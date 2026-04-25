Pune News : पुण्यात ड्रग्ज सप्लायसाठी ‘पोर्टर’ ॲपचा वापर! 21 लाखांच्या एम.डी. सह तिघांना अटक

ग्रामीण जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांनी सुरू केलेल्या ‘नशामुक्त भारत’ मोहिमेला मोठे यश मिळाले आहे. शिरूर परिसरात स्थानिक गुन्हे शाखेने (LCB) धाड टाकून २१ लाख ५२ हजार रुपये किमतीच्या ‘एम.डी.’ (मॅफेड्रोन) या अमली पदार्थासह तीन तरुणांना अटक केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे अमली पदार्थ मागवण्यासाठी आरोपी ‘पोर्टर’ या डिलिव्हरी ॲपचा वापर करत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक शनिवारी (दि. २५ एप्रिल) शिरूर परिसरात गस्तीवर असताना, त्यांना एका गोपनीय बातमीदाराकडून महत्त्वाची माहिती मिळाली. न्हावरा फाटा ते बाबुराव नगर दरम्यान असलेल्या शिवलीला मंगल कार्यालयासमोर दोन चारचाकी वाहनांतून काही तरुण अमली पदार्थांची विक्री करण्यासाठी येणार असल्याची खात्रीशीर माहिती मिळताच, पोलिसांनी या ठिकाणी सापळा रचला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कारवाईत विशाल मारुती मोरे (वय २०, रा. बाफनामळा, शिरूर), प्रतीक संतोष लंधे (वय २५, रा. करडे, शिरूर) आणि मिथुन विजयपाल सिंग (वय २६, रा. रामलिंग रोड, शिरूर) या तिघांना ताब्यात घेण्यात आले.
