Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Latest Rs 800 Crore Stuck In Paytm Payments Bank Two Years After See More Details

Paytm Crisis: पेटीएम पेमेंट्स बँकेचं License रद्द, तरीही 800 कोटी रुपये अडकलेलेच! आता काय होणार?

Paytm Payments Bank संदर्भात एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. या बँकेवर निर्बंध लादले जाऊन जवळपास दोन वर्षे उलटली असली, तरीही ग्राहकांचे ₹८०० कोटींहून अधिक रक्कम या संस्थेमध्ये अजूनही अडकून पडली आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 06:20 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • Paytm Payments Bank संदर्भात महत्त्वाची बातमी
  • ३५० दशलक्ष खात्यांमागे सत्य काय?
  • Paytm च्या भविष्यावर भूतकाळातील वाद
Paytm Payments Bank License Cancelled: Paytm Payments Bank संदर्भात एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. या बँकेवर निर्बंध लादले जाऊन जवळपास दोन वर्षे उलटली असली, तरीही ग्राहकांचे ₹८०० कोटींहून अधिक रक्कम या संस्थेमध्ये अजूनही अडकून पडली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या रकमेपैकी सुमारे ₹४०० कोटी गोठवण्यात आलेल्या खात्यांमध्ये जमा आहेत, तर उर्वरित ₹४०० कोटी अशा खात्यांमध्ये पडून आहेत ज्यावर दावा सांगण्यासाठी अद्याप कोणीही पुढे आलेले नाही. गेल्या वर्षभरात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अनेकदा मुदतवाढ देऊन आणि स्मरणपत्रे पाठवूनही, या थकीत रकमेत कोणतीही लक्षणीय घट झालेली नाही.

Stock Market Update: शेअर मार्केटमध्ये पुन्हा तेजी येणार की मंदी कायम राहणार? ‘हे’ फॅक्टर्स ठरवतील बाजाराची दिशा

Paytm Payments Bank चा बँकिंग परवाना रद्द

मार्च २०२४ पासून या बँकेवर नवीन ठेवी स्वीकारण्यास आणि खात्यात रक्कम जमा करण्यास मनाई करणारे निर्बंध लागू करण्यात आले होते. सुरुवातीचे निर्बंध लादल्यानंतर जवळपास दोन वर्षांनी, RBI ने अलीकडेच एक निर्णायक पाऊल उचलत Paytm Payments Bank चा बँकिंग परवाना रद्द केला. हा निर्णय २४ एप्रिल २०२६ पासून अंमलात आला असून, त्यानंतर या बँकेला कोणत्याही प्रकारची बँकिंग संबंधित कामे करण्यास यापुढे परवानगी असणार नाही.

३५० दशलक्ष खात्यांमागे सत्य काय?

पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर नियामक कारवाई होण्यापूर्वी, बँकेत ₹५,५०० कोटींहून अधिक ठेवी होत्या. बँकेची अंदाजे ३५० दशलक्ष खाती होती, परंतु त्यापैकी केवळ १०० ते १०५ दशलक्ष खातीच सक्रिय होती. उर्वरित खाती एकतर निष्क्रिय जी दीर्घ काळापासून न वापरलेली होती तर काही गोठवलेली किंवा संशयास्पद मानली गेली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरबीआयने पेटीएमला ग्राहकांना संदेश, सूचना पाठवून त्यांचे पैसे काढण्यास मदत करण्याचे वारंवार निर्देश दिले होते. लोकांना त्यांचे पैसे इतर बँकांमध्ये सहजपणे हस्तांतरित करता यावेत यासाठी या प्रक्रियेची अंतिम मुदतही वाढवण्यात आली होती. पण नियामक प्रक्रियेला अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागला. आरबीआयने मूळतः मार्च २०२५ पर्यंत परवाना रद्द करण्याची योजना आखली होती, परंतु सुनावणी आणि इतर कायदेशीर औपचारिकतांमुळे या प्रक्रियेला विलंब झाला. या संपूर्ण काळात, ग्राहकांना त्यांचे पैसे काढण्यासाठी पुरेशी संधी मिळावी यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या.

Paytm च्या भविष्यावर भूतकाळातील वाद

Paytm ने सध्या RBI कडे कोणत्याही नवीन ‘प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट’ किंवा वॉलेट परवान्यासाठी अर्ज केलेला नाही, असे दर्शवणारे अहवालही समोर येत आहेत. Paytm चा वॉलेट व्यवसाय यापूर्वी याच ‘पेमेंट्स बँके’ अंतर्गत चालवला जात असे. एकेकाळी Paytm वॉलेट हे या क्षेत्रातील आघाडीचे माध्यम होते; असे असूनही, हा व्यवसाय पुन्हा मूळ कंपनीकडे म्हणजेच ‘One97 Communications’ कडे हस्तांतरित करण्यासाठी कोणतीही विनंती करण्यात आलेली नाही. गेल्या काही वर्षांत नियमांच्या पालनाबाबत झालेल्या त्रुटी किंवा चुका, कंपनीच्या भविष्यातील योजनांच्या मार्गात अडथळा ठरू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

जास्त परताव्याच्या नादात सुरक्षा विसरू नका! FD की Mutual Fund? Emergency Fund साठी कोणता पर्याय ठरतो सर्वोत्तम?

Web Title: Latest rs 800 crore stuck in paytm payments bank two years after see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 06:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय
1

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

Dollar च्या तुलनेत रुपया शंभरीच्या उंबरठ्यावर, RBI मार्कटच्या भरोश्यावर? आता काय होणार?
2

Dollar च्या तुलनेत रुपया शंभरीच्या उंबरठ्यावर, RBI मार्कटच्या भरोश्यावर? आता काय होणार?

Indian Economy: किचनचे बजेट कोलमडले! किरकोळ महागाई ३.४८ टक्क्यांवर; सामान्यांच्या खिशाला पुन्हा कात्री
3

Indian Economy: किचनचे बजेट कोलमडले! किरकोळ महागाई ३.४८ टक्क्यांवर; सामान्यांच्या खिशाला पुन्हा कात्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM