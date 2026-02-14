Multibagger Share : फक्त ३ पैशांच्या शेअरने १ लाखाचे केले १४ कोटी, तुमच्याकडे हा मल्टीबॅगर आहे का?

Multibagger Share News in Marathi: शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार अनेकदा असे स्टॉक शोधतात जे एका रात्रीत त्यांचे नशीब बदलू शकतील. मात्र ही इच्छा प्रत्येकाची पूर्ण होते असे नाही. शेअर बाजारातील तज्ञ नेहमीच पेनी स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करणे धोकादायक मानतात.मात्र वास्तविकता अशी आहे की हे डिस्काउंट स्टॉक देखील प्रभावी परतावा देतात. अशाच एका पेनी स्टॉक, नर्चर वेल इंडस्ट्रीजने गुंतवणूकदारांना असा परतावा दिला आहे जो सहा वर्षांपूर्वी कोणीही कल्पना करू शकत नव्हता. एकेकाळी ३ पैशांना उपलब्ध असलेला हा स्टॉक आता ४२.३० किमतीचा आहे. सहा वर्षांत, या स्टॉकमध्ये १ लाख रुपयांची गुंतवणूक करणारा व्यक्ती करोडपती बनला आहे.
गेल्या काही महिन्यांत शेअर बाजाराला मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता आणि अनिश्चितता जाणवत आहे. अशातच या मल्टी-बॅगर स्टॉकने आपली ताकद सिद्ध केली आहे. जानेवारी २०२४ ते ऑगस्ट २०२५ पर्यंत एकतर्फी तेजीनंतर, त्याला काही दबाव आला, जवळजवळ ५७% तोटा झाला. मात्र सप्टेंबर २०२५ मध्ये, या स्टॉकने एक शानदार पुनरागमन केले. फक्त एका महिन्यात ३६% पुनर्प्राप्ती केली. जानेवारी २०२६ पर्यंत, तो पुन्हा १०२% वाढला. ज्याने त्याची जबरदस्त पुनर्प्राप्ती शक्ती दर्शविली. २०२६ मध्ये आतापर्यंत, या स्टॉकमध्ये २२% वाढ झाली आहे, जी दर्शवते की त्यात अजूनही भरपूर क्षमता आहे.
नर्चर वेल इंडस्ट्रीजने गेल्या सहा वर्षांत गुंतवणूकदारांना १,४०,५६६% परतावा दिला आहे. या काळात, या मल्टी-बॅगर स्टॉकची किंमत ३ पैशांवरून ४२ रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने सहा वर्षांपूर्वी या स्टॉकमध्ये एक लाख रुपये गुंतवले असते आणि त्यांची गुंतवणूक कायम ठेवली असती, तर त्यांची गुंतवणूक आज १४ कोटी रुपयांची झाली असती.
१९९५ मध्ये स्थापन झालेली नर्चर वेल इंडस्ट्रीज आता फक्त एक छोटी कंपनी राहिलेली नाही. ती एक वैविध्यपूर्ण अन्न कंपनी बनली आहे, जी सेंद्रिय अन्न उत्पादनांपासून ते बेकरी आयटम आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांपर्यंत सर्व काही बनवते. आज, तिचे मार्केट कॅप ₹१,००० कोटींच्या जादुई आकड्यावर पोहोचले आहे.
कंपनीची वाढ केवळ भावनांमुळे नाही तर ठोस आर्थिक डेटामुळे आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल (तिसाव्या तिमाहीचे निकाल) कंपनीच्या मजबूत पायाभूत स्थितीचे सिद्ध करतात. निव्वळ नफा वर्षानुवर्षे ९५% वाढून ₹३४.६० कोटी झाला. महसूल ४६% वाढून ₹२९० कोटी झाला आणि EBITDA जवळजवळ दुप्पट होऊन ₹३३.१९ कोटी झाला. नर्चर वेल इंडस्ट्रीजला तिच्या उत्पादन मिश्रणाचे यश मिळाले आहे. बेकरी विभागात कंपनीच्या अलिकडच्या धोरणात्मक प्रवेशामुळे तिचे मार्जिन प्रोफाइल पूर्णपणे बदलले आहे. उच्च-मागणी श्रेणींमध्ये विस्तारामुळे ती वाढीची मशीन बनली आहे.
(Disclaimer: येथे नमूद केलेले स्टॉक ब्रोकरेज हाऊसच्या सल्ल्यावर आधारित आहेत. जर तुम्हाला यापैकी कोणत्याहीमध्ये गुंतवणूक करायची असेल, तर कृपया प्रथम प्रमाणित गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घ्या. तुमच्या कोणत्याही नफ्यासाठी किंवा तोट्यासाठी नवराष्ट्र जबाबदार राहणार नाही.)