Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Kedarnath Dham Snowfall Soldiers Are On Guard Duty In The Biting Cold Uttarkhand News

Kedarnath Dham snowfall : बर्फाच्या चादरमध्ये खुलले केदारनाथ धामचे सौंदर्य; गुडघाएवढ्या बर्फात भारतीय सैनिकांचा खडा पहारा

केदारनाथ मंदिर परिसर आणि आजूबाजूच्या शिखरांवर अनेक फूट जाड बर्फाची चादर पसरली आहे. या ठिकाणी हाडांना गोठवणारी थंडी आणि अत्यंत कठीण अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 02:10 PM
Kedarnath Dham snowfall soldiers are on guard duty in the biting cold uttarkhand news

केदारनाथ धाम बर्फवृष्टी झाली असून कडाक्याच्या थंडीत सैनिकांचा पहारा देत आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Kedarnath Dham snowfall : उत्तराखंड : उत्तराखंडमधील जगप्रसिद्ध देवस्थान आणि बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले केदारनाथ धाम (Kedarnath) हे अत्यंत लोकप्रिय आहे. मंदिरात एकाच वेळी निसर्गाचे भयंकर आणि सुंदर रूप दिसून येते. सध्या केदारनाथ धाम येथे जोरदार बर्फवृष्टी होत आहे. यामुळे संपूर्ण मंदिर परिसर आणि आजूबाजूच्या शिखरांवर अनेक फूट जाड बर्फाची चादर पसरली आहे. या ठिकाणी हाडांना गोठवणारी थंडी आणि अत्यंत कठीण अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र अशा स्थितीमध्ये देखील बाबा केदारनाथचे सुरक्षा रक्षक सतर्क आहेत.

केदारनाथ धामचे मंदिर आणि आजूबाजूचा परिसर हा बर्फाने झाकला गेला आहे. गुडघ्यापर्यंत बर्फ साचला असून प्रचंड बर्फवृष्टी होत आहे. शून्याखालील तापमान आणि कठीण भौगोलिक परिस्थिती असूनही, मंदिराची सुरक्षा कायम आहे. हिवाळ्यातही, उत्तराखंड पोलिस आणि इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलिस (ITBP) कर्मचारी परिश्रमपूर्वक सुरक्षा व्यवस्था देत आहेत. याठिकाणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल देखील होत आहे.

हे देखील वाचा : “आमच्यावर प्रेम करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने..! खासदार उदयनराजे भोसले यांचा वाढदिवस न साजरा करण्याचा निर्णय

सततच्या बर्फवृष्टीमुळे सामान्य जीवन विस्कळीत झाले आहे, तर केदारनाथ मंदिराकडे जाणारे मार्ग आणि परिसर अत्यंत आव्हानात्मक बनले आहेत. मंदिराचे दरवाजे दर्शनासाठी बंद असले तरी मंदिराची सुरक्षा कायम आहे. हवामानाबरोबरच सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनाही मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. असे असूनही, सैनिक मोठ्या उत्साहात आहेत आणि मंदिराची सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी २४ तास कर्तव्यावर आहेत.

उत्तराखंड पोलिस आणि आयटीबीपी यांच्यात उत्कृष्ट समन्वय

हिवाळ्यात, जेव्हा मंदिराचे दरवाजे बंद असतात आणि शांतता असते, तेव्हा सुरक्षेची जबाबदारी या शूर सैनिकांवर असते. प्रचंड हिमवर्षाव असूनही, कोणताही अनुचित प्रकार किंवा अतिक्रमण रोखण्यासाठी सैनिक सतत गस्त घालत असतात. उत्तराखंड पोलिस प्रशासन आणि इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलिस (आयटीबीपी) यांच्यात उत्कृष्ट समन्वय आहे, ज्यामुळे एक निर्दोष सुरक्षा व्यवस्था सुरळीत सुरु आहे.

हे देखील वाचा : चटपटीत पाणीपुरी विक्री ठिकाणी साप…, अन्नसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; पाहा VIDEO

हिवाळ्यात केदारनाथ धामची भौगोलिक परिस्थिती अत्यंत आव्हानात्मक बनते. सर्वत्र बर्फवृष्टीमुळे हालचाल करणे कठीण होते, परंतु सैनिक सतर्क राहून त्यांची ताकद आणि आत्मविश्वास दर्शवत आहेत. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की मंदिराची सुरक्षा कडकपणे ठेवण्यात आली आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सैन्य सज्ज आहे.

Web Title: Kedarnath dham snowfall soldiers are on guard duty in the biting cold uttarkhand news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 02:10 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kedarnath Dham snowfall : बर्फाच्या चादरमध्ये खुलले केदारनाथ धामचे सौंदर्य; गुडघाएवढ्या बर्फात भारतीय सैनिकांचा खडा पहारा

Kedarnath Dham snowfall : बर्फाच्या चादरमध्ये खुलले केदारनाथ धामचे सौंदर्य; गुडघाएवढ्या बर्फात भारतीय सैनिकांचा खडा पहारा

Feb 09, 2026 | 02:10 PM
HSRP नंबर प्लेटबसवण्यात ‘हा’ राज्यात अव्वल; RTO ने दिलेल्या माहितीनुसार…

HSRP नंबर प्लेटबसवण्यात ‘हा’ राज्यात अव्वल; RTO ने दिलेल्या माहितीनुसार…

Feb 09, 2026 | 02:05 PM
Bangladesh Elections : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी युद्ध! BNP-जमातच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा; चप्पल-बुटांनी एकमेकांना तुडवलं

Bangladesh Elections : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी युद्ध! BNP-जमातच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा; चप्पल-बुटांनी एकमेकांना तुडवलं

Feb 09, 2026 | 02:01 PM
आईचा सुपरफास्ट निर्णय! मुलगा गर्लफ्रेंडसोबत पकडला गेला… घरी नव्हे, थेट मेट्रो स्टेशनवरच करून टाकला साखरपुडा; Video Viral

आईचा सुपरफास्ट निर्णय! मुलगा गर्लफ्रेंडसोबत पकडला गेला… घरी नव्हे, थेट मेट्रो स्टेशनवरच करून टाकला साखरपुडा; Video Viral

Feb 09, 2026 | 02:00 PM
Ratnagiri News: विद्यार्थ्यांचे जीवन अन् शिक्षण वाऱ्यावर? रत्नागिरीमधील 228 शाळा धोकादायक

Ratnagiri News: विद्यार्थ्यांचे जीवन अन् शिक्षण वाऱ्यावर? रत्नागिरीमधील 228 शाळा धोकादायक

Feb 09, 2026 | 01:57 PM
Baby Shower ला सजली सोनम कपूर, पारंपरिक-आधुनिक फॅशनचा सुरेख संगम; Baby Bump ने वेधले लक्ष नजर हटेना

Baby Shower ला सजली सोनम कपूर, पारंपरिक-आधुनिक फॅशनचा सुरेख संगम; Baby Bump ने वेधले लक्ष नजर हटेना

Feb 09, 2026 | 01:55 PM
खळबळजनक ! बांधकाम व्यावसायिकाच्या घरावर दोघांकडून गोळीबार; पहाटेच्या सुमारास हल्लेखोर आले अन्…

खळबळजनक ! बांधकाम व्यावसायिकाच्या घरावर दोघांकडून गोळीबार; पहाटेच्या सुमारास हल्लेखोर आले अन्…

Feb 09, 2026 | 01:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM