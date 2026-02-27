Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
High Court: संमतीने असलेले शारीरिक संबंध ‘टॉर्चर’ ठरत नाहीत, मुंबई उच्च न्यायालयाने तरुणांविरुद्धचा POCSO खटला केला रद्द

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की संमतीने शारीरिक संबंधांना छळ मानले जाऊ शकत नाही.

Updated On: Feb 27, 2026 | 07:30 PM
  • संमतीने असलेले शारीरिक संबंध ‘टॉर्चर’ ठरत नाहीत
  • मुंबई उच्च न्यायालयाने तरुणांविरुद्धचा POCSO खटला केला रद्द
  • एका तरुणाविरुद्ध दाखल केलेला खटला
प्रेमप्रकरणातून आणि लग्नाचे वचन पूर्ण न केल्याने निर्माण झालेल्या शारीरिक संबंधांसाठी दाखल केलेल्या खटल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की संमतीने शारीरिक संबंधांना छळ मानले जाऊ शकत नाही. छळ आणि पोक्सो कायद्याअंतर्गत (लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा) एका तरुणाविरुद्ध दाखल केलेला खटला रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

या प्रकरणातील तक्रारदार आणि आरोपी हे नातेवाईक आहेत आणि काही काळापासून एकमेकांशी संबंधात होते. सुरुवातीला त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु दोन्ही कुटुंबांच्या तीव्र विरोधामुळे त्यांचे लग्न थांबण्यात आले. या वादामुळे नंतर क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात भारतीय दंड संहिता आणि पोक्सो कायद्याअंतर्गत तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

मुंबईतील ‘या’ शाळेला बॉम्बने उडवण्याची धमकी, मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळेकडून सुट्टी जाहीर

न्यायालयाने काय म्हटले?

आरोपींनी औरंगाबाद खंडपीठात या प्रकरणाविरुद्ध याचिका दाखल केली. खटल्याची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर यांनी संपूर्ण प्रकरणाची बारकाईने तपासणी केली. न्यायालयाने सांगितले की तक्रार दाखल करताना मुलगी १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची होती. दोघेही प्रौढ आहेत आणि त्यांचे शारीरिक संबंध केवळ लग्नाच्या खोट्या आश्वासनावर आधारित नव्हते, तर सहमतीने होते. तपासात असे दिसून आले की लग्न न करण्याचे कारण खोटे आश्वासन नव्हते, तर कुटुंबाचा विरोध होता.

खटला रद्द करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने असा निर्णय दिला की जिथे दोन प्रौढांनी सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवले असतील, जर लग्नाचे वचन पूर्ण केले नाही तर ते नेहमीच छळ मानले जाऊ शकत नाही. याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर न्यायालयाने क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात नोंदवलेला एफआयआर रद्द केला. अर्जदारातर्फे वकील वैभव बी. ढगे उपस्थित राहिले, तर सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील एस.ए. गायकवाड यांनी युक्तिवाद केला.

राज्यात ‘Love jihad’ विरोधात कडक कायदा येणार!रश्मी शुक्ला समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात

Published On: Feb 27, 2026 | 07:30 PM

