  • Rohit Pawar Staged A Sit In With Hundreds Of Activists Massive Uproar

रोहित पवारांचा शेकडो कार्यकर्त्यांसह ठिय्या..जोरदार राडा..!

आमदार संजय गायकवाड यांनी कोल्हापुरातील प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याच्या निषेधार्थ गुन्हा दाखल करुन अटक करण्याची मागणी पोलीस ठाण्यातचं जोरदार घोषणाबाजी तर बाहेर शिवाजी कोण होता?

Updated On: Apr 25, 2026 | 03:15 PM

आमदार संजय गायकवाड यांनी कोल्हापुरातील प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याच्या निषेधार्थ गुन्हा दाखल करुन अटक करण्याची मागणी पोलीस ठाण्यातचं जोरदार घोषणाबाजी तर बाहेर शिवाजी कोण होता? पुस्तकाचे वाचन आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्याची देखील प्रशांत आंबी यांच्या पत्नीची मागणी दीड तासाच्या ठिय्या आंदोलनांतर गुन्हा दाखल करण्याचं पोलिसांचं आश्वासन संजय गायकवाड यांनी व्यक्त केलेली दिलगिरी मला मान्य नाही..! कठोर कारवाई होईपर्यंत लढा सुरू ठेवणार : प्रकाशक प्रशांत आंबी बुलढाणा येथील शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी दोन दिवसापूर्वी शिवाजी कोण होता? या कॉम्रेड गोविंद पानसरे लिखित पुस्तकाचे कोल्हापुरातील प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिलीये..मात्र संजय गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस टाळाटाळ करत असल्याने शुक्रवारी राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार आणि आंबी कुटुंबीयांसह शेकडो कार्यकर्ते आक्रमक झालेतं.. रोहित पवारांनी कोल्हापुरातील राजारामपुरी पोलीस ठाण्यात सुमारे दीड तास कार्यकर्त्यांसह ठिय्या मांडला..यावेळी रोहित पवार यांनी आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली..तर कार्यकर्त्यांनी पोलीस ठाण्यातचं घोषणाबाजी करत निषेध व्यक्त केला..त्यामुळे यावेळी जोरदार राडा पहायला मिळाला..त्याचवेळी राजारामपुरी पोलीस ठाण्याच्या बाहेर डाव्या आघाडीतील कार्यकर्त्यांनी शिवाजी कोण होता? या पुस्तकाचे जाहीर वाचन सुरू केलं..तर संजय गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याशिवाय आम्ही पोलीस ठाणे सोडणार नाही अशी भूमिका कार्यकर्त्यांनी घेतली..त्यामुळे अखेर पोलिसांनी नरमाईची भूमिका घेत तब्बल दीड तासांनी गुन्हा दाखल करतो असं आश्वासन दिलं..दरम्यान आमदार संजय गायकवाड यांनी दिलगिरी व्यक्त केली असली तरी ती आम्हाला मान्य नाही त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली..तर संजय गायकवाड यांनी व्यक्त केलेली दिलगिरी मला मान्य नसून त्यांच्यावर कठोर कारवाई होईपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याची भूमिका प्रकाशक प्रशांत आंबी यांनी व्यक्त केली. .

Published On: Apr 25, 2026 | 03:15 PM

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM

