Beed Police Lathi Charge : किरकोळ अपघातावरून दोन गट भिडले; पोलिसांनी केली कारवाई

बीडच्या नेकनूर गावात रिक्षाचा धक्का गाडीला लागल्याच्या किरकोळ कारणावरून रिक्षा चालक आणि रिक्षा मधील महिलांना मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. या प्रकारानंतर पोलीस स्टेशनच्या समोर दगडफेकीची घटनाही समोर आली आहे. यात जमावला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य लाठी चार्ज केला. या संपूर्ण प्रकरणाचे व्हिडिओ समाज माध्यमावर व्हायरल होत आहेत. शेकडो लोकांच्या घरड्यात एकटी महिला आणि रिक्षा चालक याला मारहाण करतानाचा एक व्हिडिओ देखील समोर आला. या संपूर्ण प्रकरणात सीसीटीव्ही फुटेज आणि व्हिडिओ वरून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे .कुणीही कायदा हातात घेऊन ये असे आवाहन उपविभागीय पोलीस अधिकारी व्यंकटराम यांनी केले आहे. गुन्हा दाखल करण्यासाठी पीडित कुटुंबाने रात्री एक वाजेपर्यंत पोलीस स्टेशनमध्ये ठिय्या मांडला होता.
