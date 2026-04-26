भारतीय लष्कराची ताकद वाढणार! DRDO कडून अत्याधुनिक ‘आर्मर्ड व्हीकल’ सज्ज; शत्रूच्या टँकसाठी ठरणार ‘काळ’

DRDO ने भारतीय लष्करासाठी नवीन स्वदेशी आर्मर्ड व्हीकल विकसित केले आहे. अँटी-टँक मिसाइल आणि हायड्रो जेट तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेले हे वाहन शत्रूसाठी काळ ठरणार आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 06:32 PM
भारतीय लष्कराची ताकद वाढणार! DRDO कडून अत्याधुनिक 'आर्मर्ड व्हीकल' सज्ज (Photo Credit- X)

भारतीय लष्कर आता पूर्वीपेक्षा अधिक घातक आणि आधुनिक होण्याच्या दिशेने वेगाने पाऊल टाकत आहे. भविष्यातील युद्धांची आव्हाने आणि गरज ओळखून संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) एक विशेष ‘बख्तरबंद’ (Armoured) प्लॅटफॉर्म विकसित केला आहे. या वाहनाची रचना विशेषतः वाहन संशोधन आणि विकास प्रतिष्ठानाने (VRDE) केली असून, हे स्वदेशी वाहन भारतीय सशस्त्र दलांसाठी ‘गेम-चेंजर’ ठरणार आहे.

अत्याधुनिक मारक क्षमता आणि ‘क्रूलेस बुर्ज’

‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेअंतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या या आर्मर्ड व्हीकलची सर्वात मोठी ओळख म्हणजे याची प्रगत मारक क्षमता. या वाहनामध्ये ३० मिमीचे ‘क्रूलेस बुर्ज’ बसवण्यात आले आहे, जे ७.६२ मिमी पीकेटी गनशी जोडलेले आहे. विशेष म्हणजे, हे वाहन अँटी-टँक गाईडेड मिसाइल (ATGM) डागण्यासही पूर्णपणे सक्षम आहे. यामुळे युद्धाच्या मैदानात शत्रूच्या टँकचा खात्मा करणे भारतीय सैन्यासाठी अधिक सोपे होणार आहे.

दुर्गम भागातही भरधाव वेग

या वाहनाचे इंजिन आणि ट्रान्समिशन अत्यंत शक्तिशाली आहे, ज्यामुळे ते कोणत्याही आव्हानात्मक भूप्रदेशावर सहज धावू शकते.

  • सर्व प्रकारच्या जमिनीवर उपयुक्त: खडकाळ रस्ते असोत, वाळवंटातील रेती, दलदलीचा भाग किंवा उंच डोंगररांगा; हे वाहन सर्वत्र वेगाने हालचाल करू शकते.
  • पाण्यावरही चालणार: या वाहनात प्रगत ‘हायड्रो जेट’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे ते पाण्यामध्येही उत्कृष्ट कामगिरी करू शकते.

७० टक्के स्वदेशी बनावट आणि खासगी कंपन्यांचे सहकार्य

या प्रकल्पाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे याचे स्वदेशीकरण. सध्या या वाहनामध्ये ७० टक्क्यांहून अधिक भारतीय सुटे भाग वापरण्यात आले आहेत. डीआरडीओचे लक्ष्य हे वाहन लवकरच १०० टक्के ‘मेड इन इंडिया’ करण्याचे आहे. याच्या निर्मितीमध्ये टाटा ॲडव्हान्स्ड सिस्टिम्स लिमिटेड आणि भारत फोर्ज लिमिटेड यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांसह अनेक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी (MSME) मोठे योगदान दिले आहे.

लष्करासाठी हे वाहन का महत्त्वाचे आहे?

मेजर जनरल एस. के. सिंग यांच्या मते, हे आर्मर्ड व्हीकल संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशीकरणाला एका नवीन उंचीवर घेऊन जाईल. हे वाहन केवळ लष्कराला सामर्थ्य देणार नाही, तर युद्धभूमीवर सैनिकांना बॅलिस्टिक आणि स्फोटक हल्ल्यांपासून अभेद्य सुरक्षा कवचही प्रदान करेल. लष्करी गरजांनुसार या वाहनात विविध बदल करणे शक्य असल्याने ते अत्यंत बहुआयामी ठरले आहे.

Published On: Apr 26, 2026 | 06:32 PM

