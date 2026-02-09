Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Bangladesh Elections : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी युद्ध! BNP-जमातच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा; चप्पल-बुटांनी एकमेकांना तुडवलं

Bangladesh Elections : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी राजकीय वातावरण जास्त तापले आहे. बांगलादेश नॅशनल पार्टी आणि जमात-ए-इस्लामी संघटनेत राडा झाला असून एकमेकांवर बूटांचा वर्षाव केला आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 02:01 PM
Bangladesh Political Crisis

Bangladesh Elections : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी युद्ध! BNP-जमातच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा; चप्पल-बुटांनी एकमेकांना तुडवलं

  • बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी पुन्हा राडा
  • BNP आणि जमात-ए-इस्लामी पार्टीत
  • एकमेकांवर चुप्पल-बुटांचा वर्षाव
Bangladesh Political Crisis : ढाका : बांगलादेशमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. निवडणुकीला केवळ ७२ तास राहिले असून पुन्हा हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. नुकतेच ताज्या घडामोडीनुसाप, बांगलादेश नॅशनल पार्टी आणि जमात-ए-इस्लामीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झटपाट झाली आहे. या झटापटीत ३० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत.  रविवारी (०८ फेब्रवारी) रात्री उशिरा हा संघर्ष घडला आहे.

Bangladesh Elections : निवडणुकीपूर्वी बांगलादेशात मोठी राजकीय उलथा-पालथ; युनूस सरकारमधील मंत्री देश सोडण्याच्या तयारीत?

नेमकं काय आहे प्रकरण?

मीडिया रिपोर्टनुसार, ही घटना जमात-ए-इस्लामीच्या एका कार्यक्रमादरम्यान झाली आहे. बांगलादेश नॅशनल पार्टी (BNP) ने आरोप केला आहे की, जमातच्या पक्षाने लोकांना कार्यक्रमाता मतांसाठी पैसे वाटले आहे.  यावर BNP ने तीव्र आक्षेप घेतला होता. तसेच मोठ्या प्रमाणात याचा निषेध करण्यासाठी BNP चे समर्थकही जमा झाले होते. यामुळे जमातच्या कार्यकर्त्यांनी देखील आपल्या लोकांना बोलावून घेतले आणि दोन्ही गटांमध्ये जोरदारा राडा झाला आहे. यामध्ये दोन्ही पक्षांतील लोकांनी एकमेकांना काठ्या, बुटा, चप्पलांनी मारहाण केली आहे. ही घटना सर्वाजनिक भागात घडल्याने सार्वजनिक मालमत्तेचेही नुकसान झाले आहे.

उस्मान हादीच्या समर्थनार्थ निदर्शने

याच वेळी बांगलादेशचा विद्यार्थी नेता आणि इंकलाब मंचचा प्रमुख उस्मान हादी याच्या हत्येवरुन देखील अद्याप वाद सुरु आहे. उस्मान हादी निवडणुकीसाठी पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून उभा राहिला होता. पण यापूर्वीची त्याची हत्या करण्यात आली आहे. सध्या त्याच्या नेतृत्वाखाली इंकलाब मंचने देशात निदर्शने सुरु केली आहे. या निदर्शनांमध्ये संयुक्त राष्ट्राकडे हादीच्या हत्येच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. दावा केला जात आहे की, जमात-ए-इस्लामीने राजकीय सूडातून ही हत्या घडवनू आणली आहेत.

हिंदू अल्पसंख्याकांवर हिंसाचार

याशिवाय बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांवरही हिंसाचाराचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या दोन महिन्यात ५ हून अधिक हिंदू तरुणांची मारहाण करुन जिंवत जाळून हत्या करण्यात आली आहे. या वाढत्या हिंसाचाराविरोधातही बांगलादेशात तीव्र निदर्शने सुरु आहेत.याशिवा बांगलादेशात अनेक राजकीय पक्ष भारताविरोधी भूमिकाही घेत आहेत. या सर्व घडामोडींमुळे सध्या बांगलादेशात प्रचंड अस्थिरता वाढली आहे. येत्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही परिस्थिती अत्यंत धोकादायक मानली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन याबाबत मोहम्मद युनूस (Mhuhammd Yunus) सरकारला प्रश्न विचारले जात आहे, मात्र सरकारने मौन पाळले आहे.

Bangladesh Election: बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी हिंसक निदर्शने; Osman Hadi च्या हत्येच्या चौकशीची UN कडे मागणी

Published On: Feb 09, 2026 | 02:01 PM

