Kolhapur Crime: पैशांच्या वादातून संताप अनावर; दगडी वरवंट्याने माजी सैनिक वडिलांची मुलानेच केली हत्या

घरातील नऊ हजार रुपयांच्या संशयातून संतापलेल्या मुलाने ८३ वर्षीय माजी सैनिक वडिलांवर दगडी वरवंट्याने वार करत त्यांची हत्या केली. शाहूवाडी तालुक्यातील उचत येथे घडलेल्या आरोपी मुलाला पोलिसांनी अटक केली आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 12:13 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • पैशांच्या संशयातून वडील-मुलामध्ये वाद
  • मुलाने दगडी वरवंट्याने डोक्यात वार केला
  • ८३ वर्षीय माजी सैनिक वडिलांचा जागीच मृत्यू
कोल्हापूर: कोल्हापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. घरात ठेवलेले नऊ हजार रुपये घेतल्याच्या संशयातून मुलानेच वडिलांची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. हत्या झालेल्या वडिलांचे नाव दत्ताराम संभाजी केसरकर (वय ८३) असे आहे. ते मंकी सैनिक आहेत. ही घटना शाहूवाडी तालुक्यातील उचत येथे घडली. या प्रकरणी संशयित आरोपी संतोष दत्ताराम केसरकर याला पोलिसांनी अटक केली आहे.

काय घडलं नेमकं?

मृतक दत्ताराम केसरकर हे उचत येथे राहतात. त्यांचा मुलगा संतोष याला दारूचे व्यसन आहे. तो गावडी येथे शेती करत होता. महिन्यातून घरी येत असे, गुरुवारी (दि. ११) गावडीहून उचत येथे आला होता. संतोष याने घरातील बॅगेत ठेवलेले पैसे न सापडल्याने पैश्यांबाबत चौकशी केली. मात्र घरातील कोणीही कबुली दिली नाही.

यांनतर त्याने वडिलांवरच पैसे घेतल्याचा संशय आला. त्यांनतर वडील दत्ताराम केसरकर आणि संतोष यांच्यात पैश्यांच्या कारणावरून कडाक्याने भांडण झाले. रागाच्या भरात संतोषने दगडी वरवंटा डोक्यात मारून वडिलांना गंभीर जखमी केले. डोक्यातून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने दत्ताराम केसरकर यांचा जागीची मृत्यू झाला..

कोल्हापूर शहरातील राजारामपुरी, शाहू मिल चौकात शनिवारी दुपारी हिट अँड रनची घटना घडली. या अपघातात कोल्हापूर मनपाचे सेवानिवृत्त अधिकारी आणि त्यांची वकील मुलगी अशा दोघांचा दुदैवी मृत्यू झाला. दीपक महादेव वंसे ( रा.साईबाबा मंदिरलगत, दिलबहार तालीम चौक, कोल्हापूर), त्यांची नवविवाहित मुलगी अॅड.भाग्यश्री लक्ष्मण गवळी उर्फ वंसे (रा. कसबा बावडा, कोल्हापूर, मुळ रा. खोकुर्ले, ता. गगनबावडा, जि. कोल्हापूर) अशी त्यांची नावे आहेत. तर दोन तरुण जखमी झाले. अपघातानंतर कार चालक मयुरेश योगेश पाटील (वय २०, रा. आठवी गल्ली, राजारामपूरी, कोल्हापूर) याला जमावाने चांगलाच चोप देत, कार रस्त्यावर उलटून टाकली. या अपघात प्रकरणी राजारामपूरी पोलिसांनी कार चालक मयुरेश पाटील याला रात्री उशिरा अटक केली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: खुनामागचे कारण काय होते?

    Ans: घरातील नऊ हजार रुपये घेतल्याचा मुलाला संशय होता.

  • Que: वडिलांचा मृत्यू कसा झाला?

    Ans: मुलाने दगडी वरवंट्याने डोक्यात वार केल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

  • Que: आरोपीबाबत काय कारवाई झाली?

    Ans: पोलिसांनी आरोपी मुलाला अटक केली आहे.

Published On: Feb 14, 2026 | 12:13 PM

Feb 14, 2026 | 12:13 PM
