‘या’ कंपनीच्या इलेक्ट्रिक कारसमोर Tesla पडली थंड! तब्बल 22.5 लाख इलेक्ट्रिक युनिट्सची केली विक्री

टेस्लाच्या Electric Cars खास त्यांच्या डिझाइन आणि उत्तम परफॉर्मन्स साठी ओळखल्या जातात. मात्र, याच कंपनीला चिनी ऑटो कंपनी BYD ने धोबीपछाड दिली आहे. चला BYD च्या विक्रीबद्दल जाणून घेऊयात.
2025 हे वर्ष BYD साठी खऱ्या अर्थाने गेम चेंजर ठरले होते. कंपनीने स्वतःला चीनपुरते मर्यादित न ठेवता, जगभरातील बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रित केले. परिणामी, 2025 मध्ये कंपनीच्या एकूण विक्रीपैकी जवळजवळ एक चतुर्थांश विक्री परदेशातून झाली होती. त्याच वेळी, 10 लाखांहून अधिक वाहनांची निर्यात झाली.
ब्राझील, थायलंड आणि हंगेरी सारख्या देशांमध्ये कारखाने उभारून, BYD ने स्थानिक उत्पादन सुरू केले, ज्यामुळे खर्च कमी झाला आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे सोपे झाले. म्हणूनच दक्षिण अमेरिकेपासून युरोपपर्यंत BYD ची उपस्थिती मजबूत झाली.
BYD ने चीनमध्ये देखील आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे. इतर चिनी ब्रँड्सची वाढ झपाट्याने होत असताना, BYD ने आपली आघाडी कायम ठेवली. या मजबूत देशांतर्गत आणि परदेशी विक्रीमुळे कंपनीला 2025 च्या अखेरीस अंदाजे 46 लाख गाड्या विकण्यास मदत झाली. या आकडेवारीसह, BYD ने फोर्डला मागे टाकले, ज्याने अंदाजे 44 लाख वाहने विकली होती. शिवाय, या महत्त्वपूर्ण कामगिरीमुळे BYD जगातील टॉप सहा ऑटो कंपन्यांमध्ये आपले स्थान निर्माण केले आहे.
BYD चा खरा विजय त्यांच्या इलेक्ट्रिक कारमुळे झाला. 2025 मध्ये, कंपनीने अंदाजे 22.5 लाख इलेक्ट्रिक कार विकल्या, जे टेस्लापेक्षा जवळजवळ 6 लाखांपेक्षा जास्त आहेत. तसेच, BYD 2025 मध्ये सर्वात मोठी EV-विक्री करणारी कंपनी बनली आहे. BYD स्वतःच्या बॅटरी आणि प्रमुख पार्ट्सचे उत्पादन करते, जे केवळ सप्लाय चेनवर नियंत्रण ठेवत नाही तर वाहनांच्या किमती देखील नियंत्रणात ठेवते. २०२२ मध्ये पेट्रोल आणि डिझेल कार पूर्णपणे सोडून दिल्यानंतर, BYD ने केवळ EV आणि प्लग-इन हायब्रिडवर लक्ष केंद्रित केले आणि आता ती रणनीती यशस्वी होताना दिसते.