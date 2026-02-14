Kolhapur Crime: पैशांच्या वादातून संताप अनावर; दगडी वरवंट्याने माजी सैनिक वडिलांची मुलानेच केली हत्या

Lonavala Crime: सहकाऱ्यांच्या छळाला कंटाळून IT इंजिनियरने टायगर पॉईंटवरून मारली उडी, “आय लव्ह यू रिया…
काय घडलं नेमकं?
मृतक दत्ताराम केसरकर हे उचत येथे राहतात. त्यांचा मुलगा संतोष याला दारूचे व्यसन आहे. तो गावडी येथे शेती करत होता. महिन्यातून घरी येत असे, गुरुवारी (दि. ११) गावडीहून उचत येथे आला होता. संतोष याने घरातील बॅगेत ठेवलेले पैसे न सापडल्याने पैश्यांबाबत चौकशी केली. मात्र घरातील कोणीही कबुली दिली नाही.
यांनतर त्याने वडिलांवरच पैसे घेतल्याचा संशय आला. त्यांनतर वडील दत्ताराम केसरकर आणि संतोष यांच्यात पैश्यांच्या कारणावरून कडाक्याने भांडण झाले. रागाच्या भरात संतोषने दगडी वरवंटा डोक्यात मारून वडिलांना गंभीर जखमी केले. डोक्यातून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने दत्ताराम केसरकर यांचा जागीची मृत्यू झाला..
Ans: घरातील नऊ हजार रुपये घेतल्याचा मुलाला संशय होता.
Ans: मुलाने दगडी वरवंट्याने डोक्यात वार केल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
Ans: पोलिसांनी आरोपी मुलाला अटक केली आहे.