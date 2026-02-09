Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Mother Caught Son With His Girlfriend And The Engagement Was Done At Metro Station Viral News In Marathi

आईचा सुपरफास्ट निर्णय! मुलगा गर्लफ्रेंडसोबत पकडला गेला… घरी नव्हे, थेट मेट्रो स्टेशनवरच करून टाकला साखरपुडा; Video Viral

Shocking Viral Video : आईला डेटिंग कळली आणि तिने लग्नाचा शॉर्टकट वापरला! मुलाला गर्लफ्रेंडसोबत रंगेहाथ पकडताच आई कसली थांबतेय... तिने थेट मेट्रो स्टेशनवरच दोघांचा साखरपुडा उरकला.

Updated On: Feb 09, 2026 | 02:00 PM
आईचा सुपरफास्ट निर्णय! मुलगा गर्लफ्रेंडसोबत पकडला गेला... घरी नव्हे, थेट मेट्रो स्टेशनवरच करून टाकला साखरपुडा; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • मेट्रो स्टेशनवर मुलाला गर्लफ्रेंडसोबत रंगेहात पकडल्यानंतर ओरड-मार करण्याऐवजी आईने थेट वेगळाच निर्णय घेतला.
  • तयारीसह आईने दोघांचा साखरपुडा मेट्रो स्टेशनवरच पार पाडला आणि मुलांनाही आशीर्वादही दिला.
  • या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असणं युजर्स यावर मजेदार प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत.
प्रेम करण्यात चूकी नाही. बऱ्याचदा लोक जेव्हा रिलेशनशिपमध्ये जातात तेव्हा आपल्या आई-वडिलांकडून हे प्रेमप्रकरण लपवून ठेवले जाते. आईवडिलांच्या धाकात मुलं लपून-छपून आपल्या पार्टनरला भेटायला जातात. पण जेव्हा हेच प्रमप्रकरण रंगेहात पकडलं जातं तेव्हा कौंटुबिक राडा ठरलेलाच असतो. विचार करा, जर तुम्हाला तुमच्या आईने गर्लफ्रेंडसोबत पकडलं तर तुमची काय अवस्था होईल. आपण सर्व या परिस्थितीचा विचार करता आई मुलाला मारेल किंवा ओरडेल असा विचार मनात येईल. पण अलिकडेच एक अनोखी घटना घडून आली आहे ज्यात आईने मुलाला रंगेहात त्याच्या गर्लफ्रेंडसोबत तर पकडलं पण त्यानंतर जे केलं त्याने यूजर्सना आणखी आश्चर्यचकित केलं. चला नक्की काय घडलं ते जाणून घेऊया.

थंड हवेत गरम मॅगी अन् थेट नोटांचा पाऊस… एका दिवसांतच कंटेंट क्रिएटरने केली तब्बल २१ हजारांच्या मॅगीची विक्री; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘आईने आपल्या मुलाला त्याच्या गर्लफ्रेंडसोबत मेट्रो स्टेशनवर पकडले. तिने लगेच तिथेच त्यांचा साखरपुडा लावून दिला! हुशार आईने एकाच वेळी प्रकरण मिटवून टाकले; आता कोणतीही सबब राहणार नाही आणि लपूनछपून भेटण्याची गरजही भासणार नाही’. व्हिडिओमध्ये एक महिला मुलीला मिठाई आणि फळे देताना दिसून येते. ती दुसऱ्या व्यक्तीला या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ शूट करून मुलीच्या आई-वडिलांना दाखवण्यास सांगते. पुढे ती मुलीची ओढणी तिच्या डोक्यावर ठेवते आणि तिला मिठाई भरवत आपली सून म्हणून तिचा स्वीकार करते. जेव्हा तिचा मुलगा तिला वारंवार थांबण्याची विनंती करतो तेव्हा आई म्हणते की, “आमचा जो अपमान झाला त्याच काय”. व्हिडिओच्या शेवटी आई दोन्ही मुलांना पुढील वाटचालीसाठी आशीर्वाद देताना दिसते.

‘महाराज, जरा बाजूला!’ रस्त्यातच बौद्ध भिक्षूंना अडवून खोडकर हत्तीने वसूल केला टोल, गोंडस दृश्य अन् Video Viral

हा व्हिडिओ @imannupurna नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “ही व्हिडिओ देखील पिज्जा बॉय सारखा स्क्रिप्टेड तर नाही, आजकाल कोणताही व्हिडिओ खरा आहे की नाही हे सांगणे अशक्य आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ आई मास्टरमाईंड निघाली, तिने प्रेमप्रकरणाचे थेट लग्नात रूपांतर करून टाकले! ” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “पालकांनी योग्य निर्णय घेतला”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral mother caught son with his girlfriend and the engagement was done at metro station viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 02:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

थंड हवेत गरम मॅगी अन् थेट नोटांचा पाऊस… एका दिवसांतच कंटेंट क्रिएटरने केली तब्बल २१ हजारांच्या मॅगीची विक्री; Video Viral
1

थंड हवेत गरम मॅगी अन् थेट नोटांचा पाऊस… एका दिवसांतच कंटेंट क्रिएटरने केली तब्बल २१ हजारांच्या मॅगीची विक्री; Video Viral

‘महाराज, जरा बाजूला!’ रस्त्यातच बौद्ध भिक्षूंना अडवून खोडकर हत्तीने वसूल केला टोल, गोंडस दृश्य अन् Video Viral
2

‘महाराज, जरा बाजूला!’ रस्त्यातच बौद्ध भिक्षूंना अडवून खोडकर हत्तीने वसूल केला टोल, गोंडस दृश्य अन् Video Viral

अतिशहाणपणा त्याचा बैल रिकामा! फोनची बॅटरी तोंडात टाकताच झाला भीषण स्फोट, तरुण जखमी; घटनेचा Video Viral
3

अतिशहाणपणा त्याचा बैल रिकामा! फोनची बॅटरी तोंडात टाकताच झाला भीषण स्फोट, तरुण जखमी; घटनेचा Video Viral

व्हॅलेंटाईन विकच्या पहिल्याच दिवशी राडा! तरुणाने स्वतःच्याच तोंडात मारून घेतली चप्पल; स्टेशनवर हाय व्होल्टेज ड्रामा, VIDEO VIRAL
4

व्हॅलेंटाईन विकच्या पहिल्याच दिवशी राडा! तरुणाने स्वतःच्याच तोंडात मारून घेतली चप्पल; स्टेशनवर हाय व्होल्टेज ड्रामा, VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आईचा सुपरफास्ट निर्णय! मुलगा गर्लफ्रेंडसोबत पकडला गेला… घरी नव्हे, थेट मेट्रो स्टेशनवरच करून टाकला साखरपुडा; Video Viral

आईचा सुपरफास्ट निर्णय! मुलगा गर्लफ्रेंडसोबत पकडला गेला… घरी नव्हे, थेट मेट्रो स्टेशनवरच करून टाकला साखरपुडा; Video Viral

Feb 09, 2026 | 02:00 PM
Ratnagiri News: विद्यार्थ्यांचे जीवन अन् शिक्षण वाऱ्यावर? रत्नागिरीमधील 228 शाळा धोकादायक

Ratnagiri News: विद्यार्थ्यांचे जीवन अन् शिक्षण वाऱ्यावर? रत्नागिरीमधील 228 शाळा धोकादायक

Feb 09, 2026 | 01:57 PM
Baby Shower ला सजली सोनम कपूर, पारंपरिक-आधुनिक फॅशनचा सुरेख संगम; Baby Bump ने वेधले लक्ष नजर हटेना

Baby Shower ला सजली सोनम कपूर, पारंपरिक-आधुनिक फॅशनचा सुरेख संगम; Baby Bump ने वेधले लक्ष नजर हटेना

Feb 09, 2026 | 01:55 PM
खळबळजनक ! बांधकाम व्यावसायिकाच्या घरावर दोघांकडून गोळीबार; पहाटेच्या सुमारास हल्लेखोर आले अन्…

खळबळजनक ! बांधकाम व्यावसायिकाच्या घरावर दोघांकडून गोळीबार; पहाटेच्या सुमारास हल्लेखोर आले अन्…

Feb 09, 2026 | 01:53 PM
पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत बोगस मतदान; ‘त्या’ 6 जणांवर गुन्हा दाखल

पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत बोगस मतदान; ‘त्या’ 6 जणांवर गुन्हा दाखल

Feb 09, 2026 | 01:53 PM
India-France Rafale Deal: भारत-फ्रान्स संरक्षण करार निर्णायक टप्प्यात! हवाई दलाची ताकद वाढवण्यासाठी ११४ राफेलची खरेदी

India-France Rafale Deal: भारत-फ्रान्स संरक्षण करार निर्णायक टप्प्यात! हवाई दलाची ताकद वाढवण्यासाठी ११४ राफेलची खरेदी

Feb 09, 2026 | 01:52 PM
मराठी मनोरंजन विश्वात नवा अध्याय; मनवा नाईक दिग्दर्शित नव्या मराठी चित्रपटाची घोषणा

मराठी मनोरंजन विश्वात नवा अध्याय; मनवा नाईक दिग्दर्शित नव्या मराठी चित्रपटाची घोषणा

Feb 09, 2026 | 01:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM