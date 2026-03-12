Pune Crime: कॅम्प परिसरात किरकोळ वाद जीवावर; सहा जणांनी तरुणावर वार करून केली हत्या

राज्यात Drugs विरुद्ध कठोर कारवाई; झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका अन्…, काय म्हणाले योगेश कदम?
काय घडलं नेमकं?
हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव फैसल फारुख खान असे नाव आहे. आरोपी शाहबाज शेख याच्यासोबत त्याचा वाद झाला होता. या किरकोळ वादानंतर दोघांमध्ये मारहाण झाली आणि शाहबाजच्या इतर काही मित्रांनी एकत्र येत फैसलला धारदार शस्त्राने मारले, त्यात त्याचा मृत्यू झाला.
याप्रकरणी बजाद अली सय्यद, अली अब्बास अश्रफअली सय्यद, सोहेल युसुफ तांबोळी, शाहबाज चांद शेख, तालिब अली सय्यद, अश्रफली सय्यद यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून चार जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. या घटनेचा सीसीटीव्ही फुटेज समोर आला आहे.
हत्येमागचं कारण काय?
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आरोपी शहबाज शेख, याची मयत फैसल खान याने थट्टा मस्करी केली, त्याचा राग आल्याने शाहबाज याने मयताच्या कानाखाली चापट मारली. त्यातूनच दोघांमध्ये वाद झाला आणि शहबाज शेख व त्याच्या बाकीच्या साथीदारांनी धारधार चाकुने फैसल खानच्या छातीत, पाठीत, हातावर, आणि डोक्यात वार करत त्याची हत्या केली
