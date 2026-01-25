दिल्लीतील कार्तव्य पथ येथील परेड पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने लोकांनी आधीच तिकिटे बुक केली आहेत. तथापि, सुरक्षितता आणि मर्यादित आसनव्यवस्थांमुळे, प्रत्येकजण उपस्थित राहू शकत नाही. म्हणून, घरून या राष्ट्रीय उत्सवाचा भाग होऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी लाईव्ह स्ट्रीमिंग हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.
प्रजासत्ताक दिनाची परेड दूरदर्शन चॅनेलवर थेट प्रक्षेपित केली जाईल. याव्यतिरिक्त, तुम्ही दूरदर्शनच्या ‘दूरदर्शन नॅशनल’ या यूट्यूब चॅनेलवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहू शकता. प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा सकाळी ७:३० वाजता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या ध्वजारोहणाने सुरू होईल. परेडचे थेट प्रक्षेपण सकाळी ९ वाजता सुरू होईल. जर तुम्हाला परेड फक्त पाहायची असेल, तर तुम्ही सकाळी ९ वाजता दूरदर्शन किंवा YouTube चॅनेलवर ट्यून इन करू शकता.
२०२६ मध्ये ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाची परेड अनेक प्रकारे ऐतिहासिक मानली जाते. या वर्षी परेडची थीम “वंदे मातरमची १५० वर्षे” आहे. पहिल्यांदाच, युरोपियन युनियनचे दोन प्रमुख नेते, अँटोनियो कोस्टा आणि उर्सुला वॉन डेर लेयन, प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. लष्कराची नवीन “बॅटल अॅरे” बॅटल फॉर्मेशन प्रथमच प्रदर्शित केली जाईल. तसेच, सिमरन बाला यांच्या नेतृत्वाखालील सर्व-पुरुष सीआरपीएफ तुकडी, लडाखमधील दोन कुबड्यांच्या उंटांची तुकडी, स्वावलंबी भारताचे प्रदर्शन करणारा म्युएल रोबोट आणि देशभरातून सुमारे १०,००० विशेष पाहुण्यांची उपस्थिती या कार्यक्रमाला आणखी खास बनवेल.
तुम्ही दिल्लीला पोहोचू शकत नसलात तरी, प्रजासत्ताक दिनाच्या भव्यतेपासून तुम्ही वंचित राहणार नाही. फक्त तुमचा टीव्ही किंवा YouTube चॅनेल वेळेवर चालू करा आणि तुमच्या घरच्या आरामात देशाच्या लष्करी सामर्थ्याचे, सांस्कृतिक विविधतेचे आणि कामगिरीचे साक्षीदार व्हा. ही परेड केवळ पाहण्यासारखी नाही तर भारताच्या आत्मविश्वासाचे आणि एकतेचे प्रतीक देखील आहे.
