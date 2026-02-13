Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Video: अरेरे..! लोकशाहीच्या मंदिरात काँग्रेस आमदाराचे अश्लील हावभाव; सोशल मीडियावर व्हिडिओ तुफान Viral

शुक्रवारी सभागृह सुरू होताच भाजप आमदार श्रीचंद कृपलानी यांनी हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला. त्यांनी आरोप केला की काँग्रेस आमदार रोहित बोहरा यांनी सभागृहाच्या प्रतिष्ठेविरुद्ध अश्लील हावभाव केले आहेत.

Updated On: Feb 13, 2026 | 09:33 PM
लोकशाहीच्या मंदिरात काँग्रेस आमदाराचे अश्लील हावभाव (Photo Credit- X)

लोकशाहीच्या मंदिरात काँग्रेस आमदाराचे अश्लील हावभाव (Photo Credit- X)

  • अरेरे..!
  • लोकशाहीच्या मंदिरात काँग्रेस आमदाराचे अश्लील हावभाव
  • सोशल मीडियावर व्हिडिओ तुफान Viral
Rohit Bohra Controversy: राजस्थान विधानसभेच्या अश्लील हावभावाच्या आरोपांमुळे शुक्रवारी सभागृहात वातावरण तापले. भाजप आमदारांनी काँग्रेस आमदार रोहित (Rohit Bohra) बोहरा यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली, त्यानंतर हे प्रकरण सभापतींपर्यंत पोहोचले. सभापती वासुदेव देवनानी यांनी संपूर्ण घटना गंभीर असल्याचे सांगत व्हिडिओ तपासणीनंतर नियमांनुसार कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.

गुरुवारी शून्य प्रहरात घडलेल्या एका घटनेतून हे प्रकरण उद्भवल्याचे सांगितले जाते. शुक्रवारी सभागृह सुरू होताच भाजप आमदार श्रीचंद कृपलानी यांनी हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला. त्यांनी आरोप केला की काँग्रेस आमदार रोहित बोहरा यांनी सभागृहाच्या प्रतिष्ठेविरुद्ध अश्लील हावभाव केले आहेत, जे लोकशाही संस्थेच्या शिष्टाचाराच्या विरुद्ध आहे. कृपलानी यांनी संबंधित आमदाराची माफी मागावी आणि कठोर कारवाई करावी.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)


विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यांनी सभागृहाला संबोधित करताना सांगितले की ही एक गंभीर बाब आहे आणि ती हलक्यात घेता येणार नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की सभागृहाचे कामकाज मोठ्या संख्येने लोक पाहतात आणि एक आमदार लाखो मतदारांचे प्रतिनिधित्व करतो, म्हणून त्याच्या वर्तनाची जबाबदारीही तितकीच मोठी आहे.

देवनानी म्हणाले, “संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ तपासला जाईल. जर व्हिडिओमध्ये दाखवलेले वर्तन सभागृहाच्या प्रतिमेशी विसंगत असल्याचे आढळले तर नियमांनुसार पुढील कारवाई केली जाईल.” त्यांनी असेही म्हटले की विधानसभेची स्वतःची शिष्टाचार आहे आणि प्रत्येक सदस्याने त्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

शॉर्टकटचा प्लॅन फसला; ट्रॅफिकमुळे फूटपाथवर चढवली स्कूटर, पण आज्जीने केलं असं काही… चालकाला जन्माची अद्दल घडली

भाजपची कठोर कारवाईची मागणी

भाजप आमदार श्रीचंद कृपलानी म्हणाले की असे वर्तन कोणत्याही परिस्थितीत अस्वीकार्य आहे. त्यांच्या मते, जर सभागृहात असे हावभाव केले गेले तर ते लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. त्यांनी संबंधित आमदाराकडून जाहीर माफी मागण्याची मागणी केली. संसदीय कामकाज मंत्री जोगाराम पटेल यांनीही भाजप आमदाराच्या मागणीचे समर्थन केले. ते म्हणाले की जर एखाद्या सदस्याचे वर्तन शिष्टाचाराला अनुसरून नसेल तर त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे. “हा कार्यालयाच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित विषय आहे आणि सभागृहाची प्रतिष्ठा सर्वोपरि आहे,” असे ते म्हणाले.

काँग्रेसचे निषेध – ‘प्रकरण चर्चेने सोडवावे’

दरम्यान, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे व्हीप रफिक खान यांनी भाजपच्या मागणीला विरोध केला. त्यांनी सांगितले की यापूर्वीही असेच वाद निर्माण झाले आहेत आणि ते परस्पर संवाद आणि संवादातून सोडवले गेले आहेत. त्यांच्या मते, हे प्रकरणही त्या परंपरेनुसार सोडवले पाहिजे.
रफिक खान यांनी असेही म्हटले की संबंधित आमदार त्यावेळी त्यांच्या जागी बसले होते आणि या प्रकरणाला अनावश्यकपणे उधळपट्टी केली जात होती. त्यांनी सभागृहात संयम आणि संवाद साधण्याचे आवाहन केले.

सर्वांच्या नजरा चौकशीवर

सध्या संपूर्ण प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांच्या चौकशीच्या अधीन आहे. व्हिडिओ फुटेज पाहिल्यानंतरच आरोप किती खरे आहेत आणि काय कारवाई केली जाईल हे निश्चित केले जाईल. या घटनेबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहेत, कारण हा थेट सभागृहाच्या प्रतिष्ठेशी आणि आचारसंहितेशी संबंधित आहे. सध्या, विधानसभेतील राजकीय तापमान वाढले आहे आणि सर्वांच्या नजरा सभापतींच्या अंतिम निर्णयाकडे आहेत.

तुम्हाला माहिती आहे का? एकेकाळी 0 रुपयांच्या नोटाही छापल्या जात होत्या, कारण वाचून व्हाल आश्चर्यचकित; जाणून घ्या भन्नाट कथा

Published On: Feb 13, 2026 | 09:33 PM

