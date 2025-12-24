Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Year Ender 2025 : यंदाही अंतराळात भारताचा जलवा ; ISS वर फडकला तिरंगा

Year Ender 2025 : यंदा २०२५ मध्ये भारताने अंतराळ क्षेत्रात ऐतिहासिक उंची गाठली आहे. भारताने अनेक मोठ्या कामगिरी केल्या असून ISS वर तिंरगा फडकवला आहे. इन-स्पेस डॉकिंग, NISAR मिशन सारख्या यशस्वी कामगिरी केली आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 12:28 PM
Year Ender 2025

Year Ender 2025 : यंदाही अंतराळात भारताचा जलवा ; ISS वर फडकला तिरंगा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • २०२५ मध्ये अंतराळ क्षेत्रात भारताने गाठली उंची
  • ISS वर फडकवला तिरंगा
  • जाणून घ्या कोणत्या यशस्वी कामगिऱ्या भारताने केल्या
Year Ender 2025 : नवी दिल्ली : साल २०२५ वर्षे हे भारतासाठी अत्यंत खास ठरले आहे. या वर्षाता भारताचा जागतिक स्तरावर प्रभाव वाढला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी १८ देशांच्या संसदेला संबोधित केले आहे, तर अनेक जागतिक VVIP लोकांनी महाराष्ट्राच्या भूमीचे दर्शन घेतले आहे. याशिवाय भारताने अंतराळ क्षेत्रातही उत्तम कामगिरी केली आहे. भारताच्या अंतराळ संस्था ISRO ने केवळ तांत्रिक प्रगतीच केली नाही, आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशनवर भारताचा तिरंगाही फडकवला आहे. भारताच्या अंतराळ क्षेत्राने  इन-स्पेस डॉकिंगपासून ते इंटरनॅशनल स्पेसस्टेशनपर्यंत प्रवास केला आहे. प्रत्येक टप्पा हा भारतासाठी अत्यंत अभिमानास्पद ठरला आहे.

Year Ender 2025 : PM मोदींचा जागतिक स्तरावर डंका! एका वर्षात तब्बल 18 देशांच्या संसदेत घुमला आवाज

भारताचे पहिले इन-स्पेस डॉकिंग : 2025 ची सुरुवात ही भारतीय अंतराळ क्षेत्राने मोठी ऐतिहासिक कामगिरी करत केली.  १६ जानेवारी २०२५ रोजी भारताच्या ISRO ने ऑर्बिटमध्ये दोन उपग्रहांचे यशस्वी इन-स्पेस डॉकिंग केले. यामुळे ISRO च्या SpaDex मिशनला मोठे यश मिळाले. SDX-01 आणि SDX-02 या उपग्रहांचे इन-स्पेस डॉकिंग करण्यात आले. या उपग्रहांच्या स्वयंचलित डॉकिंगमुळे भारत ही क्षमता दाखवणार चौथा देश बनला. यामुळे भारताला भविष्यात अंतराळ मोहिमांसाठी, स्पेस स्टे आणि उपग्रहांसाठी मोठी मदत मिळणार आहे.

GSLV-F15 सह १०० वे रॉकेट प्रक्षेपण :  यांनतर ISRO ने श्रीहरीकोट्टा येथून २९ जानेवारी २०२५ रोजी आपल्या १०० व्या रॉेकेटचे प्रक्षेपण केले. या रॉकेटद्वारे भारताने GSLV-F15 चे देखील लॉन्चिंग केले. या रॉकेटद्वारे नेव्हिगेशन सॅटेलाईट NVS-02 कक्षेत पाठवण्यात आले आहे. हा टप्पा भारताच्या अंतराळ क्षेत्रासाठी अत्यंत खास ठरला होता.

NASA आणि ISRO चे NISAR मोहीम : भारताची अंतराळ संस्था ISRO ने नासाच्या सहकार्याअंतर्गत NISAR मिशनचे यशस्वीपणे प्रक्षेपण केले. हे जगातील पहिले ड्युअल फ्रीक्वेन्सी सिंथेटिक अपर्चक रडार सॅटेलाइट असून भूकंप, बर्फवृष्टी, ज्वालामुखी, हवामान बदलांचे अचूनक निरीक्षण करता येते.

आदित्य L1 : याशिवाय भारताची पहिली सौर वेधशाळा, आदित्य L1ही यशस्वीरित्या कार्यरत झाली. इस्रोने जागतिक संशोधकांसाठी १५ टेराबाइट्स मिशन डेटा उपलब्ध करुन दिला. ज्यामुळे भारताला सौर ज्वाला, कोरोनल मास इजेक्शन, सौर वारे आणि चुंबकीय वादळांचे उच्च-रिझोल्यूशनचे निरिक्षणे सोपे झाले.

Axiom-4 Mission : या सर्व मोहिमांमध्ये सर्वात यशस्वी आणि अभिमानास्पद मोहिम ठरली ती शुभांशु शुक्ला यांची. शुभांशू शुक्ला इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनवर जाणारे पहिले भारतीय अंतराळवीर ठरले. त्यांनी १८ दिवस अंतराळात मॉयक्रोग्रॅव्हिटी प्रयोग केले. तसेच त्यांनी भारताचा तिंरगा देखील स्पेस स्टेशनवर फडकवला.

ISRO ‘Bluebird Block-2 Satellite Launch : नुकतेच भारताने श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून इस्रोच्या सर्वात शक्तिशाली रॉकेट LVM3-M6 चे प्रक्षेपण यशस्वीरित्या केले  आहे. हे उपग्रह स्मार्टफोनला थेट ४जी आणि ५जी सेल्युलर ब्रॉडबँड सेवा देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहे. आहे.

Year Ender 2025 : महाराष्ट्राचा डंका सातासमुद्रापार! ‘या’ जागतिक VVIP लोकांनी दिली आपल्या राज्याला भेट

Web Title: Year ender 2025 india space achievement iss tricolour

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 12:28 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM