली सापडला मृत्यू; जौनपूरच्या सरपंचांचा मुंबईत दुर्दैवी अंत
1

लग्नाच्या आनंदात आले, मेट्रोच्या पिलरखाली सापडला मृत्यू; जौनपूरच्या सरपंचांचा मुंबईत दुर्दैवी अंत

Jalgaon Crime: जळगावात भीषण अपघात! डंपर चालक बोलत होता मोबाईलवर आणि…; भाजीपाला घेऊन जाणाऱ्या वृद्धाचा मृत्यू
2

Jalgaon Crime: जळगावात भीषण अपघात! डंपर चालक बोलत होता मोबाईलवर आणि…; भाजीपाला घेऊन जाणाऱ्या वृद्धाचा मृत्यू

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात
3

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jalgaon Accident: जळगावमध्ये भीषण अपघात, अर्टिका कारचा चेंदामेंदा; दोघांचा जागीच मृत्यू तर…

Jalgaon Accident: जळगावमध्ये भीषण अपघात, अर्टिका कारचा चेंदामेंदा; दोघांचा जागीच मृत्यू तर…

Feb 16, 2026 | 12:07 PM
Nuclear Talks : इराणच्या अडचणीत मोठी वाढ! नेतन्याहूंचा अमेरिकेला ‘हा’ गंभीर इशारा, अणु कराराचे समीकरण बदलणार?

Nuclear Talks : इराणच्या अडचणीत मोठी वाढ! नेतन्याहूंचा अमेरिकेला ‘हा’ गंभीर इशारा, अणु कराराचे समीकरण बदलणार?

Feb 16, 2026 | 12:06 PM
सकाळच्या नाश्त्यात केलेले ‘हे’ बदल शरीरासाठी ठरतील प्रभावी, गॅस आणि अ‍ॅसिडिटीपासून मिळेल आराम

सकाळच्या नाश्त्यात केलेले ‘हे’ बदल शरीरासाठी ठरतील प्रभावी, गॅस आणि अ‍ॅसिडिटीपासून मिळेल आराम

Feb 16, 2026 | 11:56 AM
India vs Pakistan सामन्यात ‘नो हॅन्डशेक’ अन् रोहित शर्माने पाकिस्तानी दिग्गजाला मारली मिठी, Video Viral

India vs Pakistan सामन्यात ‘नो हॅन्डशेक’ अन् रोहित शर्माने पाकिस्तानी दिग्गजाला मारली मिठी, Video Viral

Feb 16, 2026 | 11:45 AM
MHADA Mumbai Lottery: घर घेण्याचं स्वप्न होणार पूर्ण! म्हाडा काढणार ५ हजार घरांसाठी लॉटरी

MHADA Mumbai Lottery: घर घेण्याचं स्वप्न होणार पूर्ण! म्हाडा काढणार ५ हजार घरांसाठी लॉटरी

Feb 16, 2026 | 11:43 AM
Satara Crime:’व्हॅलेंटाईन डे’ ला धक्कादायक प्रकार! शिक्षकाने नववीतील विद्यार्थिनीला केला ‘प्रपोज’; मुलीला थांबवले आणि…

Satara Crime:’व्हॅलेंटाईन डे’ ला धक्कादायक प्रकार! शिक्षकाने नववीतील विद्यार्थिनीला केला ‘प्रपोज’; मुलीला थांबवले आणि…

Feb 16, 2026 | 11:37 AM
आधार कार्डच्या डिझाइनमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता! नाव आणि पत्ता होणार गायब, UIDAI QR कोडसह येणार नवीन आधार

आधार कार्डच्या डिझाइनमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता! नाव आणि पत्ता होणार गायब, UIDAI QR कोडसह येणार नवीन आधार

Feb 16, 2026 | 11:36 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Feb 15, 2026 | 07:02 PM
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM