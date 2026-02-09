Kedarnath Dham snowfall : बर्फाच्या चादरमध्ये खुलले केदारनाथ धामचे सौंदर्य; गुडघाएवढ्या बर्फात भारतीय सैनिकांचा खडा पहारा

Kedarnath Dham snowfall : उत्तराखंड : उत्तराखंडमधील जगप्रसिद्ध देवस्थान आणि बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले केदारनाथ धाम (Kedarnath) हे अत्यंत लोकप्रिय आहे. मंदिरात एकाच वेळी निसर्गाचे भयंकर आणि सुंदर रूप दिसून येते. सध्या केदारनाथ धाम येथे जोरदार बर्फवृष्टी होत आहे. यामुळे संपूर्ण मंदिर परिसर आणि आजूबाजूच्या शिखरांवर अनेक फूट जाड बर्फाची चादर पसरली आहे. या ठिकाणी हाडांना गोठवणारी थंडी आणि अत्यंत कठीण अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र अशा स्थितीमध्ये देखील बाबा केदारनाथचे सुरक्षा रक्षक सतर्क आहेत.
केदारनाथ धामचे मंदिर आणि आजूबाजूचा परिसर हा बर्फाने झाकला गेला आहे. गुडघ्यापर्यंत बर्फ साचला असून प्रचंड बर्फवृष्टी होत आहे. शून्याखालील तापमान आणि कठीण भौगोलिक परिस्थिती असूनही, मंदिराची सुरक्षा कायम आहे. हिवाळ्यातही, उत्तराखंड पोलिस आणि इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलिस (ITBP) कर्मचारी परिश्रमपूर्वक सुरक्षा व्यवस्था देत आहेत. याठिकाणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल देखील होत आहे.
हे देखील वाचा : “आमच्यावर प्रेम करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने..! खासदार उदयनराजे भोसले यांचा वाढदिवस न साजरा करण्याचा निर्णय
सततच्या बर्फवृष्टीमुळे सामान्य जीवन विस्कळीत झाले आहे, तर केदारनाथ मंदिराकडे जाणारे मार्ग आणि परिसर अत्यंत आव्हानात्मक बनले आहेत. मंदिराचे दरवाजे दर्शनासाठी बंद असले तरी मंदिराची सुरक्षा कायम आहे. हवामानाबरोबरच सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनाही मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. असे असूनही, सैनिक मोठ्या उत्साहात आहेत आणि मंदिराची सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी २४ तास कर्तव्यावर आहेत.
राष्ट्र प्रथम! केदारनाथ धाम परिसरात सुरू असलेल्या प्रचंड हिमवर्षावाच्या पार्श्वभूमीवर ITBP चे जवान अखंडपणे सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडत आहेत. अत्यंत प्रतिकूल हवामानातही भाविकांच्या सुरक्षेसाठी जवानांचे कर्तव्यनिष्ठ योगदान कायम आहे. ⛰️❄️ देशसेवेचा आणि कर्तव्याचा हा जिवंत आदर्श!… pic.twitter.com/i4AhNgneCf — ThePawanUpdates (@ThePawanUpdates) February 8, 2026
उत्तराखंड पोलिस आणि आयटीबीपी यांच्यात उत्कृष्ट समन्वय
हिवाळ्यात, जेव्हा मंदिराचे दरवाजे बंद असतात आणि शांतता असते, तेव्हा सुरक्षेची जबाबदारी या शूर सैनिकांवर असते. प्रचंड हिमवर्षाव असूनही, कोणताही अनुचित प्रकार किंवा अतिक्रमण रोखण्यासाठी सैनिक सतत गस्त घालत असतात. उत्तराखंड पोलिस प्रशासन आणि इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलिस (आयटीबीपी) यांच्यात उत्कृष्ट समन्वय आहे, ज्यामुळे एक निर्दोष सुरक्षा व्यवस्था सुरळीत सुरु आहे.
हे देखील वाचा : चटपटीत पाणीपुरी विक्री ठिकाणी साप…, अन्नसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; पाहा VIDEO
हिवाळ्यात केदारनाथ धामची भौगोलिक परिस्थिती अत्यंत आव्हानात्मक बनते. सर्वत्र बर्फवृष्टीमुळे हालचाल करणे कठीण होते, परंतु सैनिक सतर्क राहून त्यांची ताकद आणि आत्मविश्वास दर्शवत आहेत. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की मंदिराची सुरक्षा कडकपणे ठेवण्यात आली आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सैन्य सज्ज आहे.