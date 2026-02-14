Apple चं भारतावर वाढतं प्रेम! ‘या’ शहरात लवकरच सुरू होणार नवं स्टोअर, टेकप्रेमींची उत्सुकता शिगेला

Apple iPhone 17e vs Google Pixel 10a: मिड रेंजमध्ये होणार शर्यत! ग्राहक कोणाला पसंती देणार? कोणाचे फीचर्स बेस्ट? वाचा सविस्तर
मुंबईतील दुसरे ऑफिशियल अॅपल स्टोअर बोरिवलीमध्ये सुरु केले जाणार आहे. शुक्रवारी अॅपलने स्टोअरचे बॅरिकेड्स देखील ओपन केले आहेत, ज्यामुळे स्पष्ट झाले आहे की आगामी स्टोअरचं ओपनिंग येत्या काहीच दिवसांत होणार असून कंपनी भारतात विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आगामी स्टोअर देशाकील सहावे रिटेल स्टोअर आणि मुंबईतील दुसरे रिटेल स्टोअर असणार आहे. या नवीन स्टोअरमुळे मुंबईतील ग्राहकांना नवीन प्रीमियम शॉपिंग अनुभव मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
अॅपलने घोषणा केली आहे की, मुंबईतील दुसरे रिटेल स्टोअर 26 फेब्रवारी 2026 रोजी बोरिवलीमध्ये ओपन होणार आहे. हे स्टोअर स्काय सिटी मॉलमध्ये असणार आहे, जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवेजवळील एक प्रमुख लोकेशन आहे. स्टोअरची ओपनिंग दुपारी 1 वाजता होणार आहे. मुंबईत आपला विस्तार वाढवण्यासाठी अॅपलचा हा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, कारण कंपनीने यापूर्वी ऑगस्ट 2023 मध्ये अॅपल बीकेसी स्टोअर सुरू केले होते. आता दुसरे स्टोअर देखील सुरु केले जाणार आहे.
अॅपलच्या आगामी बोरिवली स्टोअरमध्ये ग्राहकांना केवळ आयफोन किंवा मॅकच नाही तर इतर प्रोडक्ट्स आणि प्रिमियम सर्विस देखील मिळणार आहे. रिपोर्ट्सनुसार, ग्राहकांना बोरिवलीमधील अॅपल स्टोअरमध्ये खालील सुविधा मिळणार आहेत..
अॅपल भारतात त्यांच्या स्टोअर्सची संख्या वाढवण्यावर भर देत आहे. कंपनी त्यांच्या आगामी आणि सहाव्या स्टोअरच्या ओपनिंगसाठी प्रयत्न करत आहे.
अपडेट छोटं, पण बदल मोठे! आयफोन यूजर्ससाठी iOS 26.3 अपडेट रोलआउट, नवीन फीचर्स पाहून तुम्हीही लगेच कराल डाउनलोड