‘या’ कंपनीच्या इलेक्ट्रिक कारसमोर Tesla पडली थंड! तब्बल 22.5 लाख इलेक्ट्रिक युनिट्सची केली विक्री

जगभरात टेस्लाचे नाव त्यांच्या दमदार इलेक्ट्रिक कारसाठी ओळखले जाते. मात्र, याच कंपनीला चिनी ऑटो कंपनी BYD ने पाणी पाजले आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 13, 2026 | 09:13 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • चिनी ऑटो कंपनी BYD साठी 2025 ठरले खास
  • कार विक्रीत टेस्लालाही टाकले मागे
  • 2025 मध्ये 22.5 लाख इलेक्ट्रिक कार्सची केली विक्री
जागतिक ऑटो बाजारात सुद्धा इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीत ताबडतोड वाढ होत आहे. म्हणूनच तर आपल्याला अनेक अशा ऑटो कंपन्या पाहायला मिळतात. ज्या खास त्यांच्या इलेक्ट्रिक कारसाठी खूप लोकप्रिय आहेत. अशीच एक कंपनी म्हणजे Tesla.

टेस्लाच्या Electric Cars खास त्यांच्या डिझाइन आणि उत्तम परफॉर्मन्स साठी ओळखल्या जातात. मात्र, याच कंपनीला चिनी ऑटो कंपनी BYD ने धोबीपछाड दिली आहे. चला BYD च्या विक्रीबद्दल जाणून घेऊयात.

2025 हे वर्ष BYD साठी खऱ्या अर्थाने गेम चेंजर ठरले होते. कंपनीने स्वतःला चीनपुरते मर्यादित न ठेवता, जगभरातील बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रित केले. परिणामी, 2025 मध्ये कंपनीच्या एकूण विक्रीपैकी जवळजवळ एक चतुर्थांश विक्री परदेशातून झाली होती. त्याच वेळी, 10 लाखांहून अधिक वाहनांची निर्यात झाली.

भारतात Vespa Officina 8 चा खास एडिशन झाला लाँच, किंमत तर 1.50 लाखांपेक्षा कमी

ब्राझील, थायलंड आणि हंगेरी सारख्या देशांमध्ये कारखाने उभारून, BYD ने स्थानिक उत्पादन सुरू केले, ज्यामुळे खर्च कमी झाला आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे सोपे झाले. म्हणूनच दक्षिण अमेरिकेपासून युरोपपर्यंत BYD ची उपस्थिती मजबूत झाली.

Ford ला सुद्धा सोडलं मागे

BYD ने चीनमध्ये देखील आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे. इतर चिनी ब्रँड्सची वाढ झपाट्याने होत असताना, BYD ने आपली आघाडी कायम ठेवली. या मजबूत देशांतर्गत आणि परदेशी विक्रीमुळे कंपनीला 2025 च्या अखेरीस अंदाजे 46 लाख गाड्या विकण्यास मदत झाली. या आकडेवारीसह, BYD ने फोर्डला मागे टाकले, ज्याने अंदाजे 44 लाख वाहने विकली होती. शिवाय, या महत्त्वपूर्ण कामगिरीमुळे BYD जगातील टॉप सहा ऑटो कंपन्यांमध्ये आपले स्थान निर्माण केले आहे.

January 2026 मध्ये ‘या’ 7 सीटर गाडयांची मागणी वाढली? जाणून घ्या टॉप 5 कार्स

2025 मध्ये BYD ही नंबर वन EV कंपनी बनली

BYD चा खरा विजय त्यांच्या इलेक्ट्रिक कारमुळे झाला. 2025 मध्ये, कंपनीने अंदाजे 22.5 लाख इलेक्ट्रिक कार विकल्या, जे टेस्लापेक्षा जवळजवळ 6 लाखांपेक्षा जास्त आहेत. तसेच, BYD 2025 मध्ये सर्वात मोठी EV-विक्री करणारी कंपनी बनली आहे. BYD स्वतःच्या बॅटरी आणि प्रमुख पार्ट्सचे उत्पादन करते, जे केवळ सप्लाय चेनवर नियंत्रण ठेवत नाही तर वाहनांच्या किमती देखील नियंत्रणात ठेवते. २०२२ मध्ये पेट्रोल आणि डिझेल कार पूर्णपणे सोडून दिल्यानंतर, BYD ने केवळ EV आणि प्लग-इन हायब्रिडवर लक्ष केंद्रित केले आणि आता ती रणनीती यशस्वी होताना दिसते.

Published On: Feb 13, 2026 | 09:13 PM

