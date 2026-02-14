Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

लातुरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर व रत्नेश्वर देवस्थानच्या महाशिवरात्री यात्रा महोत्सवास दरवर्षी मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.

Updated On: Feb 14, 2026 | 07:15 PM

लातुरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर व रत्नेश्वर देवस्थानच्या महाशिवरात्री यात्रा महोत्सवास दरवर्षी मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या यात्रा महोत्सवाचा प्रारंभ मध्यरात्री परंपरेप्रमाणे गवळी समाज बांधवांच्या वतीने दुग्धाभिषेक करून करण्यात येतो. यानंतर दर्शनासाठी भाविकांनी मध्यरात्रीपासूनच मोठी गर्दी पाहायला मिळते. श्री सिद्धेश्वर व रत्नेश्वर दर्शनासाठी महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यासह कर्नाटक राज्यातून ही भाविक मोठ्या संख्येने येतात.16 दिवस चालणाऱ्या यंदाच्या यात्रा महोत्सवात विविध धार्मिक कार्यक्रमांसह सामाजिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात्रेच्या शेवटच्या दिवशी जंगी कुस्त्या पार पडणार आहेत, अशी माहिती प्रशासक यांनी दिली.

Feb 14, 2026 | 07:15 PM

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
