IND vs PAK Playing 11: अभिषेक शर्माची एन्ट्री, अर्शदीपचा पत्ता कट? पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात अशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग ११

IND vs PAK: भारतीय संघासाठी आनंदाची बातमी अशी आहे की अभिषेक शर्माची प्रकृती हळूहळू सुधारत आहे. वृत्तानुसार, अभिषेक टीम इंडियासोबत कोलंबोला गेला आहे आणि तो पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात खेळू शकतो.

Updated On: Feb 13, 2026 | 09:47 PM
पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात अशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग ११ (Photo Credit- X)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match: २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील सर्वात बहुप्रतिक्षित सामना म्हणजेच भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND vs PAK) येत्या १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर रंगणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली, टीम इंडिया शेजारील देशाविरुद्ध आपला प्रभावी विक्रम कायम ठेवण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरेल. दरम्यान, बहिष्कारामुळे आधीच अपमानित झालेला पाकिस्तान या सामन्यात दमदार कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करेल.

अभिषेक शर्माची एन्ट्री

भारतीय संघासाठी आनंदाची बातमी अशी आहे की अभिषेक शर्माची प्रकृती हळूहळू सुधारत आहे. वृत्तानुसार, अभिषेक टीम इंडियासोबत कोलंबोला गेला आहे आणि तो पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात खेळू शकतो. जर अभिषेक पूर्णपणे तंदुरुस्त असेल तर संजू सॅमसनला त्याच्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा सोडावी लागेल. अभिषेक, इशानसह, पाकिस्तानी गोलंदाजांचा सामना करताना दिसतील. तिलक वर्मा तिसऱ्या क्रमांकाचे स्थान सांभाळेल, तर कर्णधार सूर्यकुमार यादव चौथ्या क्रमांकावर धडक मारताना दिसेल.

हार्दिक पंड्या आणि रिंकू सिंग यांच्यावर शेवटच्या षटकांमध्ये पाकिस्तानच्या गोलंदाजीचा हल्ला मोडून काढण्याची जबाबदारी असेल. हार्दिकने गेल्या सामन्यात शानदार फलंदाजी केली आणि २८ चेंडूत ५२ धावा केल्या. अक्षर पटेलही फलंदाजीतून महत्त्वपूर्ण योगदान देताना दिसेल.

IND vs PAK महामुकाबल्यावर पावसाचे सावट! ‘इतक्या’ टक्के पावसाचा अंदाज; चाहत्यांची धाकधूक वाढली

गोलंदाजी हल्ल्यात बदल

कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवरील खेळपट्टी लक्षात घेता, भारतीय संघ अर्शदीप सिंगच्या जागी कुलदीप यादवला अंतिम इलेव्हनमध्ये स्थान देऊ शकतो. संघ व्यवस्थापन शिवम दुबेच्या जागी वॉशिंग्टन सुंदरलाही खेळवण्याचा निर्णय घेऊ शकते. हार्दिक पांड्याला पाठिंबा देणारा बुमराह एकमेव वेगवान गोलंदाज म्हणून खेळू शकतो.

टीम इंडियाचे संभाव्य प्लेइंग ११

अभिषेक शर्मा/संजू सॅमसन, इशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंग, शिवम दुबे/वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

सामन्यावर पावसाचे सावट

दरम्यान, भारत-पाकिस्तान सामन्यावर पावसाचे सावट दिसू लागले आहे. भारतीय वेळेनुसार हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होणार आहे. हवामान अहवालानुसार संध्याकाळी ६ वाजता पावसाची शक्यता ४९ टक्के आहे, ज्यामुळे नाणेफेकीला (Toss) विलंब होऊ शकतो. संध्याकाळी ७ वाजता सामन्याच्या सुरुवातीला पावसाची शक्यता कमी होऊन ती ९ टक्क्यांवर येईल, असाही एक अंदाज आहे. सामन्यादरम्यान तापमान २६ ते २८ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. जरी पावसाचा जोर सामन्याच्या वेळी कमी होणार असल्याचे दिसत असले, तरी दुपारच्या पावसाने मैदान ओले राहिल्यास खेळ सुरू होण्यास उशीर होऊ शकतो. ढगाळ वातावरणामुळे वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळण्याची शक्यता असल्याने टॉसची भूमिका निर्णायक ठरेल.

IND vs PAK: पाकिस्तानचा धुव्वा उडवण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज; हाय-व्होल्टेज लढतीसाठी भारतीय संघ रवाना

Published On: Feb 13, 2026 | 09:47 PM

Topics:  

