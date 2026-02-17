Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026 मधून Australia बाहेर! भारताचे सुपर-८ चे वेळापत्र आले समोर; ‘या’ संघांशी होणार लढत

T20 World Cup 2026: मंगळवारी झिम्बाब्वे आणि आयर्लंड यांच्यातील सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने 'ग्रुप बी'मधून श्रीलंका आणि झिम्बाब्वेने पुढील फेरीत प्रवेश केला आहे. त्यामुळे भारतीय संघाचे सुपर ८ चे वेळापत्रक समोर आले आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 07:15 PM
T20 World Cup 2026 मधून Australia बाहेर! भारताचे सुपर-८ चे वेळापत्र आले समोर (Photo Credit- X)

T20 World Cup 2026 मधून Australia बाहेर! भारताचे सुपर-८ चे वेळापत्र आले समोर (Photo Credit- X)

  • T20 World Cup 2026 मधून Australia बाहेर!
  • भारताचे सुपर-८ चे वेळापत्र आले समोर
  • ‘या’ संघांशी होणार लढत
Team India Super 8 Schedule: आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ (ICC T20 World Cup 2026) मध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. साखळी फेरीतील महत्त्वाचे सामने पूर्ण झाले असून ‘सुपर-८’ फेरीचे समीकरण आता अधिकृतपणे स्पष्ट झाले आहे. मंगळवारी झिम्बाब्वे आणि आयर्लंड यांच्यातील सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने ‘ग्रुप बी’मधून श्रीलंका आणि झिम्बाब्वेने पुढील फेरीत प्रवेश केला आहे. या अनपेक्षित निकालामुळे बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाचे स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आले असून, भारतीय संघाचे (Team India) आगामी प्रतिस्पर्धी आता निश्चित झाले आहेत.

टीम इंडियाचे ‘सुपर-८’ मधील आव्हान

साखळी फेरीत सलग तीन विजय मिळवून भारतीय संघ सध्या जबरदस्त फॉर्मात आहे. सुपर-८ फेरीमध्ये भारताचा समावेश अत्यंत आव्हानात्मक गटात झाला असून टीम इंडियाचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे:

सामना प्रतिस्पर्धी तारीख ठिकाण
सामना १ भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका २२ फेब्रुवारी अहमदाबाद
सामना २ भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे २६ फेब्रुवारी चेन्नई
सामना ३ भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज ०१ मार्च कोलकाता

ZIM vs IRE : ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का! पावसामुळे आयर्लंडविरुद्धचा सामना रद्द! झिम्बाब्वेची सुपर 8 मध्ये एंट्री

सीडिंग आणि गुणतालिकेचे समीकरण

सुपर-८ फेरीसाठी आयसीसीने आठ संघांची विभागणी प्रत्येकी चार संघांच्या दोन गटात केली आहे. विशेष म्हणजे, या फेरीसाठी ‘प्री-सीडिंग’ (Pre-seeding) पद्धत वापरण्यात आली होती. या नियमानुसार, एखादा नामांकित संघ सुपर-८ मध्ये पोहोचू शकला नाही, तर जो संघ पात्र ठरेल तो बाद झालेल्या संघाची जागा घेईल. ऑस्ट्रेलियाचा संघ बाद झाल्यामुळे झिम्बाब्वेने आता त्यांची ‘X-2’ ही जागा घेतली आहे. यामुळे भारतीय गटातील समीकरणात मोठे बदल पाहायला मिळत आहेत.

भारताची आतापर्यंतची विजयी घोडदौड

कर्णधार सूर्यकुमारच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने साखळी फेरीत एकही सामना न गमावता वर्चस्व राखले आहे. भारताने आपल्या पहिल्या सामन्यात अमेरिकेचा पराभव केला, त्यानंतर नामिबियावर मात केली. विशेष म्हणजे, रविवारी झालेल्या हाय-व्होल्टेज सामन्यात पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानचा पराभव करून भारताने दिमाखात अव्वल स्थान पटकावले.

ऑस्ट्रेलियाचा १७ वर्षांनंतर ऐतिहासिक फजितवा

या विश्वचषकातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ऑस्ट्रेलियाचे स्पर्धेतून बाहेर पडणे. तब्बल १७ वर्षांनंतर कांगारूंचा संघ टी-२० विश्वचषकाच्या पहिल्याच फेरीतून बाहेर पडला आहे. यापूर्वी २००९ मध्ये त्यांच्यावर ही नामुष्की ओढवली होती. २०२६ च्या या स्पर्धेत झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलियाचा २३ धावांनी पराभव करून सर्वांना चकित केले, तर सोमवारी श्रीलंकेनेही त्यांचा पराभव केला. संपूर्ण स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाला केवळ स्कॉटलंडविरुद्ध विजय मिळवता आला, ज्यामुळे त्यांच्या पदरी केवळ दोनच गुण पडले.

T20 WC 2026 : भारताकडून झालेल्या पराभवानंतर PCB चे अध्यक्ष Mohsin Naqvi संतापले, संघाला दिला हा कडक संदेश

Published On: Feb 17, 2026 | 07:15 PM

T20 World Cup 2026 मधून Australia बाहेर! भारताचे सुपर-८ चे वेळापत्र आले समोर; 'या' संघांशी होणार लढत

T20 World Cup 2026 मधून Australia बाहेर! भारताचे सुपर-८ चे वेळापत्र आले समोर; ‘या’ संघांशी होणार लढत

Feb 17, 2026 | 07:15 PM
