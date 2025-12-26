Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सावधान! लिव्हर सडवू शकतो ‘हा’ चहा, डॉक्टरांचा इशारा, पित राहिल्यास बिघडेल आरोग्य

सोशल मीडियावर शेअर केले जाणारे हर्बल टी प्रत्येकासाठी योग्य नाहीत. आधीच लिव्हरच्या समस्या असणाऱ्यांसाठी इशारा डॉक्टरांनी दिला आहे. Liver च्या आजाराने ग्रस्त असलेल्यांना गंभीर नुकसान होऊ शकते

Updated On: Dec 26, 2025 | 08:37 PM
विविध हर्बल टी मुळे होतो लिव्हरवर परिणाम (फोटो सौजन्य - iStock)

  • सोशल मीडिया ट्रेंडनुसार चहा पिणे ठरू शकते घातक 
  • कोणता चहा बेतू शकतो जीवावर?
  • टॉक्टरांनी दिला इशारा 
सोशल मीडियावर शेअर केले जाणारे हर्बल टी प्रत्येकासाठी योग्य नाहीत. ज्यांना आधीच यकृताच्या समस्या आहेत त्यांनी त्या टाळाव्यात, असा इशारा गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट आणि यकृत डॉक्टरांनी दिला आहे. अपोलो हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांच्या मते, सोशल मीडियावर फिरणारा नैसर्गिक डिटॉक्स ट्रेंड यकृताच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्यांना गंभीर नुकसान पोहोचवू शकतो. निरोगी आणि नैसर्गिक असल्याच्या नावाखाली सोशल मीडियावर अनेक गोष्टी शेअर केल्या जातात. असाच एक ट्रेंड म्हणजे “हर्बल डिटॉक्स टी”. शरीर स्वच्छ करण्याचा नैसर्गिक मार्ग म्हणून याचा प्रचार केला जातो आणि वजन कमी करणे, यकृत डिटॉक्स आणि बॉडी डिटॉक्स अशी नावे असलेली ही अब्जावधी डॉलर्सची बाजारपेठ बनली आहे. तथापि, डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की हे नैसर्गिक उपाय अनेक लोकांच्या यकृताला हानी पोहोचवू शकतात. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की अनियंत्रित हर्बल मिश्रणामुळे यकृताला गंभीर दुखापत होऊ शकते, बिघाड होऊ शकतो आणि कधीकधी प्रत्यारोपणाची देखील आवश्यकता असू शकते.

अपोलो हॉस्पिटलचे डॉ. सुदीप कन्ना स्पष्ट करतात की यकृत हा शरीराचा नैसर्गिक आणि सर्वात प्रभावी डिटॉक्स अवयव आहे. बरेच लोक त्यांचे शरीर “स्वच्छ” करण्यासाठी हर्बल डिटॉक्स टी पितात. हे जलद परिणामांचे आश्वासन देतात, परंतु त्यांचे लपलेले विष आणि अनियंत्रित मिश्रण यकृताचा आजार वाढवू शकतात. फॅटी लिव्हर, हिपॅटायटीस किंवा सिरोसिस सारख्या आजारांमध्ये, या हर्बल टीमुळे यकृत लवकर निकामी होऊ शकते. यकृत स्वतःला डिटॉक्सिफाय करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे, म्हणून कोणत्याही बाह्य डिटॉक्स टीची आवश्यकता नाही.

एका दिवसात 5 कप चहा पिण्याने काय होते? Tea Lovers हे माहीत करून घ्यायलाच हवं

हर्बल डिटॉक्स टी यकृताला हानी पोहोचवू शकते याची ५ कारणे

  • विषारी रसायने: अनेक हर्बल टीमध्ये आढळणारे पायरोलिझिडिन अल्कलॉइड्स सारखी रसायने यकृताच्या पेशींना थेट नुकसान पोहोचवू शकतात
  • जास्त प्रमाणात कॉन्सट्रेंटेड ज्युस: डिटॉक्स टीमध्ये मिसळलेले ग्रीन टी अर्क जास्त असल्यास धोकादायक ठरू शकतात
  • अनियंत्रित हर्बल मिश्रणे: अनेक औषधी वनस्पती सुरक्षितता चाचणीशिवाय एकत्र मिसळल्या जातात, ज्यामुळे पित्त प्रवाह रोखू शकतो
  • कमकुवत यकृतावर जास्त दबाव: रेचक किंवा लघवीचे प्रमाण वाढवणारा पदार्थ असलेल्या चहामुळे शरीरातील पाणी आणि इलेक्ट्रोलाइट्स कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे यकृतावर आणखी ताण येतो
  • कोणतेही सिद्ध फायदे नाहीत: डिटॉक्स टी यकृत बरे करू शकते याचा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही. सिरोसिस सारख्या आजारांसाठी, खरे फायदे केवळ वैद्यकीय आहार आणि औषधांद्वारेच मिळू शकतात.
तज्ज्ञांचा सल्ला 

मुंबईतील एसएल रहेजा हॉस्पिटलमधील पोषणतज्ञ राजेश्वरी व्ही. शेट्टी म्हणतात की, “हर्बल” म्हणजे “सुरक्षित” असे गृहीत धरणे ही सर्वात मोठी चूक आहे. यापैकी अनेक उत्पादने चाचणी केलेली नाहीत आणि काहींमध्ये जड धातू किंवा रसायने असू शकतात जी लेबलवर सूचीबद्ध नाहीत.

किडनी स्टोनपासून ते लोहाच्या कमतरतेपर्यंत, जास्त दुधाच्या चहामुळे 5 मोठे नुकसान

‘या’ लोकांनी हर्बल उत्पादने टाळावीत

Liver चा आजार असलेल्या लोकांनी सदर हर्बल उत्पादने टाळावीत: ग्रीन टी अर्क, अश्वगंधा, कावा, कोरफडचा चहा, सना आणि कॅमोमाइल. तज्ज्ञ यासह सहमत आहेत की, यकृताचे संरक्षण सोशल मीडिया ट्रेंडद्वारे नाही तर वैद्यकीय आहार आणि योग्य उपचारांद्वारे शक्य आहे. निरोगी व्यक्तीसाठी जे ठीक आहे ते यकृताच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तीसाठी धोकादायक ठरू शकते. म्हणून, कोणतेही हर्बल किंवा पूरक आहार घेण्यापूर्वी तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या, विशेषतः जर तुम्ही बराच काळ औषधे घेत असाल.

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात 'ही' गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन
1

जूसी-रिफ्रेशिंग टेस्ट, लिंबाच्या सुगंधाने भरपूर… तुम्ही कधी 'लेमन केक' खाल्ला आहे का? टी-टाईम स्नॅक्ससाठी परफेक्ट पर्याय

Jan 21, 2026 | 09:46 AM
पुणे ग्रॅंड टूरमध्ये आजोबांचा जलवा! वय ७० पार पण जिद्द मात्र २० वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल अशी, VIDEO VIRAL

Jan 21, 2026 | 09:40 AM
BRICS2026: जागतिक सत्तेचे नवे केंद्र! रशिया, भारत आणि चीन एकत्र येऊन ट्रम्पच्या दादागिरीला देणार उत्तर; RIC होणार पुन्हा सक्रिय?

Jan 21, 2026 | 09:39 AM
Reservation Issue : नगर परिषदांमधील नगरसेवकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

Jan 21, 2026 | 09:21 AM
Gadchiroli Accident: अंत्यविधीवरून परतताना काळाचा घाला; दीना नदी पुलावर चारचाकी कोसळून भीषण अपघात, दोघांचा मृत्यू

Jan 21, 2026 | 09:17 AM
The Raja Saab Box Office Collection Day 12: दुसऱ्या आठवड्यात 'द राजा साब' बॉक्स ऑफिसवर घसरला, कमाईत मोठी घट

Jan 21, 2026 | 09:16 AM
Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 09:06 AM

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM