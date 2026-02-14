Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 16 पैकी 11 जागांवर महिलांनी मारली बाजी; भाजपची ताकद वाढली

भाजपने जिल्हा परिषदेसाठी ६ जागा लढविल्या. त्यापैकी ३ जागा जिंकल्या. निवडणुकीत ६ जागांसाठी पक्षाने झालेल्या मतदानापैकी क्रमांक १ ची म्हणजे ३७ हजार १३४ मते मिळविली.

Updated On: Feb 14, 2026 | 12:08 PM
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 16 पैकी 11 जागांवर महिलांनी मारली बाजी; भाजपची ताकद वाढली

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 16 पैकी 11 जागांवर महिलांनी मारली बाजी; भाजपची ताकद वाढली (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

कन्नड / सुरेश चव्हाण : तालुक्यात नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणूक निकालाने आगामी काळात राजकीय बदलाचे संकेत दिलेले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या आठ जागांपैकी भाजपने तीन जागा जिंकून आपला गड शाबूत ठेवला आहे. ठाकरे गटाने दोन जागा जिंकल्या. तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांना केवळ एका जागेवर विजय मिळविता आला. तर सोळापैकी दहा जागा जिंकून भाजपने पंचायत समितीमध्ये सत्ता काबीज केली आहे.

भाजपने जिल्हा परिषदेसाठी ६ जागा लढविल्या. त्यापैकी ३ जागा जिंकल्या. निवडणुकीत ६ जागांसाठी पक्षाने झालेल्या मतदानापैकी क्रमांक १ ची म्हणजे ३७ हजार १३४ मते मिळविली. तर पंचायत समितीच्या १६ जागांपैकी १० जागांवर कमळ निशाणीवर लढलेल्या १० जागांपैकी ४ जागावर भाजपला यश मिळाले. तर झालेल्या मतदानापैकी पक्षाने ३३ हजार १२६ मते मिळविली. ६ जागा लढविलेल्या शिवसेनेला केवळ एकाच जागेवर समाधान मानावे लागले. यात झालेल्या मतदानापकी पक्षाला क्र.२ ची म्हणजे ३३ हजार १२६ मते मिळाली. मात्र, शिवसेनेने पंचायत समितीच्या १३ जागा लढवून ८ जागा जिंकताना ४२ हजार ५९७ मते मिळविली.

शिवसेना पक्षाचा आमदार असताना जिल्हा परिषद निवडणुकीत पक्षाला मिळालेले अपयश चिंताजनक असले तरी पंचायत समितीची निवडणुकीत अपयश भरून निघाले आहे. मात्र, भाजपने मिळवलेले मतदान शिवसेनेसाठी चिंता वाढवणारा आहे. पंचायत समितीच्या १६ जागांपैकी ८ जागा महिलांसाठी राखीव असताना ११ जागांवर महिला विजयी झाल्या आहेत. शिवसेना ८, भाजप ४, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार), काँग्रेस, उबाठा आणि रायभान जाधव विकास आघाडी यांचा प्रत्येकी एक उमेदवार विजयी झालेला आहे. त्यामुळे सभापती शिवसेनेचाच होणार हे नक्की आहे.

बहुमतासाठी शिवसेनेला एका मताची आवश्यकता

बहुमतासाठी शिवसेनेला एका मताची आवश्यकता आहे. निवडणुकीत युती करूनही भाजपने ऐनवेळी धोका दिल्याचा आरोप शिवसेनेकडून करण्यात आला होता. मग आता पंचायत समितीच्या सभापती-उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीत शिवसेना भाजपला बरोबर घेणार की राष्ट्रवादीची साथ घेऊन भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणार हे लवकरच दिसेल. शिवसेनेकडून सभापती पदावर कुणाची वर्णी लागेल याबाबत वेगवेगळे अंदाज वर्तविण्यात येत आहेत.

सर्वसाधारण तीन जागांवर विजय

पंचायत समितीच्या १६ जागांपैकी ८ जागा महिलांसाठी राखीव असतांना ११ जागांवर महिला विजयी झाल्या आहेत. सर्वसाधारण जागांवर ३ महिलांनी यश मिळविले आहे. परिणामी, सभागृहात महिला सदस्यांची संख्या जास्त राहणार असून, खऱ्या अर्थाने महिलाराज सुरू होणार आहे.

हेदेखील वाचा : Supriya Sule : भगतसिंह कोश्यारींना पद्मभूषण पुरस्कार; खासदार सुप्रिया सुळेंनी थेट जोडले हात

Web Title: Women won 11 out of 16 seats in chhatrapati sambhajinagar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 12:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वैजापूरच्या दोन गट, एका गणात आमदार बोरनारेंच्या पाठिंब्याने विजय; ठाकरे गट ठरला खरा ‘धुरंधर’
1

वैजापूरच्या दोन गट, एका गणात आमदार बोरनारेंच्या पाठिंब्याने विजय; ठाकरे गट ठरला खरा ‘धुरंधर’

Devendra Fadnavis in Delhi: फडणवीसांच्या दिल्ली दौऱ्याचा ‘सस्पेन्स’: केवळ सदिच्छा भेट की महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय भुकंपाची नांदी
2

Devendra Fadnavis in Delhi: फडणवीसांच्या दिल्ली दौऱ्याचा ‘सस्पेन्स’: केवळ सदिच्छा भेट की महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय भुकंपाची नांदी

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर
3

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Shivsena News : परभणीत उबाठाचा मुस्लिमधार्जिणा चेहरा समोर आला, संजय निरुपम यांची खरमरीत टीका
4

Shivsena News : परभणीत उबाठाचा मुस्लिमधार्जिणा चेहरा समोर आला, संजय निरुपम यांची खरमरीत टीका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 16 पैकी 11 जागांवर महिलांनी मारली बाजी; भाजपची ताकद वाढली

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 16 पैकी 11 जागांवर महिलांनी मारली बाजी; भाजपची ताकद वाढली

Feb 14, 2026 | 12:08 PM
सर्वसाधारण सभेतील संकेतांचा सत्ताधाऱ्यांना विसर; विरोधी पक्षाच्या आक्षेपानंतर बिडकरांकडून दखल

सर्वसाधारण सभेतील संकेतांचा सत्ताधाऱ्यांना विसर; विरोधी पक्षाच्या आक्षेपानंतर बिडकरांकडून दखल

Feb 14, 2026 | 12:08 PM
Multibagger Share : फक्त ३ पैशांच्या शेअरने १ लाखाचे केले १४ कोटी, तुमच्याकडे हा मल्टीबॅगर आहे का?

Multibagger Share : फक्त ३ पैशांच्या शेअरने १ लाखाचे केले १४ कोटी, तुमच्याकडे हा मल्टीबॅगर आहे का?

Feb 14, 2026 | 12:04 PM
कॅन्सर उपचारावर आता आयुर्वेदाचीही जोड, टाटा स्मारक केंद्रात ‘समाकलन 2.0’ची मोठी घोषणा

कॅन्सर उपचारावर आता आयुर्वेदाचीही जोड, टाटा स्मारक केंद्रात ‘समाकलन 2.0’ची मोठी घोषणा

Feb 14, 2026 | 12:03 PM
आज T20 World Cup 2026 मधून एक संघाचा होणार पत्ता कट, या टीमला मिळणार सुपर 8 चे तिकीट!

आज T20 World Cup 2026 मधून एक संघाचा होणार पत्ता कट, या टीमला मिळणार सुपर 8 चे तिकीट!

Feb 14, 2026 | 11:58 AM
Lonavala Crime: सहकाऱ्यांच्या छळाला कंटाळून IT इंजिनियरने टायगर पॉईंटवरून मारली उडी, “आय लव्ह यू रिया…

Lonavala Crime: सहकाऱ्यांच्या छळाला कंटाळून IT इंजिनियरने टायगर पॉईंटवरून मारली उडी, “आय लव्ह यू रिया…

Feb 14, 2026 | 11:48 AM
Sanjay Raut News: प्रफुल पटेल म्हणजे शाहांचे ‘रिमोट कंट्रोल’! संजय राऊतांचा गंभीर आरोप

Sanjay Raut News: प्रफुल पटेल म्हणजे शाहांचे ‘रिमोट कंट्रोल’! संजय राऊतांचा गंभीर आरोप

Feb 14, 2026 | 11:44 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM