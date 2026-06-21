US Iran: ‘पश्चिम आशियातील संबंध कायमस्वरूपी बदलू शकतात,’ स्वित्झर्लंडमध्ये इराणसोबतच्या चर्चेवर जेडी व्हान्स यांचे मोठे विधान

US Iran peace talks Switzerland 2026 : जागतिक राजकारणाला आणि विशेषतः अनेक दशकांपासून धुमसणाऱ्या पश्चिम आशियातील (Middle East) भू-राजकीय समीकरणांना पूर्णपणे बदलून टाकणारी एक अत्यंत मोठी आणि सकारात्मक बातमी समोर येत आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अत्यंत संवेदनशील आणि उच्चस्तरीय शांतता चर्चा रविवार, २१ जून २०२६ रोजी स्वित्झर्लंडमधील निसर्गरम्य लुसर्न शहराजवळील ‘बर्गेनस्टॉक’ (Bürgenstock) रिसॉर्टमध्ये यशस्वीरित्या पार पडली. या ऐतिहासिक चर्चेचे नेतृत्व स्वतः अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती आणि प्रमुख वाटाघाटीकार जेडी व्हान्स (JD Vance) यांनी केले. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना व्हान्स यांनी अत्यंत मोठे विधान केले असून, इराणसोबतच्या या सकारात्मक चर्चेमुळे दोन्ही देशांमध्ये एका नव्या आणि मोठ्या कराराची सुरुवात होऊ शकते, अशी आशा व्यक्त केली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिका आणि इराण यांच्यात कमालीचा लष्करी आणि राजनैतिक तणाव राहिला आहे. वॉशिंग्टन अजूनही इराणला मध्यपूर्वेतील अस्थिरतेचा मुख्य स्त्रोत मानत आले आहे. अशा परिस्थितीत, या दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी एकाच टेबलवर एकत्र येणे हा जागतिक मुत्सद्देगिरीच्या इतिहासातील एक अभूतपूर्व आणि अत्यंत दुर्मिळ क्षण मानला जात आहे. जेडी व्हान्स यांनी स्पष्ट केले की, ही तांत्रिक चर्चा अतिशय गुंतागुंतीची आणि आव्हानात्मक असली, तरी गेल्या काही तासांत दोन्ही बाजूंनी चर्चेत लक्षणीय प्रगती केली आहे. या शांतता प्रक्रियेत कतार आणि पाकिस्तान या दोन देशांनी अत्यंत महत्त्वाची मध्यस्थाची (Mediators) भूमिका बजावली आहे, ज्यामुळे दोन्ही कट्टर विरोधक एकत्र येणे शक्य झाले.
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उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी या ऐतिहासिक घडामोडीचे श्रेय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दूरदृष्टीला दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, अध्यक्ष ट्रम्प हे संपूर्ण पश्चिम आशिया प्रांतात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि कायमस्वरूपी युद्धविरामासाठी (Ceasefire) पूर्णपणे कटिबद्ध आहेत. ट्रम्प यांनी अमेरिकन राजनैतिक शिष्टमंडळाला अनेक गुंतागुंतीच्या आणि जुन्या मुद्द्यांवर कायदेशीर व राजनैतिक तोडगा काढण्यासाठी विशेष अधिकार दिले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या टीमला वॉशिंग्टनचे इराणी लोकांशी आणि तिथल्या सरकारशी असलेल्या संबंधांमध्ये पूर्वग्रह बाजूला ठेवून एक नवी, सकारात्मक आणि उबदार सुरुवात करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
या बैठकीच्या स्वरूपाविषयी बोलताना व्हान्स म्हणाले की, या प्राथमिक आणि तांत्रिक स्तरावरील चर्चेमुळे कदाचित दोन्ही देशांमधील प्रत्येक जुना मतभेद एका रात्रीत सुटणार नाही. परंतु, इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच दोन्ही देशांचे सर्वोच्च अधिकारी एका टीमसारखे एकत्र बसून शांततेच्या मार्गावर चर्चा करत आहेत, हीच स्वतःमध्ये एक खूप मोठी उपलब्धी आहे. मध्यपूर्वेतील जुनी भांडणे आणि युद्धजन्य परिस्थिती संपवून तिथे बदल घडवून आणण्यासाठी दोन्ही देश आता राजनैतिक मार्गाचा वापर करत आहेत, हे संपूर्ण जगासाठी दिलासादायक आहे.
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जेडी व्हान्स यांनी अत्यंत गंभीरपणे सांगितले की, आज आमच्यासमोर सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, आपण खरोखरच पश्चिम आशियातील संबंध आणि तिथली जुनी समीकरणे कायमस्वरूपी बदलू शकतो का? अमेरिका आता एका अशा सामायिक भविष्याची (Shared Future) आशा बाळगून आहे, जिथे युद्ध आणि तणावाऐवजी शांतता, स्थिरता आणि आर्थिक समृद्धीला चालना देण्यासाठी या भागातील सर्व देश एकत्र येऊन काम करू शकतील. इराणसोबतच्या संबंधांमध्ये मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याची प्रतिज्ञा अमेरिकेने घेतली असून, दोन्ही देशांमधील या संवादाचा मार्ग प्रादेशिक शांततेसाठी अत्यंत मैलाचा दगड ठरेल.
अर्थात, अशा प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय शस्त्रसंधी आणि शांतता करार नेहमीच थोडे गुंतागुंतीचे आणि अनेक अंतर्गत राजकीय दबावांनी वेढलेले असतात, याची जाणीवही त्यांनी करून दिली. परंतु, बदलत्या जागतिक परिस्थितीमध्ये अमेरिका आणि इराणमधील संबंधांमध्ये कमालीची सुधारणा होईल, असा दृढ विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. या चर्चेच्या यशस्वीतेमुळे येत्या काळात मध्यपूर्वेतील युद्धाचे ढग विरघळण्यास मोठी मदत होणार आहे.