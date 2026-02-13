Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

भारत आणि अमेरिकेमध्ये द्विपक्षीय करार झाल्यानंतर देशातील विशेषतः राज्यातील सोयाबीनचे दर हे मोठ्या प्रमाणात कोसळले आहेत. मराठवाड्यातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असणाऱ्या लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्केट यार्डमध्ये ही सोयाबीनचे दर हे 800 ते एक हजार रुपयांनी घसरले आहेत. त्यामुळे हमीभावापेक्षा कमी भावाने सोयाबीन विकण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे. 05 हजार 100 ते 05 हजार 200 पर्यंत हे दर प्रति क्विंटल पर्यंत आले आहेत. पाच ते सहा दिवसापूर्वीच हे दर 5900 ते 6000 रुपयांपर्यंत गेले होते. मात्र आता अमेरिकेसोबत झालेल्या द्विपक्षीय करारानंतर अमेरिकेतील कृषी मालावर शून्य टक्के आयात शुल्क केल्यामुळे सोयाबीनचे दर गडगडल्याचे लातूर मधील बाजार समितीचे तज्ञ संचालक व्यापारी तसेच शेतकरी सांगत आहेत.
भारत आणि अमेरिकेमध्ये द्विपक्षीय करार झाल्यानंतर देशातील विशेषतः राज्यातील सोयाबीनचे दर हे मोठ्या प्रमाणात कोसळले आहेत. मराठवाड्यातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असणाऱ्या लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्केट यार्डमध्ये ही सोयाबीनचे दर हे 800 ते एक हजार रुपयांनी घसरले आहेत. त्यामुळे हमीभावापेक्षा कमी भावाने सोयाबीन विकण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे. 05 हजार 100 ते 05 हजार 200 पर्यंत हे दर प्रति क्विंटल पर्यंत आले आहेत. पाच ते सहा दिवसापूर्वीच हे दर 5900 ते 6000 रुपयांपर्यंत गेले होते. मात्र आता अमेरिकेसोबत झालेल्या द्विपक्षीय करारानंतर अमेरिकेतील कृषी मालावर शून्य टक्के आयात शुल्क केल्यामुळे सोयाबीनचे दर गडगडल्याचे लातूर मधील बाजार समितीचे तज्ञ संचालक व्यापारी तसेच शेतकरी सांगत आहेत.