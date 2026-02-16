India vs Pakistan सामन्यात ‘नो हॅन्डशेक’ अन् रोहित शर्माने पाकिस्तानी दिग्गजाला मारली मिठी, Video Viral

रोहित शर्मा-वसीम अक्रम: भारत पाकिस्तान यांच्यामध्ये मागील काही वर्षापासून तणाव वाढत चालला आहे. १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी टी-२० विश्वचषकात टीम इंडियाचा सामना पाकिस्तानशी झाला. या सामन्यादरम्यान भारतीय आणि पाकिस्तानी क्रिकेटमधील अनेक प्रमुख नावे मैदानावर उपस्थित होती. भारताच्या संघाने हा सामना एकतर्फी जिंकला. रोहित शर्मा हा टी-२० विश्वचषक २०२६ चा ब्रँड अॅम्बेसेडर आहे. म्हणूनच तो भारत-पाकिस्तान सामना पाहण्यासाठी आला होता. सामन्यापूर्वीच्या समारंभाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये तो पाकिस्तानी दिग्गज वसीम अक्रमला मिठी मारताना दिसत आहे.
कोलंबो येथील सामन्यात आयसीसी ब्रँड अँबेसेडर रोहित शर्मा उपस्थित होते. त्यांनी टीम इंडियाच्या खेळाडूंची भेट घेतली आणि अनेक वरिष्ठ नेत्यांशी संवाद साधला. सामना सुरू होण्यापूर्वी आर. प्रेमदासा स्टेडियममध्ये एक समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा आणि पाकिस्तानी दिग्गज वसीम अक्रम या समारंभात सहभागी झाले होते. रोहित आणि वसीम तिथे भेटले. त्यांनी एकमेकांना मिठी मारली आणि एकत्र फोटो काढले. याचा व्हिडिओ आता वेगाने व्हायरल होत आहे.
रोहित शर्मा आणि वसीम अक्रम यांच्यातील मिठी चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने टॉस दरम्यान सलमान अली आघाशी हस्तांदोलन केले नाही. टीम इंडियाने हस्तांदोलन न करण्याची परंपरा कायम ठेवली. विजयानंतरही दोन्ही संघांच्या खेळाडूंनी हस्तांदोलन केले नाही. त्यामुळे रोहितची वसीमला भेटणे आणि मिठी मारणे हे चाहत्यांकडून कौतुकास्पद ठरत नाही.
Legends Hugs, Kids don’t Shake Hands.. #INDvPAK #T20WorldCup pic.twitter.com/FmfZlF12yA — Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) February 15, 2026
टीम इंडियाने पाकिस्तानला वाईट पराभव दिला
भारताने प्रथम फलंदाजी केली पण अभिषेक शर्मा लवकर बाद झाला. त्यानंतर इशान किशनने शानदार फलंदाजी करत ७७ धावा केल्या. टीम इंडियाने २० षटकांत १७५ धावा केल्या. पाकिस्तानसमोर मोठे लक्ष्य होते, परंतु त्यांना जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या आणि वरुण चक्रवर्ती यांच्यासमोर टिकता आले नाही. पाकिस्तानचा डाव ११४ धावांवर संपला आणि भारताने सामना ६१ धावांनी जिंकला.