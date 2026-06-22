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Lucknow Fire News : लखनौमध्ये भीषण आग; 15 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, बचावासाठी नागरिकांची जीवघेणी धडपड

Updated On: Jun 22, 2026 | 05:55 PM IST
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सारांश

Lucknow Fire News : उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ येथे झालेल्या भीषण अग्निकांडात 12 जणांचा मृत्यू झाला असून अनेकांनी जीव वाचवण्यासाठी इमारतीच्या छतावरून उड्या मारल्या. आगीने काही वेळातच भीषण रूप धारण केल्याने परिसरात एकच गोंधळ उडाला. अग्निशमन दल आणि बचाव पथकांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य हाती घेतले आहे.

लखनौमध्ये भीषण आग; 12 जणांचा मृत्यू, बचावासाठी नागरिकांची जीवघेणी धडपड

लखनौमध्ये भीषण आग; 12 जणांचा मृत्यू, बचावासाठी नागरिकांची जीवघेणी धडपड

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विस्तार
  • लखनौमध्ये भीषण आग
  • लखनौ अग्नितांडवात 12 जणांचा बळी
  • आगीपासून बचावासाठी छतावरून उड्या मारण्याची वेळ
Lucknow Coaching Fire News Marathi : राजधानी लखनौमधील अलिगंजच्या पुरानिया परिसरात सोमवारी (22 जून 2026) लागलेल्या भीषण आगीने संपूर्ण शहराला धक्का बसला आहे. या आगीच्या घटनेत आतापर्यंत 15 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. मृतांचे वय २० ते २४ वर्षांच्या दरम्यान असल्याचे सांगण्यात येत असून, त्यामुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे. इमारतीला अचानक आग लागली आणि काही मिनिटांतच ती धूर व आगीच्या ज्वाळांनी वेढली गेली. परिसरात घबराट पसरली असून आगीतून जीव वाचवण्यासाठी नागरिक धावू लागले.

सुरुवातीला, ही घटना एका कोचिंग सेंटर आणि ग्रंथालयाशी संबंधित असल्याचे म्हटले जात होते, परंतु नंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, इमारतीत कोणतेही कोचिंग सेंटर किंवा ग्रंथालय कार्यरत नव्हते. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, तळमजल्यावर एक पाळीव प्राण्यांचे दुकान होते, तर वरच्या मजल्यावर एक गेमिंग झोन होता, जिथे कर्मचारी गेमिंग सॉफ्टवेअरवर काम करत होते. या आगीमुळे वरच्या मजल्यांवरील लोकांमध्ये घबराट पसरली. काही लोक बाथरूममध्ये अडकल्याच्या अनिश्चित बातम्या समोर आल्या, परंतु नंतर बचावकार्यादरम्यान सर्वांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले.

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या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन आणि पोलीस पथके घटनास्थळी दाखल झाली आणि स्थानिक रहिवाशांनीही बचावकार्यात मदत केली. आगीची तीव्रता इतकी होती की, अनेक लोक बाल्कनी आणि इमारतीच्या इतर भागांचा वापर करून बाहेर पडताना दिसले. एका व्यक्तीने आपला जीव वाचवण्यासाठी इमारतीवरून उडी मारली असून, त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

अग्निशमन दलाने अथक प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवले आहे. आग पुन्हा भडकू नये यासाठी सध्या कुलिंग ऑपरेशन सुरू आहे. घटनेची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घटनेची दखल घेतली आणि अधिकाऱ्यांना तात्काळ घटनास्थळी पोहोचून मदत व बचाव कार्याला गती देण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी जखमींवर योग्य उपचार करण्याचे आणि प्रशासनाला सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन बचाव कार्याचा आढावा घेतला. सुरुवातीला ४-५ जण अडकल्याचे वृत्त होते, परंतु नंतर सर्वांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले.

मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस महासंचालक आणि गृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सर्व अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी भेट देऊन सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गुन्हेगारांना ओळखण्यासाठी कठोर कारवाई केली जाईल, असे संकेतही त्यांनी दिले असून, पीडितांच्या कुटुंबीयांप्रति शोक व्यक्त केला आहे. लखनौ पोलीस आणि प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, परिस्थिती नियंत्रणात असून संपूर्ण परिसरातील मदत आणि बचाव कार्य पूर्ण झाले आहे. प्रशासन परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून असून, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

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Web Title: Lucknow fire tragedy 12 killed many jumped from rooftops to save lives

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Published On: Jun 22, 2026 | 05:45 PM

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