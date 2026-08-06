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Independence Day 2026 : 15 ऑगस्टला लाँग वीकेंडला प्लॅन करताय? मग मुंबईतील या ५ ठिकाणांना भेट द्या

Updated On: Aug 06, 2026 | 08:30 AM IST
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सारांश

१५ ऑगस्टच्या सुट्टीत कुटुंबीय किंवा मित्रांसोबत मुंबईजवळील निसर्गरम्य ठिकाणांना भेट देण्याचा विचार करत असाल, तर ही पर्यटनस्थळे तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतात.

Independence Day 2026 : 15 ऑगस्टला लाँग वीकेंडला प्लॅन करताय? मग मुंबईतील या ५ ठिकाणांना भेट द्या

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • पावसाळ्यातील हिरवाई, धबधबे आणि निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घेण्यासाठी अनेक सुंदर पर्याय उपलब्ध.
  • ट्रेकिंग, ऐतिहासिक स्थळे, समुद्रकिनारे आणि शांत वातावरणाची आवड असणाऱ्यांसाठी खास ठिकाणे.
  • मुंबईपासून सहज पोहोचता येणारी ही पर्यटनस्थळे एक दिवस किंवा विकेंड ट्रिपसाठी योग्य आहेत.
१५ ऑगस्ट हा दिवस देशभरात स्वातंत्र्यदिन म्हणून साजरा केला जातो. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी आपल्या देशाला ब्रिटिशांच्या राजवटीतून स्वातंत्र्य मिळाले. त्यामुळेच हा दिवस आपल्यासाठी फार महत्त्वाचा मानला जातो. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्या शूरविरांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्यांचे स्मरण करत हा दिवस मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. या दिवशी सर्वांनाच सुट्टी असते, ज्यामुळे अनेकलोक आपल्या कुटुंबासोबत फिरण्याचा प्लॅन बनवतात. तुम्हीही १५ ऑगस्टला जर कुटुंबासोबत किंवा प्रियजनांसोबत फिरण्याचा प्लॅन करत असाल तर मुंबईतील काही ठिकाणे तुमच्यासाठी चांगला पर्याय ठरतील.

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लोणावळा

पावसाळ्यात फिरण्याचा प्लॅन करत असाल तर लोणावळा तुमच्यासाठी परफेक्ट पर्याय आहे. मुंबईपासून सुमारे ९६ किमी अंतरावर वसलेले हे ठिकाण येथील प्रसिद्ध चिक्की, हिरवेगार डोंगर आणि सुंदर धबधब्यांसाठी ओळखले जाते. इथे तुम्ही ट्रेकिंगचाही आनंद लुटु शकता. फिरुन थकल्यास आरामासाठी इथे लग्झरी रेसाॅर्ट्स देखील आहेत.

खंडाळा

मुंबईतील लोकप्रिय ठिकाणांमध्ये खंडाळ्याचे नाव आवर्जून येते. लोणावळ्यापासून अवघ्या ५ किलोमीटर अंतरावर वसलेले हे एक थंड हवेचे ठिकाण आहे. पावसाळ्यात इथले निसर्गरम्य दृष्य पाहायला फार छान वाटते. भुशी डॅम, राजमाची किल्ला, ड्यूज पॉईंट, टायगर लीप ही इथली काही प्रसिद्ध फिरण्यासाठीची ठिकाणे आहेत.

मुरुड

मुरुड हे महाराष्ट्राच्या रायगड जिल्ह्यातील एक प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे. हे मुंबईपासून सुमारे १५० किलोमीटर अंतरावर हे ठिकाण वसले आहे. सुंदर समुद्रकिनाऱ्यांसाठी आणि ऐतिहासिक मुरुड-जंजिरा जलदुर्गासाठी हे ठिकाण प्रामुख्याने ओळखले जाते. इथे तुम्ही ताज्या माशांच्या आस्वाद घेऊ शकता. इथले आल्हाददायक वातावरण मनाला चांगला अनुभव देते.

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माळशेज घाट

जर तुम्हाला ट्रेकिंग किंवा पक्ष्यांची आवड असेल तर माळशेज घाट तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरेल. पिंपळगाव जोगा धरणावर तुम्हाला फ्लेमिंगो आणि किंगफिशरसह अनेक प्रकारचे पक्षी पाहायला मिळतील. आजोबा टेकडी किल्ल्यावर धबधब्यांच्या नैसर्गिक सौंदर्याचा आनंद घेता येतो.

इगतपुरी

जर तुम्ही एका शांत ठिकाणाच्या शोधात असाल तर इगतपुरी तुमच्यासाठी चांगला पर्याय आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये वसलेले एक सुंदर थंड हवेचे ठिकाण आहे. हे ठिकाण धबधबे, किल्ले आणि तेथील निसर्गसाैंदर्यासाठी प्रचलित आहे.

Web Title: Best places to visit near mumbai on 15 august independence day long weekend trip

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Published On: Aug 06, 2026 | 08:30 AM

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