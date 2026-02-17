Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

मुंबईत मंत्रालयात अन्न आणि औषध प्रशासन विभागातल्या एका लिपिकाला लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आलं. मंत्रालयात लाच घेताना पकडला म्हणून त्याच्या बातम्याही वायरल झाल्या. या लाचखोरीत नाव आलं एका बड्या मंत्राचं. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यात मंत्रालयातल्या कार्यालयात ही लाच घेण्यात आली होती. मंत्रालयातल्या या कार्यालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची रेड पडली, पस्तीस हजारांची लाच घेताना लिपिक याला रंगेहात पकडण्यात आलं. आता हे पस्तीस हजार लिपिक ते झिरवाळ यांच्यापर्यंत गेलेत का? झिरवाळ यांचं मंत्रीपद या प्रकरणामुळे धोक्यात आलेलं आहे.
