मुलीच्या संपत्तीचा वारसदार कोण? मालकी हक्क कोणाला कसा मिळतो, काय सांगतो कायदा? वाचा सविस्तर बातमी

जर अविवाहीत मुलीचा अकाली मृत्यू झाला तर तिच्या प्रॉपर्टीचा वारसदार कोण हा प्रश्न अनेकांना पडतो, याचं सविस्तर उत्तर जाणून घेऊयात.

Updated On: Dec 24, 2025 | 05:55 PM
मुलीच्या संपत्तीचा वारसदार कोण? मालकी हक्क कोणाला कसा मिळतो, काय सांगतो कायदा? वाचा सविस्तर बातमी
  • मुलीच्या संपत्तीचा वारसदार कोण?
  • मालकी हक्क कोणाला कसा मिळतो, काय सांगतो कायदा?
सर्वासाधारण पाहायला गेलं तर प्रॉपर्टीचा मालकी हक्क हा त्या त्या व्यक्तीच्या वारसदाराला मिळतो. जसं की आजोबांच्या मालकीची प्रॉपर्टी त्य़ांच्या मुलांना मिळते फक्त मुलंच नाही तर मुलींचं लग्न झालं तरी त्यांचा देखील यात हक्क असतो. जर मृत्यूपत्र लिहिलेलं असेल तर संबंधित व्यक्तीच्या पश्चात त्याच्या प्रॉपर्टीची वाटणी मृत्यूपत्रात हिहिल्यानुसार होत असते. हे झालं कौटुंबिक संपत्तीच्या वाटणीबाबत. मात्र जर अविवाहीत मुलीचा अकाली मृत्यू झाला तर तिच्या प्रॉपर्टीचा वारसदार कोण हा प्रश्न अनेकांना पडतो, याचं सविस्तर उत्तर जाणून घेऊयात.

मुलीच्या संपत्तीचा वारसदार कोण असतो, तिच्या मालकी हक्काचे काय नियम आहेत, याबाबत अनेकदा संभ्रम असतो. भारतीय कायद्यानुसार (विशेषतः हिंदू वारसा कायदा, 1956 व त्यातील सुधारणा) याबाबत स्पष्ट तरतुदी आहेत.

अनेकदा काही मुली या त्यांच्या आईवडिलांना एकुलत्या एक असतात किंवा घरात भावंडांमध्ये संपत्तीतील काही हिस्सा त्यांच्या मालकीचा असतो. अविवाहित मुलींची प्रॉपर्टी ही घरच्या वारसा हक्काने मिळालेली असते किंवा मग त्या स्वत:च्या मेहनतीवर कमवतात. लग्नाआधीच अचानक या मुलींना काही झालं किंवा त्यांचा मृत्यू झाला तर त्यांच्या प्रॉपर्टीचं काय होणार याबाबात कायद्यात तरदुत केली आहे.

मुलीचा मृत्यू झाल्यास वारसदार कोण?

मुलीचा मृत्यू झाल्यानंतर तिच्या संपत्तीचा वारसदार कोण असेल, हे ती विवाहित आहे की अविवाहित आणि तिला मुले आहेत की नाहीत, यावर अवलंबून असते.
अविवाहित मुलगी असल्यास आई आणि वडील हे समान हक्काचे वारसदार आई-वडील नसतील – तर भाऊ-बहिणी त्यानंतर – आईकडील किंवा वडिलांकडील नातेवाईक असतात. 2005 च्या सुधारित कायद्यानुसार, मुलगी जन्मतःच वडिलांच्या संपत्तीची समान वारसदार आहे. तिला मुलासारखाच हक्क मिळतो, मग ती विवाहित असो वा अविवाहित. मात्र जर मुलीचे आई वडिल हयात नसतील तर प्रॉपर्टीची वाटणी भावंडामध्ये होते. अविवाहीत मुलगी जर एकुलती एक असेल आणि तिला मिळालेली प्रॉपर्टी ही आईकडून मिळाली की वडीलांकडून यावर ठरतं.

जर प्रॉपर्टी आईकडून मिळाली तर आईच्या नात्यातील म्हणजे मावस बहिण किंवा भाऊ यांना ती प्रॉपर्टी मिळते. तसंच ही प्रॉपर्टी जर वडिलांकडून मिळाली तर वडिलांच्या नात्यातील चुलत बहिण भाऊ यांचा वारसा हक्क असतो असं कायद्यात सांगितलं जातं. हिंदू वारसा कायदा, 1956 या नुसार आधारित आहे. प्रत्येक धर्मानुसार याचे कायदे वेगळे देखील असू शकतात. त्यामुळे लग्न झालं असो किंवा नसो मृत्यूपत्र प्रत्येकाने करणं हे भविष्याच्या दृष्टीकोनातून फायदेशीर ठरतं.

Frequently Asked Questions

  • Que: मुलीला तिच्या संपत्तीवर पूर्ण मालकी हक्क असतो का?

    Ans: मुलीने कमावलेली संपत्ती, वारशाने मिळालेली मालमत्ता, भेटवस्तू (Gift), स्त्रीधन किंवा पतीकडून मिळालेली संपत्ती – या सर्वांवर मुलीचा पूर्ण आणि स्वतंत्र मालकी हक्क असतो.

  • Que: लग्न झाल्यावर मुलीचा मालकी हक्क संपतो का?

    Ans: लग्न झाल्यानंतरही मुलीचा तिच्या संपत्तीवरील हक्क कायम राहतो. पती किंवा सासरची मंडळी तिच्या मालमत्तेवर दावा करू शकत नाहीत.

  • Que: : अविवाहित मुलीच्या संपत्तीचा वारसदार कोण?

    Ans: आई आणि वडील समान हक्काचे वारसदार असतात. आई-वडील नसतील तर भाऊ-बहिणी वारसदार ठरतात.

Published On: Dec 24, 2025 | 05:55 PM

