पोटात वाढलेल्या गॅसमुळे आतडयांना हानी पोहचते? मग स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा वापर, तात्काळ मिळेल आराम

हिंग आणि कॅस्टर ऑईलचे फायदे?
अपचनाचा त्रास कमी करण्यासाठी उपाय?
गॅस कमी करण्यासाठी उपाय?
दैनंदिन आहारात होणारा बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, बिघडलेले मानसिक आरोग्य, जंक फूडचे अतिसेवन, झोपेची कमतरता, शारीरिक हालचालींचा अभाव इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. वारंवार ऍसिडिटी, अपचन, गॅस आणि आरोग्यासंबंधित गंभीर समस्या उद्भवू लागल्यानंतर सुद्धा अनेक लोक कायमच दुर्लक्ष करतात. पण सतत दुर्लक्ष केल्यामुळे हेच छोटे आजार गंभीर रूप घेतात आणि शरीराला हानी पोहचवतात. रात्रीच्या वेळी उशिरा जेवल्यामुळे आणि तिखट, अतिमसालेदार पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे पचनक्रिया बिघडते. पचनक्रिया बिघडल्यानंतर खाल्लेले अन्नपदार्थ पचन होण्यासाठी जास्तीचा वेळ लागतो. ज्यामुळे पोटात गॅस होऊन मळमळ, उलट्या तर काहीवेळा पोटात वेदना होण्याची शक्यता असते. शरीराची पचनक्रिया बिघडल्यानंतर आतड्यांवर जास्तीचा तणाव येतो. त्यामुळे आहारात बदल करणे आवश्यक आहे.(फोटो सौजन्य – istock)
पोटात गॅस झाल्यानंतर शरीराच्या विविध भागांमध्ये वेदना होण्यास सुरुवात होते. या वेदना असह्य करून टाकतात. डोकेदुखी, मानेच्या शिरांमध्ये वेदना यांसारख्या समस्या उद्भवतात. आतड्यांमध्ये वाढलेला गॅस कमी करण्यासाठी बऱ्याचदा मेडिकलमधील गोळ्यांचे सेवन केले जाते. पण सतत मेडिकलच्या गोळ्या खाणे शरीरासाठी चांगले नाही. त्यामुळे अपचन किंवा आतड्यांमध्ये जमा झालेला गॅस कमी करण्यासाठी घरगुती उपाय करावेत. घरगुती उपाय केल्यामुळे तात्काळ मिळतो आणि पोटातील गॅस कमी होण्यास मदत होते.
पोटात वाढलेला गॅस कमी करण्यासाठी स्वयंपाक घरातील पदार्थांचा वापर करावा. यासाठी एक चमचा कॅस्टर ऑईल वाटीमध्ये घेऊन हलकेसे गरम करून त्यात हिंग टाका आणि व्यवस्थित मिक्स करा. त्यानंतर त्यर्व केलेले तेल नाभीमध्ये टाकून ३० मिनिटं तसेच ठेवून द्या. यामुळे पोटात वाढलेला गॅस कमी होण्यास मदत होईल. हा उपाय कोणीही करू शकतो. बऱ्याचदा घरातील लहान मुलं सत्ता रडत राहतात. अशावेळी मुलांच्या पोटावर हिंगाचे मिश्रण लावावे. यामुळे मुलांच्या पोटात झालेला गॅस कमी होण्यास मदत होईल.
हिंग आणि कॅस्टर ऑईल पोटावर लावल्यामुळे गॅसची समस्या कमी होण्यास मदत होते. याशिवाय ब्लॉटींग सुद्धा कमी होते. याशिवाय वारंवार होणारी ऍसिडिटी, ओठ फुटणे, तोंड येणे यांसारख्या सर्वच समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी हिंगाचा वापर करावा. हिंग पोटासाठी खूप जास्त गुणकारी आहे. कॅस्टर ऑईल त्वचा आणि केसांसाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर ठरते. सतत होणारी गॅसची समस्या कमी करण्यासाठी हिंग आणि कॅस्टर ऑईलचा वापर करावा. प्रत्येक घरात हे दोन पदार्थ सहज उपलब्ध होतात. तसेच जेवताना खूप जास्त पाणी पिऊ नये. पाणी प्यायल्यामुळे पचनक्रियेवर जास्तीचा तणाव येतो.
Ans: छातीत आणि घशात जळजळ होणे, पोटात जळजळ, आंबट चव, मळमळ, बद्धकोष्ठता आणि सतत ढेकर येणे.
Ans: एक ग्लास थंड दूध प्यायल्याने जळजळ त्वरित कमी होते, जेवणानंतर बडीशेप चघळल्याने पचन सुधारते.
Ans: लिंबूवर्गीय फळे (संत्री, द्राक्षे), टोमॅटो, तिखट पदार्थ, तळलेले पदार्थ, चहा, कॉफी आणि चॉकलेट्स.