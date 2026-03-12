Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

हुरुन ग्लोबल रिच लिस्टमध्ये Shah Rukh Khan चे अव्वल स्थान; पहिला नंबर चुकला, मात्र अभिनेत्याची कोट्यवधींची संपत्ती

शाहरुख खानचा पुन्हा एकदा हुरुन इंडियाच्या यादीत समावेश झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी त्याची संपत्ती कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. अभिनेत्याने कोणत्या क्रमांकावर स्थान मिळवले जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 12, 2026 | 08:34 AM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • हुरुन ग्लोबल रिच लिस्टमध्ये शाहरुख खानचे नाव
  • अभिनेत्याने या स्थानावर मिळवले नाव
  • शाहरुख खानची एकूण संपत्ती किती?
बॉलीवूडचा बादशाह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शाहरुख खानने पुन्हा एकदा हुरुन ग्लोबल रिच लिस्टमध्ये स्थान मिळवले आहे. या ओळखीमुळे भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या स्टारपैकी एक म्हणून खानचा दर्जा आणखी वाढत चालला आहे आणि जागतिक स्तरावर एक प्रमुख व्यावसायिक व्यक्ती म्हणून त्याचा दर्जा आणखी मजबूत होत आहे. ही बातमी ऐकून अभिनेत्याच्या चाहत्यांना आणखी आनंद झाला आहे.

Mardaani 3 OTT release: शिवानी शिवाजी रॉय आता ओटीटीवर गर्जना करणार; जाणून घ्या कुठे आणि कधी पाहता येणार

शाहरुख खानची एकूण संपत्ती किती?

५ मार्च रोजी प्रसिद्ध झालेल्या यादीनुसार, शाहरुख खानची एकूण संपत्ती अंदाजे १.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे, जी अंदाजे ₹१०,८०० कोटी आहे. या संपत्तीसह, तो जगातील सर्वात प्रसिद्ध अभिनेत्यांमध्ये गणला जातो. जागतिक संपत्ती क्रमवारीत भारत आपले स्थान सातत्याने मजबूत करत आहे. अब्जाधीशांच्या संख्येच्या बाबतीत हा देश सध्या तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, यादीत ३०८लोकांचा समावेश आहे. चीन आणि अमेरिका अनुक्रमे १,११० आणि १,००० अब्जाधीशांसह क्रमवारीत आघाडीवर आहे.

या यादीत अनेक सेलिब्रिटींचा समावेश

हुरुन यादीत मनोरंजन उद्योगातील अनेक जागतिक व्यक्तींचाही समावेश आहे. जे-झेड सारख्या संगीत आयकॉन, ज्यांची एकूण संपत्ती सुमारे २.८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे. टेलर स्विफ्ट, ज्यांची एकूण संपत्ती १.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे. आणि रिहाना, ज्यांची एकूण संपत्ती १.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे, हे सर्व या यादीचा भाग आहेत.

गौरव कपूर अडकला विवाहबंधनात! कृतिका कामराशी बांधली लग्नगाठ; गपचूप उरकले लग्न

या वर्षी शाहरुख खानची संपत्ती कमी 

शाहरुख खानने यादीत आपले स्थान कायम ठेवले, परंतु अहवालांनुसार मागील वर्षाच्या तुलनेत त्याची संपत्ती थोडी कमी झाली आहे. २०२५ मध्ये, त्याची एकूण संपत्ती अंदाजे ₹१२,४९० कोटी (अंदाजे १.४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) एवढी होती. आणि आता ही संपत्ती कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. कामाच्या बाबतीत, शाहरुख खान सिद्धार्थ आनंद दिग्दर्शित त्याच्या आगामी “किंग” चित्रपटाची तयारी करत आहे. यात त्याची मुलगी सुहाना खान देखील दिसणार आहे. यात राणी मुखर्जी, दीपिका पदुकोण, अभिषेक बच्चन आणि अनिल कपूर यांच्यासह अनेक मोठे कलाकार आहेत.

Web Title: Shah rukh khan name in hurun global rich list with net worth of rs 10800 crore

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 08:34 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पोलिस ऑफिसरच्या भूमिकेत Shah Rukh Khan? नवीन चित्रपटामुळे चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा
1

पोलिस ऑफिसरच्या भूमिकेत Shah Rukh Khan? नवीन चित्रपटामुळे चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा

भारतीय पर्यटकांच्या गैरवर्तनावर भडकली Munmun Dutta; म्हणाली, ‘अशा लोकांमुळे देशाची प्रतिमा खराब होते’
2

भारतीय पर्यटकांच्या गैरवर्तनावर भडकली Munmun Dutta; म्हणाली, ‘अशा लोकांमुळे देशाची प्रतिमा खराब होते’

‘सालबर्डी’मध्ये सरपंच-उपसरपंचांची जुगलबंदी! शशांक शेंडे आणि ओंकार भोजने आमने-सामने
3

‘सालबर्डी’मध्ये सरपंच-उपसरपंचांची जुगलबंदी! शशांक शेंडे आणि ओंकार भोजने आमने-सामने

“अश्लील शब्द वापरणे म्हणजे क्रिएटिव्हिटी नाही…”, सोना मोहापात्रा यांचा संताप, Badshah च्या ‘टिटरी’ गाण्यावर केली टीका
4

“अश्लील शब्द वापरणे म्हणजे क्रिएटिव्हिटी नाही…”, सोना मोहापात्रा यांचा संताप, Badshah च्या ‘टिटरी’ गाण्यावर केली टीका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हुरुन ग्लोबल रिच लिस्टमध्ये Shah Rukh Khan चे अव्वल स्थान; पहिला नंबर चुकला, मात्र अभिनेत्याची कोट्यवधींची संपत्ती

हुरुन ग्लोबल रिच लिस्टमध्ये Shah Rukh Khan चे अव्वल स्थान; पहिला नंबर चुकला, मात्र अभिनेत्याची कोट्यवधींची संपत्ती

Mar 12, 2026 | 08:34 AM
पोटात वाढलेल्या गॅसमुळे आतडयांना हानी पोहचते? मग स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा वापर, तात्काळ मिळेल आराम

पोटात वाढलेल्या गॅसमुळे आतडयांना हानी पोहचते? मग स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा वापर, तात्काळ मिळेल आराम

Mar 12, 2026 | 08:32 AM
Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Mar 12, 2026 | 08:30 AM
Bihar Assembly Election : भाजपने खर्च केले तब्बल 146.71 कोटी रुपये; जेडीयूने खर्च केला नाही सादर

Bihar Assembly Election : भाजपने खर्च केले तब्बल 146.71 कोटी रुपये; जेडीयूने खर्च केला नाही सादर

Mar 12, 2026 | 08:27 AM
चारधाम यात्रा 2026 चे रजिस्ट्रेशन कुठे आणि कसं कराव? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

चारधाम यात्रा 2026 चे रजिस्ट्रेशन कुठे आणि कसं कराव? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Mar 12, 2026 | 08:27 AM
Oil Spill: जगावर इंधन संकट! इराणने पार केल्या सर्व मर्यादा; इराकच्या हद्दीत घुसून अमेरिकन जहाजांवर स्फोटकांचा पाऊस, VIDEO VIRAL

Oil Spill: जगावर इंधन संकट! इराणने पार केल्या सर्व मर्यादा; इराकच्या हद्दीत घुसून अमेरिकन जहाजांवर स्फोटकांचा पाऊस, VIDEO VIRAL

Mar 12, 2026 | 08:23 AM
ना निर्यात करता येईना, ना हॉटेलकडून मागणी होईना; कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट

ना निर्यात करता येईना, ना हॉटेलकडून मागणी होईना; कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट

Mar 12, 2026 | 08:08 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM