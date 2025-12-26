सावधान! लिव्हर सडवू शकतो ‘हा’ चहा, डॉक्टरांचा इशारा, पित राहिल्यास बिघडेल आरोग्य

अपोलो हॉस्पिटलचे डॉ. सुदीप कन्ना स्पष्ट करतात की यकृत हा शरीराचा नैसर्गिक आणि सर्वात प्रभावी डिटॉक्स अवयव आहे. बरेच लोक त्यांचे शरीर “स्वच्छ” करण्यासाठी हर्बल डिटॉक्स टी पितात. हे जलद परिणामांचे आश्वासन देतात, परंतु त्यांचे लपलेले विष आणि अनियंत्रित मिश्रण यकृताचा आजार वाढवू शकतात. फॅटी लिव्हर, हिपॅटायटीस किंवा सिरोसिस सारख्या आजारांमध्ये, या हर्बल टीमुळे यकृत लवकर निकामी होऊ शकते. यकृत स्वतःला डिटॉक्सिफाय करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे, म्हणून कोणत्याही बाह्य डिटॉक्स टीची आवश्यकता नाही.
एका दिवसात 5 कप चहा पिण्याने काय होते? Tea Lovers हे माहीत करून घ्यायलाच हवं
हर्बल डिटॉक्स टी यकृताला हानी पोहोचवू शकते याची ५ कारणे
मुंबईतील एसएल रहेजा हॉस्पिटलमधील पोषणतज्ञ राजेश्वरी व्ही. शेट्टी म्हणतात की, “हर्बल” म्हणजे “सुरक्षित” असे गृहीत धरणे ही सर्वात मोठी चूक आहे. यापैकी अनेक उत्पादने चाचणी केलेली नाहीत आणि काहींमध्ये जड धातू किंवा रसायने असू शकतात जी लेबलवर सूचीबद्ध नाहीत.
किडनी स्टोनपासून ते लोहाच्या कमतरतेपर्यंत, जास्त दुधाच्या चहामुळे 5 मोठे नुकसान
‘या’ लोकांनी हर्बल उत्पादने टाळावीत
Liver चा आजार असलेल्या लोकांनी सदर हर्बल उत्पादने टाळावीत: ग्रीन टी अर्क, अश्वगंधा, कावा, कोरफडचा चहा, सना आणि कॅमोमाइल. तज्ज्ञ यासह सहमत आहेत की, यकृताचे संरक्षण सोशल मीडिया ट्रेंडद्वारे नाही तर वैद्यकीय आहार आणि योग्य उपचारांद्वारे शक्य आहे. निरोगी व्यक्तीसाठी जे ठीक आहे ते यकृताच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तीसाठी धोकादायक ठरू शकते. म्हणून, कोणतेही हर्बल किंवा पूरक आहार घेण्यापूर्वी तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या, विशेषतः जर तुम्ही बराच काळ औषधे घेत असाल.