‘झी नाट्य गौरव पुरस्कार सोहळा २०२६’ मोठ्या उत्साहात होणार साजरा; जाणून घ्या संपूर्ण नामांकन यादी!

'झी नाट्य गौरव पुरस्कार सोहळा २०२६' नुकताच मोठ्या उत्साहात पार पडणार आहे. आता अशातच या पुरस्कारांची नामांकन यादी समोर आली आहे, जी आपण जाणून घेणार आहोत.

Updated On: Feb 17, 2026 | 02:17 PM
Zee Chitra Gaurav 2026: ‘झी चित्र गौरव’ पुरस्कार सोहळा लवकरच मोठ्या उत्साहात पार पडणार आहे, यंदा या सोहळ्याचं २६ वं वर्ष असल्यामुळे मोठा जलोष पाहायला मिळणार आहे. यानिमित्ताने या सोहळ्याला ज्येष्ठ मराठी कलाकारांची उपस्थिती लाभणार आहे. या सोहळ्यात अनेक परफॉर्मन्स, विनोदी स्किट्स प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहेत.

यंदा ‘झी चित्र गौरव’ पुरस्कार सोहळा खास असणार आहे. तसेच आता या सोहळ्यांची नामांकन यादी समोर आली आहे. ज्यामध्ये उत्कृष्ट चित्रपटांपासून अभिनेत्यापर्यंत सगळ्यांच्या नावाचा समावेश आहे. चला तर मग जाणून घेऊयात संपूर्ण यादी:

1. सर्वोत्कृष्ट रंगभूषा

 

श्रीकांत देसाई – गोंधळ सौरभ

कापडे, गिरीश शिंदे – जारण

रोहित महाडिक – दशावतार

रिया मॅक्लेन – आता थांबायचं नाय !

 

2. सर्वोत्कृष्ट वेशभूषा

 

देविका काळे – जारण

सचिन लोवलेकर – दशावतार

सचिन लोवलेकर – गोंधळ

सचिन लोवलेकर – आता थांबायचं नाय !

 

3. सर्वोत्कृष्ट नृत्यदिग्दर्शन

 

सुजित कुमार – फसक्लास दाभाडे !

सोनिया अतुल परचुरे – दशावतार

धीरज भालेराव – जारण

स्टॅनली डिसूझा – एप्रिल मे ९९

 

4. सर्वोत्कृष्ट कला दिग्दर्शन

 

संदीप मेहेर – गोंधळ

नितीन बोरकर – उत्तर

अंकुर असेरकर – आता थांबायचं नाय !

निखिल कोवळे, अपूर्वा भगत – एप्रिल मे ९९

 

5. सर्वोत्कृष्ट छायाचित्रण

 

अमलेंदू चौधरी – गोंधळ

मिलिंद जोग – जारण

देवेंद्र गोलतकर – दशावतार

अपूर्वा शाळीग्राम – एप्रिल मे ९९

 

6. सर्वोत्कृष्ट संकलन

 

निनाद खानोलकर – एप्रिल मे ९९

संजय सांक्ला – आता थांबायचं नाय !

अभिजीत देशपांडे – स्थळ

मयूर हरदास – गुलकंद

 

7. सर्वोत्कृष्ट ध्वनिमुद्रण

 

संजय चतुर्वेदी – स्थळ

मंदार कमलापूरकर – जारण

प्रद्युमन चावरे – आता थांबायचं नाय !

शिशिर चवसाळकर,

अक्षय वैद्य – दशावतार

 

8. सर्वोत्कृष्ट पार्श्वसंगीत

 

सौरभ भालेराव – आता थांबायचं नाय !

माधव अगरवाल – स्थळ

सारंग कुलकर्णी – उत्तर

ए. व्ही. प्रफ्फुलचंद्र – जारण

 

9. सर्वोत्कृष्ट कथा

 

जयंत सोमलकर – स्थळ

हृषीकेश गुप्ते – जारण

सुबोध खानोलकर – दशावतार

क्षितिज पटवर्धन – उत्तर

 

10. सर्वोत्कृष्ट पटकथा

 

सचिन मोटे – गुलकंद

ओंकार गोखले, शिवराज वायचळ – आता थांबायचं नाय !

हृषीकेश गुप्ते – जारण

संतोष डावखर – गोंधळ

 

11. सर्वोत्कृष्ट संवाद

 

क्षितिज पटवर्धन – उत्तर

जयंत सोमलकर – स्थळ

सचिन मोटे – गुलकंद

ओंकार गोखले, शिवराज वायचळ, अरविंद जगताप – आता थांबायचं नाय !

 

12. सर्वोत्कृष्ट गीतकार

 

आता थांबायचं नाय ! – मनोज यादव – आता थांबायचं नाय !

असेन मी – क्षितिज पटवर्धन – उत्तर

आरपार – जितेंद्र जोशी – आरपार

गुरु ठाकूर – रंगपुजा – दशावतार

 

13. सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शन

 

शंकर-एहसान-लॉय – संगीत मानापमान

ए. व्ही. प्रफ्फुलचंद्र – दशावतार

गुलराज सिंग – आरपार गुलराज सिंग

सौरभ भालेराव – आता थांबायचं नाय !

 

14. सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायिका

 

मला मदन भासे हा – आर्या आंबेकर – संगीत मानापमान

नाही मी बोलत नाथा – प्रियांका बर्वे – संगीत मानापमान

होशील ना – आनंदी जोशी – आरपार

चल रे मना जाऊ – निहिरा जोशी – आता थांबायचं नाय !

 

15. सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायक

 

रंगपुजा – अजय गोगावले – दशावतार

आता थांबायचं नाय ! – अजय गोगावले – आता थांबायचं नाय !

होशील ना – गुलराज सिंग – आरपार

आरपार – शंकर महादेवन – आरपार

 

16. सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता

 

तारानाथ किरतकर – स्थळ

सिद्धार्थ चांदेकर – फसक्लास दाभाडे !

सिद्धार्थ जाधव – आता थांबायचं नाय !

सिद्धार्थ मेनन – दशावतार

 

17. सर्वोत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री

 

अनिता दाते – जारण

प्राजक्ता हनमघर – आता थांबायचं नाय !

किरण खोजे – आता थांबायचं नाय !

क्षिती जोग – फसक्लास दाभाडे

 

18. सर्वोत्कृष्ट विनोदी अभिनेत्री

 

रितिका श्रोत्री – मुक्काम पोस्ट बोंबीलवाडी

गीतांजली कुलकर्णी – मुक्काम पोस्ट बोंबीलवाडी इ

शा डे – गुलकंद

तृप्ती शेडगे – फसक्लास दाभाडे

 

19. सर्वोत्कृष्ट विनोदी अभिनेता

 

वैभव मांगले – कुर्ला टू वेंगुर्ला

समीर चौगुले – गुलकंद

अमेय वाघ – फसक्लास दाभाडे

प्रशांत दामले – मुक्काम पोस्ट बोंबीलवाडी

 

20. सर्वोत्कृष्ट अभिनेता

 

भरत जाधव – आता थांबायचं नाय !

दिलीप प्रभावळकर – दशावतार

ललित प्रभाकर – आरपार

अभिनय बेर्डे – उत्तर

 

21. सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री

 

वैदेही परशुरामी – संगीत मानापमान

अमृता सुभाष – जारण

रेणुका शहाणे – उत्तर

सई ताम्हणकर – गुलकंद

 

22. सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन

 

शिवराज वायचळ – आता थांबायचं नाय !

संतोष डावखर – गोंधळ

जयंत सोमलकर – स्थळ

हृषीकेश गुप्ते – जारण

 

23. सर्वोत्कृष्ट चित्रपट

 

स्थळ

गोंधळ

आता थांबायचं नाय !

जारण

Published On: Feb 17, 2026 | 02:14 PM

