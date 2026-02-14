Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Apple Will Open New Store In Mumbai Know About The Location Opening Date And Other Details Tech News Marathi

Apple चं भारतावर वाढतं प्रेम! ‘या’ शहरात लवकरच सुरू होणार नवं स्टोअर, टेकप्रेमींची उत्सुकता शिगेला

New Apple Store in India: मुंबईतील अ‍ॅपल यूजर्सना कंपनी सरप्राईज देणार आहे. कंपनीने नवीन स्टोअर ओपन करण्याची प्लॅनिंग केली असून लोकेशन आणि ओपनिंग डेटबाबत खुलासा करण्यात आला आहे. मुंबईतील यूजर्सचा अनुभव खास होणार आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 12:09 PM
Apple चं भारतावर वाढतं प्रेम! ‘या’ शहरात लवकरच सुरू होणार नवं स्टोअर, टेकप्रेमींची उत्सुकता शिगेला

Apple चं भारतावर वाढतं प्रेम! ‘या’ शहरात लवकरच सुरू होणार नवं स्टोअर, टेकप्रेमींची उत्सुकता शिगेला

Follow Us:
Follow Us:
  • Apple भारतात विस्तारतंय, नव्या स्टोअरची घोषणा
  • Apple चं चाललंय तरी काय? एकामागोमाग एक स्टोअर्स उघडत भारतावरच फोकस!
  • भारतातील ‘या’ शहरात मिळणार प्रीमियम शॉपिंग अनुभव
टेक जायंट कंपनी अ‍ॅपल भारतात त्यांचे स्थान मजबूत करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत असते. याच दिशेने आता कंपनीने आणखी एक मोठं पाऊलं उचललं आहे. कंपनीने भारतात एक नवीन स्टोअर उघडण्याची घोषणा केली आहे. कंपनीचं आगामी स्टोअर मुंबईत ओपन होणार असून याची ओपनिंग तारीख देखील जाहीर करण्यात आली आहे. हे कंपनीचं मुंबईतील दुसरं स्टोअर अणसार आहे. याबाबत आता अधिक जाणून घेऊया.

Apple iPhone 17e vs Google Pixel 10a: मिड रेंजमध्ये होणार शर्यत! ग्राहक कोणाला पसंती देणार? कोणाचे फीचर्स बेस्ट? वाचा सविस्तर

मुंबईतील दुसरे ऑफिशियल अ‍ॅपल स्टोअर बोरिवलीमध्ये सुरु केले जाणार आहे. शुक्रवारी अ‍ॅपलने स्टोअरचे बॅरिकेड्स देखील ओपन केले आहेत, ज्यामुळे स्पष्ट झाले आहे की आगामी स्टोअरचं ओपनिंग येत्या काहीच दिवसांत होणार असून कंपनी भारतात विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आगामी स्टोअर देशाकील सहावे रिटेल स्टोअर आणि मुंबईतील दुसरे रिटेल स्टोअर असणार आहे. या नवीन स्टोअरमुळे मुंबईतील ग्राहकांना नवीन प्रीमियम शॉपिंग अनुभव मिळणार आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

कधी ओपन होणार मुंबईतील दुसरे अ‍ॅपल स्टोअर?

अ‍ॅपलने घोषणा केली आहे की, मुंबईतील दुसरे रिटेल स्टोअर 26 फेब्रवारी 2026 रोजी बोरिवलीमध्ये ओपन होणार आहे. हे स्टोअर स्काय सिटी मॉलमध्ये असणार आहे, जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवेजवळील एक प्रमुख लोकेशन आहे. स्टोअरची ओपनिंग दुपारी 1 वाजता होणार आहे. मुंबईत आपला विस्तार वाढवण्यासाठी अ‍ॅपलचा हा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, कारण कंपनीने यापूर्वी ऑगस्ट 2023 मध्ये अ‍ॅपल बीकेसी स्टोअर सुरू केले होते. आता दुसरे स्टोअर देखील सुरु केले जाणार आहे.

अ‍ॅपलच्या आगामी बोरिवली स्टोअरमध्ये ग्राहकांना केवळ आयफोन किंवा मॅकच नाही तर इतर प्रोडक्ट्स आणि प्रिमियम सर्विस देखील मिळणार आहे. रिपोर्ट्सनुसार, ग्राहकांना बोरिवलीमधील अ‍ॅपल स्टोअरमध्ये खालील सुविधा मिळणार आहेत..

  • अ‍ॅपल प्रोडक्टचे डॉयरेक्ट खरेदी
  • इन स्टोअर पिकअप ऑप्शन
  • जीनियस बार सपोर्ट सर्विस
  • डिव्हाईस रिपेयर आणि ट्रबल शूटिंग
  • बिझीनेस ग्राहकांसाठी स्पेशल असिस्टेंट
याशिवाय, या स्टोअरमध्ये अ‍ॅपल त्यांचे लोकप्रिय “टूडे अ‍ॅट अ‍ॅपल” सेशन देखील आयोजित करणार आहे, जिथे यूजर्सना अ‍ॅपल डिव्हाईसच्या नवीन फीचर्स आणि क्रिएटर्स टूलबाबत शिकण्याची संधी मिळणार आहे.

भारतात वाढतेय अ‍ॅपल स्टोअर्सची संख्या

अ‍ॅपल भारतात त्यांच्या स्टोअर्सची संख्या वाढवण्यावर भर देत आहे. कंपनी त्यांच्या आगामी आणि सहाव्या स्टोअरच्या ओपनिंगसाठी प्रयत्न करत आहे.

अपडेट छोटं, पण बदल मोठे! आयफोन यूजर्ससाठी iOS 26.3 अपडेट रोलआउट, नवीन फीचर्स पाहून तुम्हीही लगेच कराल डाउनलोड

  • अ‍ॅपल साकेत (दिल्ली)
  • अ‍ॅपल हेब्बल (बंगळुरु)
  • अ‍ॅपल कोरेगांव पार्क (पुणे)
  • अ‍ॅपल नोएडा (उत्तर भारतातील नवीन स्टोअर)
  • अ‍ॅपल नोएडाने अलीकडेच डीएलएफ मॉल ऑफ इंडियामध्ये स्टोअर ओपन केले होते.

Web Title: Apple will open new store in mumbai know about the location opening date and other details tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 12:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs PAK सामना पाहण्यासाठी करा जुगाड! आत्ताच खरेदी करा Jio, Airtel आणि Vi हे रिचार्ज प्लॅन्स, जिओहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मिळेल मोफ
1

IND vs PAK सामना पाहण्यासाठी करा जुगाड! आत्ताच खरेदी करा Jio, Airtel आणि Vi हे रिचार्ज प्लॅन्स, जिओहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मिळेल मोफ

आधार अपडेटचा फटका! Sarathi Portal वरील तांत्रिक बिघाडामुळे हजारो अर्ज अडकले, नागरिक संतापले
2

आधार अपडेटचा फटका! Sarathi Portal वरील तांत्रिक बिघाडामुळे हजारो अर्ज अडकले, नागरिक संतापले

Valentine’s Day: Instagram ची व्हॅलेंटाईन ट्रीट, स्टोरी-रील्ससाठी आले रोमँटिक फीचर्स! आता डिजिटल स्टाईलमध्ये व्यक्त करा प्रेम…
3

Valentine’s Day: Instagram ची व्हॅलेंटाईन ट्रीट, स्टोरी-रील्ससाठी आले रोमँटिक फीचर्स! आता डिजिटल स्टाईलमध्ये व्यक्त करा प्रेम…

Google Doodle Today: होमपेजवरच उमललं प्रेम… रोमँटिक अंदाजात Google ने यूजर्सना दिलं खास गिफ्ट, सादर केलं नवं डूडल
4

Google Doodle Today: होमपेजवरच उमललं प्रेम… रोमँटिक अंदाजात Google ने यूजर्सना दिलं खास गिफ्ट, सादर केलं नवं डूडल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Apple चं भारतावर वाढतं प्रेम! ‘या’ शहरात लवकरच सुरू होणार नवं स्टोअर, टेकप्रेमींची उत्सुकता शिगेला

Apple चं भारतावर वाढतं प्रेम! ‘या’ शहरात लवकरच सुरू होणार नवं स्टोअर, टेकप्रेमींची उत्सुकता शिगेला

Feb 14, 2026 | 12:09 PM
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 16 पैकी 11 जागांवर महिलांनी मारली बाजी; भाजपची ताकद वाढली

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 16 पैकी 11 जागांवर महिलांनी मारली बाजी; भाजपची ताकद वाढली

Feb 14, 2026 | 12:08 PM
सर्वसाधारण सभेतील संकेतांचा सत्ताधाऱ्यांना विसर; विरोधी पक्षाच्या आक्षेपानंतर बिडकरांकडून दखल

सर्वसाधारण सभेतील संकेतांचा सत्ताधाऱ्यांना विसर; विरोधी पक्षाच्या आक्षेपानंतर बिडकरांकडून दखल

Feb 14, 2026 | 12:08 PM
Multibagger Share : फक्त ३ पैशांच्या शेअरने १ लाखाचे केले १४ कोटी, तुमच्याकडे हा मल्टीबॅगर आहे का?

Multibagger Share : फक्त ३ पैशांच्या शेअरने १ लाखाचे केले १४ कोटी, तुमच्याकडे हा मल्टीबॅगर आहे का?

Feb 14, 2026 | 12:04 PM
कॅन्सर उपचारावर आता आयुर्वेदाचीही जोड, टाटा स्मारक केंद्रात ‘समाकलन 2.0’ची मोठी घोषणा

कॅन्सर उपचारावर आता आयुर्वेदाचीही जोड, टाटा स्मारक केंद्रात ‘समाकलन 2.0’ची मोठी घोषणा

Feb 14, 2026 | 12:03 PM
आज T20 World Cup 2026 मधून एक संघाचा होणार पत्ता कट, या टीमला मिळणार सुपर 8 चे तिकीट!

आज T20 World Cup 2026 मधून एक संघाचा होणार पत्ता कट, या टीमला मिळणार सुपर 8 चे तिकीट!

Feb 14, 2026 | 11:58 AM
वैजापूरच्या दोन गट, एका गणात आमदार बोरनारेंच्या पाठिंब्याने विजय; ठाकरे गट ठरला खरा ‘धुरंधर’

वैजापूरच्या दोन गट, एका गणात आमदार बोरनारेंच्या पाठिंब्याने विजय; ठाकरे गट ठरला खरा ‘धुरंधर’

Feb 14, 2026 | 11:48 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM