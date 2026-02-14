Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Pulsar Lovers साठी आनंदाची बातमी! May 2026 पर्यंत येऊ शकतात 8 नवीन आणि अपडेटेड बाईक्स

भारतीय दुचाकी बाजारात नेहमीच Bajaj Pulsar ला ग्राहकांनी उदंड प्रतिसाद दिला आहे. आता याच पल्सर मॉडेल्सचे अपडेटेड व्हर्जन 2026 मध्ये लाँच होणार आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 14, 2026 | 08:46 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • Bajaj Pulsar चे अनेक मॉडेल्स भारतात लोकप्रिय
  • 125cc ते 400cc पर्यंतच्या बाईक मार्केटमध्ये उपलब्ध
  • आता पल्सरचे नवनवीन मॉडेल येणार
भारतीय बाजारात काही बाईक तर इतक्या लोकप्रिय आहेत, की त्यांचे विविध मॉडेल्स आपल्याला मार्केटमध्ये पाहायला मिळतात. अशीच एक लोकप्रिय बाईक म्हणजे Bajaj Pulsar. वेगवेगळ्या इंजिन क्षमतेसह ही बाईक बाजारात उपलब्ध आहे. विशेषकरून तरुणांमध्ये पल्सरला चांगली मागणी मिळताना दिसते. हीच मागणी लक्षात घेत आता बजाज मे 2026 पर्यंत पल्सरच्या 8 नवीन आणि अपडेटेड बाईक्स लाँच करणार आहे.

भारतीय मार्केटमध्ये बजाज पल्सर नेहमीच लोकप्रिय राहिली आहे. 125 सीसी ते 400 सीसी पर्यंतच्या पल्सर बाईक्स अजूनही तरुणांमध्ये आवडत्या आहेत. पल्सरच्या एक्स-शोरूम किमती सुमारे 81000 रुपयांपासून सुरू होतात आणि 1.94 लाखांपर्यंत जातात.

आता, बजाज पल्सर चाहत्यांसाठी मोठी बातमी अशी आहे की कंपनी लवकरच या सिरीजची नवीन आवृत्ती सादर करणार आहे. कंपनीच्या उच्च व्यवस्थापनाने पुष्टी केली आहे की मे 2026 पर्यंत अंदाजे 8 नवीन किंवा अपडेटेड पल्सर बाईक्स लाँच केल्या जातील.

पल्सर सिरीजमध्ये विविध व्हेरिएंट्सची उपलब्धता

पल्सर सिरीजमध्ये एंट्री-लेव्हल मॉडेलपासून N, NS आणि RS सारखे अनेक व्हेरिएंट्स उपलब्ध आहेत. त्यामुळे प्रत्येक ग्राहकाला आपल्या गरजेनुसार आणि बजेटनुसार योग्य बाईक निवडण्याचा पर्याय मिळतो. गेल्या वर्षी GST 2.0 लागू झाल्यानंतर पल्सर सिरीजतील बहुतांश मॉडेल्सच्या किमतींमध्ये कपात करण्यात आली होती, ज्याचा थेट फायदा ग्राहकांना झाला होता. काही मॉडेल्समध्ये हलके डिझाइन अपडेट्स करण्यात आले आहेत, तर काहींमध्ये आगामी काळात फीचर्स आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मोठे बदल दिसून येऊ शकतात. बदलत्या काळानुसार ग्राहकांच्या वाढत्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी बजाज त्यांची वाहने सातत्याने अपडेटेड ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

150cc पेक्षा मोठ्या सेगमेंटवर विशेष लक्ष

कंपनीने आधीच आपल्या अनेक बाईक्समध्ये सुधारणा केल्या आहेत. नोव्हेंबरनंतर 2026 मॉडेल म्हणून पल्सर 125 आणि पल्सर 150 नव्या बदलांसह बाजारात सादर करण्यात आल्या आहेत. आता कंपनीचा विशेष भर 125cc आणि 150cc पेक्षा मोठ्या सेगमेंटवर आहे, कारण या रेंजमध्ये स्पर्धा सर्वाधिक आहे. डिझाइन आणि फीचर्स अधिक आकर्षक व आधुनिक केल्यास पल्सर या सेगमेंटमध्ये बाजारातील वाढीपेक्षाही जास्त कामगिरी करू शकते, असा कंपनीचा विश्वास आहे.

Published On: Feb 14, 2026 | 08:46 PM

