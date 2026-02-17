Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

पुणे: अजित पवार यांच्या निधनाबाबत बोलताना रुपाली ठोंबरे यांनी गंभीर शंका उपस्थित केली आहे. “२० दिवस झाले तरी सीसीटीव्ही फुटेज का मिळत नाही? ब्लॅक बॉक्स परदेशात का पाठवला जातोय?” असा सवाल करत त्यांनी या प्रकरणाचा तपास लवकरात लवकर सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी त्यांनी रोहित पवारांच्या आरोपांवर भाष्य करतानाच, पार्थ पवारांवरील आरोपांवरून अंजली दमानिया यांना ‘सुपारी घेतलेली कार्यकर्त्या’ म्हणत जोरदार लक्ष्य केले. तसेच, पुणे महापौरांनी आंदोलनात सहभागी होऊन पदाची गरिमा घालवल्याची टीका करत भाजपला त्यांचा ‘क्लास’ घेण्याचा सल्लाही दिला आहे.
पुणे: अजित पवार यांच्या निधनाबाबत बोलताना रुपाली ठोंबरे यांनी गंभीर शंका उपस्थित केली आहे. “२० दिवस झाले तरी सीसीटीव्ही फुटेज का मिळत नाही? ब्लॅक बॉक्स परदेशात का पाठवला जातोय?” असा सवाल करत त्यांनी या प्रकरणाचा तपास लवकरात लवकर सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी त्यांनी रोहित पवारांच्या आरोपांवर भाष्य करतानाच, पार्थ पवारांवरील आरोपांवरून अंजली दमानिया यांना ‘सुपारी घेतलेली कार्यकर्त्या’ म्हणत जोरदार लक्ष्य केले. तसेच, पुणे महापौरांनी आंदोलनात सहभागी होऊन पदाची गरिमा घालवल्याची टीका करत भाजपला त्यांचा ‘क्लास’ घेण्याचा सल्लाही दिला आहे.