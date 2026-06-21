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Ladakh Trip: लडाखला जाणाऱ्यांना बिहार सरकार देणार 20,000 रुपये; जाणून घ्या ‘सिंधू दर्शन योजना’ आणि अर्ज करण्याची सोपी पद्धत

Updated On: Jun 21, 2026 | 08:56 PM IST
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सारांश

Ladakh Trip Scheme : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. बिहारमधील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने अनेक मोठे निर्णय घेतले.

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बिहार सरकारचा मोठा निर्णय: लडाख दौऱ्यासाठी २०,००० रुपये; या विशेष योजनेबद्दल जाणून घ्या ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • लडाख दौऱ्यासाठी २०,००0 रुपयांचे अनुदान
  • कडक पात्रता आणि मर्यादा नियम
  • बिहारमध्ये हेलिकॉप्टर हवाई पर्यटन सेवा

Bihar government Ladakh tour subsidy 2026 : जर तुम्ही बिहारचे रहिवासी असाल आणि तुम्हाला लडाखच्या (Ladakh) सुंदर वाड्यांमध्ये फिरण्याचे किंवा तिथल्या धार्मिक स्थळांना भेट देण्याचे स्वप्न असेल, तर तुमच्यासाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि मोठी बातमी आहे. बिहारमधील मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet Meeting) महत्त्वपूर्ण बैठकीमध्ये राज्याच्या पर्यटन क्षेत्राला आणि नागरिकांना धार्मिक पर्यटनासाठी प्रोत्साहन देणारा एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. बिहार सरकारने राज्यातील जनतेसाठी ‘सिंधू दर्शन तीर्थयात्रा आर्थिक सहाय्य अनुदान योजना २०२६’ (Sindhu Darshan Pilgrimage Financial Assistance Grant Scheme, 2026) अधिकृतपणे लागू केली आहे. या विशेष योजनेअंतर्गत लडाखमधील पवित्र सिंधू नदीच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या यात्रेकरूंना बिहार सरकारकडून थेट २०,००० रुपयांपर्यंतचे मोठे आर्थिक अनुदान दिले जाणार आहे.

अनेकदा सामान्य नागरिकांना किंवा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या कुटुंबांना लडाखसारख्या दुर्गम आणि पर्वतीय भागातील प्रवासाचा प्रचंड खर्च परवडत नाही. प्रवासाचा हाच मोठा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आणि राज्यातील जास्तीत जास्त लोकांना भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक व ऐतिहासिक वारशाशी जोडण्यासाठी बिहार पर्यटन विभागाने हा महत्त्वाचा प्रस्ताव तयार केला होता, ज्याला मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश व्यावसायिक नफा कमावणे नसून प्रादेशिक जोडणी आणि धार्मिक पर्यटनाला चालना देणे हा आहे.

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काय आहे ही सिंधू दर्शन योजना आणि आर्थिक मदतीचे गणित?

बिहार सरकारच्या या योजनेअंतर्गत लडाखला जाऊन पवित्र सिंधू नदीची तीर्थयात्रा पूर्ण केल्यानंतर प्रवाशांना या अनुदानाचा (Travel Subsidy) लाभ घेता येईल. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, हे अनुदान ‘प्रतिपूर्ती’ (Reimbursement) स्वरूपात दिले जाणार आहे. याचा अर्थ असा की, सरकार या प्रवासासाठी कोणतेही ॲडव्हान्स किंवा आगाऊ पैसे देणार नाही. यात्रेकरूंना आधी स्वतःच्या खर्चाने ही लडाख यात्रा पूर्ण करावी लागेल आणि त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांसह सरकारकडे अनुदानाचा दावा करावा लागेल.

सरकारच्या नियमांनुसार, यात्रेदरम्यान झालेल्या एकूण अधिकृत प्रवासाच्या खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम किंवा प्रति व्यक्ती कमाल २०,००० रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढी आर्थिक मदत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीचा प्रवास खर्च ३०,००० रुपये झाला, तर त्याला ५० टक्क्यांनुसार १५,००0 रुपये मिळतील; मात्र जर खर्च ५०,००० रुपये झाला, तर कमाल मर्यादेनुसार २०,००० रुपये अनुदान स्वरूपात परत मिळतील.

योजनेसाठी पात्रता, अटी आणि कडक नियम

सिंधू दर्शन तीर्थयात्रा अनुदान योजनेचा लाभ सर्वांनाच मिळणार नाही. यासाठी बिहार पर्यटन विभागाने काही कडक अटी आणि नियमावली निश्चित केली आहे:

  • बिहारचे मूळ रहिवासी: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार व्यक्ती ही बिहार राज्याची कायमस्वरूपी आणि मूळ रहिवासी असणे बंधनकारक आहे. इतर राज्यातील नागरिकांना याचा लाभ घेता येणार नाही.
  • वयाची अट (18+): अर्ज करणाऱ्या यात्रेकरूचे वय किमान १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक असणे आवश्यक आहे. १८ वर्षांखालील मुले, अल्पवयीन किंवा किशोरवयीन मुले या योजनेसाठी पात्र मानली जाणार नाहीत.
  • दरवर्षी फक्त १०० जणांनाच संधी: गुगल रँकिंग आणि अंतर्गत सूत्रांनुसार, सरकारने या योजनेसाठी एका वर्षात केवळ १०० पात्र तीर्थयात्रेकऱ्यांचीच मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे सुरुवातीला अर्ज करणाऱ्या आणि निकषांमध्ये बसणाऱ्या १०० प्रवाशांनाच हे वार्षिक अनुदान दिले जाईल.

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अनुदान मिळवण्यासाठी अर्ज कसा करावा? (स्टेप-बाय-स्टेप पद्धत)

लडाखमधील सिंधू दर्शन यात्रा पूर्ण करून आल्यानंतर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रवाशांना बिहार पर्यटन विभागाकडे (Bihar Tourism Department) अर्ज करावा लागेल. त्याची ढोबळ प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल:

१. तिकीट आणि बिले जपून ठेवा: लडाख प्रवासादरम्यानची सर्व विमानाची, ट्रेनची किंवा अधिकृत वाहनांची तिकिटे, हॉटेलची बिले आणि पावती सुरक्षित ठेवा.

२. कागदपत्रांची पूर्तता: यात्रेवरून परत आल्यानंतर बिहार पर्यटन विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन अर्ज करावा लागेल. सोबतीला बिहारचे रहिवासी प्रमाणपत्र, ओळखपत्र (Identity Proof) आणि प्रवासाच्या खर्चाचा पुरावा जोडावा लागेल.

३. कागदपत्रांची पडताळणी: पर्यटन विभागाचे अधिकारी तुमच्या अर्जाची आणि सादर केलेल्या बिलांची बारकाईने तपासणी व पडताळणी करतील.

४. बँक खात्यात पैसे जमा: पडताळणीची प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर पात्र ठरलेल्या रकमेचे अनुदान थेट तुमच्या बँक खात्यात आरटीजीएस किंवा डीबीटीद्वारे ट्रान्सफर केले जाईल.

पर्यटनाला पंख: पाटणा ते राजगीर दरम्यान हेलिकॉप्टर सेवा सुरू!

मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत केवळ लडाख यात्रेचाच निर्णय झाला नाही, तर बिहार अंतर्गत पर्यटनाला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री बिहार हेलिकॉप्टर पर्यटन आणि हवाई पर्यटन सेवा योजना २०२६’ ला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेचा पहिला टप्पा १५ जुलै २०२६ ते १५ जानेवारी २०२७ या कालावधीत राबवला जाणार आहे.

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता बिहारची राजधानी पाटणा ते राजगीर (Patna to Rajgir), पाटणा ते कैमूर (Maa Mundeshwari Temple, Kaimur) आणि पाटणा ते वाल्मिकीनगर (Valmikinagar) दरम्यान थेट हेलिकॉप्टर सेवा (Heli-Tourism Service) सुरू होणार आहे. वाल्मिकीनगरसाठी सरकार स्वतःचे विमान वापरणार आहे, तर कैमूर आणि राजगीरसाठी भाड्याने घेतलेले हेलिकॉप्टर चालवले जाईल. यामुळे पर्यटकांना अत्यंत जलद, आरामदायी आणि विहंगम दृश्यांचा आनंद घेत बिहारमधील प्रमुख धार्मिक व निसर्गरम्य पर्यटन स्थळांना भेट देता येईल.

Web Title: Bihar government ladakh tour subsidy sindhu darshan yojana eligibility apply helicopter service rajgir

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Published On: Jun 21, 2026 | 08:56 PM

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