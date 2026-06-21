तामिळनाडूत भीषण दुर्घटना! सीफूड कंपनीत गॅस गळतीमुळे ७ कामगारांचा तडफडून मृत्यू; मुख्यमंत्री विजय यांनी दिले चौकशीचे आदेश

तिरुवल्लूरच्या जिल्हाधिकारी एस. कविता यांनी सांगितले की, अपघातानंतर लगेचच ६७ बाधित कर्मचाऱ्यांना स्थानिक वैद्यकीय केंद्रांमध्ये हलवण्यात आले. यापैकी ४६ जणांवर ‘वेल्स हॉस्पिटल’मध्ये आणि २१ जणांवर ‘वेंकटेश्वर हॉस्पिटल’मध्ये उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नऊ रुग्णांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याने त्यांना विशेष रुग्णवाहिकांद्वारे तातडीने चेन्नई येथील ‘सरकारी स्टॅनली मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल’मध्ये हलवण्यात आले. सी-फूड प्रक्रिया युनिट्समध्ये, कोल्ड स्टोरेज सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शीतकरण करण्यासाठी अमोनिया वायूचा प्रामुख्याने औद्योगिक रेफ्रिजरंट म्हणून वापर केला जातो.
#WATCH | Tamil Nadu: An ammonia gas leak was reported today at the St. Peter’s Paul Seafoods Exports facility located in Kannigaipair near Periyapalayam in Tiruvallur district. National Disaster Response Force (NDRF) 4th Battalion headquarters in Arakkonam was immediately alerted… pic.twitter.com/ojoBZ9qyu3 — ANI (@ANI) June 21, 2026
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या भीषण आणि दुर्दैवी घटनेची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेत, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने तीन सदस्यांची उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. या विशेष समितीमध्ये औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालक, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त संचालक यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार, या समितीने अपघाताची मूळ कारणे शोधून २४ तासांच्या आत प्राथमिक (अंतरिम) अहवाल आणि तीन दिवसांच्या आत अंतिम अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, पीडितांना सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार मिळतील याची खात्री करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी तिरुवल्लूरचे प्रभारी मंत्री यांच्यावर सोपवली आहे.
तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी या गंभीर औद्योगिक दुर्घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. राजभवनाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनात राज्यपालांनी म्हटले आहे की, तिरुवल्लूर जिल्ह्यातील कनिगईपर गावातील कोळंबी प्रक्रिया प्रकल्पात अमोनिया वायूची गळती झाल्याच्या दुर्दैवी घटनेमुळे त्यांना मोठा धक्का बसला आहे; या घटनेत अनेकांचे प्राण गेले असून अनेक कामगार जखमी झाले आहेत. त्यांनी आपल्या शोकभावना व्यक्त करताना, या कठीण काळात बाधित कुटुंबांना ईश्वराने बळ आणि धैर्य द्यावे, अशी प्रार्थना केली. तसेच, रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या सर्वांच्या लवकरात लवकर आणि पूर्ण बरे होण्यासाठीही त्यांनी प्रार्थना केली.
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