पाऊस अन् कडाक्याच्या थंडीतही जवानांचा जोश हाय; प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडची जोरदार तयारी, VIDEO पाहून कराल नतमस्तक

सोशल मीडियावर एक मनाला भिडणारा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. प्रजासत्ताक दिनापूर्वी भारतीय जवानांचा हाय जोश पाहायला मिळाला आहे. कडाक्याच्या थंडीत अन् बोचऱ्या पावसातही जवानांनी संचालन सराव सुरुच ठेवले आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 12:19 PM
Republic Day Parade Practice 2026

पाऊस अन् कडाक्याच्या थंडीतही जवानांचा जोश हाय; प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडची जोरदार तयारी सुरु, VIDEO पाहून कराल नतमस्तक (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • दिल्लीतील हवामानात अचानक बदल
  • थंडी अन् पावसाने धरला जोर
  • कडक्याच्या थंडीतही जवनांचा जोश हाय
Republic Day Parade Practice : नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनाला एक दिवस बाकी राहिलेला आहे. यापूर्वी दिल्लीच्या हवामानात अचानक बदल झाला असून थंडी आणि पावसाने जोर धरला आहे. पण या परिस्थितीतही भारतीय जवानांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या तयारी सुरुच ठेवली आहे. शुक्रवारी (२३ जानेवारी २०२६) कर्तव्य पथाकावर परडेची प्रॅक्टिस सुरु होती. हा सराव सुरु असताना अचानक जोरदार पाऊल आणि बोचऱ्या थंडीला सुरुवात झाली. परंतु यावेळी परेड प्रॅक्टिस न थांबता जवानांमध्ये एक वेगळाच उत्साह पाहायला मिळाला.

या कडाक्याच्या थंडीत आणि जोरदार पावसातही जवानांची संचलन सराव सुरुच होता. जवानांनी आल्लाहदायक वातावरणात परडे केली. सध्या याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. शुक्रवारी सकाळपासूनच दिल्लीत जोरदार पावसाला सुरुवात झाली आहे. तसेच कडाक्याची थंडीही पडली आहे. लोक घराबाहेर पडण्यास कचरत आहेत. पण दुसरीकडे जवानांची शिस्त आणि समर्पणाची भावना पाहायला मिळत आहे.  कडक शिस्त, अंगावर काटा आणणारे संचालन आणि देशाप्रती प्रेम हे भारतीय जवानांचे वैशिष्ट्ये आहेच. हा व्हिडिओ सध्या नेटकऱ्यांच्या पसंतीस पडत आहे.

भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

व्हायरल व्हिडिओ


या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहे. अनेकांनी जवानांचा उत्साह पाहून त्यांना सलाम केला आहे. घरी असो किंवा सीमेवर आपल्या देशाची सेवा करायला भारतीय जवान नेहमीच तयार असतात हे यातून स्पष्ट होते. अनेकजण जवानांचे कौतुक करत आहेत. या व्हिडिओच्या काही दिवसांपूर्वीच असाच एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. ज्यामध्ये जवानांमध्ये सरावानंतरही उत्साह पाहयाला मिळाला. सर्व जवान क्रिश चित्रपटातील गाणे उत्साहाने गात होते. हा व्हिडिओही सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला.

दारूच्या नशेत मच्छिमारांनी व्हेल माशाच्या मृतदेहासोबत असं काही केलं की… पाहून युजर्स संतापले; Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 24, 2026 | 12:19 PM

