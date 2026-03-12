Bihar Assembly Election : भाजपने खर्च केले तब्बल 146.71 कोटी रुपये; जेडीयूने खर्च केला नाही सादर

नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर चार महिन्यांनी, राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाला त्यांचे खर्च विवरणपत्र सादर केले आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपने इतर कोणत्याही पक्षांपेक्षा सर्वाधिक खर्च केला. भाजपने १४६.७१ कोटी रुपये खर्च केले, तर काँग्रेसने ३५.०७ कोटी रुपये खर्च केले. भाजपने एकूण निधीपैकी २% खर्च केला, तर काँग्रेसने एकूण निधीपैकी २८% खर्च केला. २०२० मध्ये, भाजपने अंदाजे ५४ कोटी रुपये खर्च केले, परंतु यावेळी त्यांनी १४६.७१ कोटी रुपये खर्च केले.
यावेळी बिहारमध्ये भाजपचा खर्च यशस्वी झाला, ८९ आमदारांसह राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. दुसरीकडे, काँग्रेसने भाजपपेक्षा कमी पैसे खर्च केले असतील, परंतु त्यांनी बिहारमध्ये त्यांच्या भांडवलाचा महत्त्वपूर्ण भाग खर्च केला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय पक्ष त्यांच्या खर्चाचा अहवाल निवडणूक आयोगाला देतात. या पार्श्वभूमीवर, राजकीय पक्षांनी त्यांच्या खर्चाचा हिशेब निवडणूक आयोगाला सादर केला आहे. बिहार निवडणुकीत बसपने फक्त ९.०१ कोटी खर्च केले. राजद आणि जदयूसह इतर पक्षांचे खर्चाचे हिशेब अद्याप निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेले नाहीत, ज्यामुळे त्यांच्या एकूण खर्चाचे आकडे अस्पष्ट झाले आहेत.
काँग्रेसच्या जमा निधीतून २८% खर्च
अहवालात असे दिसून आले आहे की, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या बिहार निवडणुकीच्या शेवटी भाजपचा शेवटचा निधी ७०८८.५८ कोटी होता. त्यानुसार, निवडणुकीपूर्वी भाजपकडे ७२३५.२६ कोटी होते, ज्यापैकी १४६.७१ कोटी खर्च झाले होते, त्यामुळे ७०८८.५८ कोटी शिल्लक राहिले. अशाप्रकारे, भाजपने बिहार निवडणुकीत त्यांच्या भांडवलाच्या फक्त २% खर्च केले. दरम्यान, बिहार निवडणुकीनंतर काँग्रेसकडे एकूण 89.13 कोटी शिल्लक होते. काँग्रेसने निवडणुकीत ३५.०७ कोटी खर्च केले. काँग्रेसकडे १२४.२ कोटी रुपये होते आणि ३५.०७ कोटी रुपये खर्च केले.
