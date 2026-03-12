हुरुन ग्लोबल रिच लिस्टमध्ये Shah Rukh Khan चे अव्वल स्थान; पहिला नंबर चुकला, मात्र अभिनेत्याची कोट्यवधींची संपत्ती

Mardaani 3 OTT release: शिवानी शिवाजी रॉय आता ओटीटीवर गर्जना करणार; जाणून घ्या कुठे आणि कधी पाहता येणार
शाहरुख खानची एकूण संपत्ती किती?
५ मार्च रोजी प्रसिद्ध झालेल्या यादीनुसार, शाहरुख खानची एकूण संपत्ती अंदाजे १.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे, जी अंदाजे ₹१०,८०० कोटी आहे. या संपत्तीसह, तो जगातील सर्वात प्रसिद्ध अभिनेत्यांमध्ये गणला जातो. जागतिक संपत्ती क्रमवारीत भारत आपले स्थान सातत्याने मजबूत करत आहे. अब्जाधीशांच्या संख्येच्या बाबतीत हा देश सध्या तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, यादीत ३०८लोकांचा समावेश आहे. चीन आणि अमेरिका अनुक्रमे १,११० आणि १,००० अब्जाधीशांसह क्रमवारीत आघाडीवर आहे.
या यादीत अनेक सेलिब्रिटींचा समावेश
हुरुन यादीत मनोरंजन उद्योगातील अनेक जागतिक व्यक्तींचाही समावेश आहे. जे-झेड सारख्या संगीत आयकॉन, ज्यांची एकूण संपत्ती सुमारे २.८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे. टेलर स्विफ्ट, ज्यांची एकूण संपत्ती १.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे. आणि रिहाना, ज्यांची एकूण संपत्ती १.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे, हे सर्व या यादीचा भाग आहेत.
या वर्षी शाहरुख खानची संपत्ती कमी
शाहरुख खानने यादीत आपले स्थान कायम ठेवले, परंतु अहवालांनुसार मागील वर्षाच्या तुलनेत त्याची संपत्ती थोडी कमी झाली आहे. २०२५ मध्ये, त्याची एकूण संपत्ती अंदाजे ₹१२,४९० कोटी (अंदाजे १.४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) एवढी होती. आणि आता ही संपत्ती कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. कामाच्या बाबतीत, शाहरुख खान सिद्धार्थ आनंद दिग्दर्शित त्याच्या आगामी “किंग” चित्रपटाची तयारी करत आहे. यात त्याची मुलगी सुहाना खान देखील दिसणार आहे. यात राणी मुखर्जी, दीपिका पदुकोण, अभिषेक बच्चन आणि अनिल कपूर यांच्यासह अनेक मोठे कलाकार आहेत.