सावधान! चेकबुक हरवलंय? तर ‘हे’ काम तातडीने करा, नाहीतर तुमचं बँक खातं रिकामं होऊ शकतं!

चेकबुक हरवणे किंवा चोरीला जाणे ही एक गंभीर समस्या आहे, कारण त्याचा गैरवापर करून तुमच्या बँक खात्यातून पैसे काढले जाऊ शकतात. अशा वेळी घाबरून न जाता या गोष्टी फॉलो करा.

Updated On: Feb 27, 2026 | 07:36 PM
cheque book is lost
  • चेकबुक हरवल्यास काय करावे?
  • कोणत्या पद्धती उपयुक्त ठरू शकतात?
  • बँकेत लेखी अर्ज सादर करावा लागेल का?
Cheque Book Rule: आपण प्रत्येक जण जे काही कमावतो ते आपल्या बँक खात्यात सुरक्षित ठेवतो.  बहुतेक लोकांचं एक बँक खातं असतं किंवा काहींचं दोन किंवा जास्त खाती असतात. काही जण एका बँका खात्यात त्यांचा पगार ठेवतात आणि एक बँक खातं ते खास बचत करण्यासाठी वापरतात. त्या प्रत्येक बँक खात्याचं डेबिट कार्ड आणि चेकबुक असतं. पण जरा कल्पना करा की जर तुमचं चेकबुक एखाद्यावेळी हरवलं किंवा चोरीला गेलं तर काय होईल?

तुम्हाला कदाचित प्रश्न पडला असेल की जास्तीत जास्त काय होईल. पण तुम्हाला माहिती नसेल की जर तुमचे चेकबुक हरवलं तर तुमचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होऊ शकतं. हरवलेलं पासबुक जर चुकीच्या व्यक्तीच्या हाती लागलं तर ते तुमच्या सहीचा चुकीचा वापर करुन तुमची सही करुन तुमच्या बँक खात्यातून पैसे काढू शकतात. अशा परिस्थितीत तुम्ही काय करणार? तेच सविस्तर प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून समजून घेऊयात…

प्रश्न: चेकबुक हरवल्यास काय करावे?
उत्तर:जर तुमचे चेकबुक हरवले किंवा चोरीला गेले तर ताबडतोब तुमच्या बँकेला कळवा. तुम्ही जितक्या लवकर बँकेला कळवाल तितके नुकसान होण्याचा धोका कमी होतो. नियमांनुसार, जर तुम्ही बँकेला कळवलं तर तुम्ही स्वतःला वाचवू शकता.

प्रश्न: कोणत्या पद्धती उपयुक्त ठरू शकतात?
उत्तर: तुम्ही बँकेच्या अॅपद्वारे तुमचे चेकबुक ब्लॉक करू शकता , जिथे तुम्हाला स्टॉप पेमेंट किंवा चेकबुक सेवांसारखे पर्याय मिळू शकतात. त्यांचाही वापर तुम्ही करु शकता. 

प्रश्न: मला बँकेत लेखी अर्ज सादर करावा लागेल का?
उत्तर:जर तुमच्या बँक अॅपमध्ये चेकबुकची सुविधा नसेल, तर तुम्ही तुमच्या बँकेच्या शाखेत जाऊन संबंधित अधिकाऱ्याला भेटू शकता.
त्यानंतर तुम्ही तुमचे चेकबुक ब्लॉक करायचे आहे असे सांगणारा लेखी अर्ज सादर करू शकता.

प्रश्न: मला कस्टमर केअरशी संपर्क का साधावा लागतो?
उत्तर:तुम्हाला त्याबाबत माहिती हवी असल्यास तुम्ही तुमच्या बँकेच्या कस्टमर केअरशी देखील संपर्क साधू शकता. प्रत्येक बँकेचा एक कस्टमर केअर नंबर असतो ज्यावर तुम्ही कॉल करून तुम्ही तुमची परिस्थिती स्पष्ट करता आणि त्या परिस्थितीशी निगडीत तुम्हाला त्यावर पर्याय सुचवला जातो. जसं तुमचं चेकबुक हरवले किंवा चोरीला गेले आहे याची माहिती दिली की अशा परिस्थितीत, तुमच्या विनंतीनुसार कस्टमर केअर तुमचे चेकबुक ब्लॉक करतात.

अशा पद्धतीने तुम्ही ही प्रक्रिया करुन तुमच्या मेहनतीने कमवलेले पैसे वाचवू शकता. आणि सतर्क राहुन स्वतःचा बचाव करु शकता. त्यामुळे सतर्क राहा आणि तुम्ही मेहनतीने कमवलेला पैसा सुरक्षित ठेवा.

