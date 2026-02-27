Spirit New Poster: हातात तलवार घेऊन विवेक ओबेरॉयचा ‘स्पिरिट’ मधील जबरदस्त लूक प्रदर्शित, पोस्टरमध्ये दिसली ‘या’ अभिनेत्रीची झलक

संदीप रेड्डी वांगा यांनी स्पिरिटच्या जगात एक नवीन नाव जोडले आहे. निर्मात्यांनी विवेक ओबेरॉयचा फर्स्ट लूक पोस्टर रिलीज केला आहे, ज्यामध्ये तो एका वेगळ्या अवतारात दिसत आहे. ‘स्पिरिट’ चित्रपटातील विवेक ओबेरॉयच्या फर्स्ट लूकने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे आणि प्रचंड चर्चा निर्माण झाली आहे. आता, संदीप रेड्डी वांगा दिग्दर्शित आणि संपूर्ण भारतातील सुपरस्टार प्रभास अभिनीत या अॅक्शन ड्रामाने जोरदार चर्चा निर्माण केली आहे.
पोस्टरमध्ये विवेक ओबेरॉय स्पिरिटच्या थरारक, उच्च-दाबाच्या जगात प्रवेश करत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे, ज्यात त्याची जबरदस्त स्क्रीन उपस्थिती आणि जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण आहे. या चित्रपटात ऐश्वर्या देसाई ही एक नवोदित अभिनेत्री आहे जी या मोठ्या प्रकल्पात महत्त्वाची भूमिका बजावते. ‘अॅनिमल’च्या जबरदस्त यशानंतर, दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वांगा आता त्याच्या नवीन चित्रपटासाठी चर्चेत आहेत. भारतातील सर्वात मोठा सुपरस्टार प्रभास आणि तृप्ती डिमरी अभिनीत, हा चित्रपट एक शक्तिशाली आणि तल्लीन करणारा सिनेमॅटिक अनुभव देण्याचे आश्वासन देतो.
सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या नवीन पोस्टरवर कॅप्शन आहे, “सावली आणि डोळ्यांत दडलेले एक रहस्य जे सर्वात खोल रहस्ये लक्षात ठेवते. ५ मार्च २०२७ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत आहे.” विवेक ओबेरॉय एका आश्चर्यकारक आणि शक्तिशाली अवतारात दिसत आहे. त्याच्या भूमिकेबद्दल कोणतीही माहिती उघड झाली नसली तरी, सुरुवातीच्या प्रतिक्रियांवरून असे दिसून येते की तो प्रभासची भूमिका साकारणारा मुख्य खलनायक साकारू शकतो.
मोठ्या प्रमाणात, संपूर्ण जगात मनोरंजन करणारा, स्पिरिट हा चित्रपट ५ मार्च २०२७ रोजी ८ भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे आणि थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट गुलशन कुमार आणि टी-सीरीज प्रस्तुत, टी-सीरीज फिल्म्स आणि भद्रकाली पिक्चर्स निर्मित आहे. हा चित्रपट संदीप रेड्डी वांगा यांनी लिहिलेला, संपादित केलेला आणि दिग्दर्शित केला आहे आणि भूषण कुमार, प्रणय रेड्डी वांगा, कृष्ण कुमार आणि प्रभाकर रेड्डी वांगा यांनी निर्मिती केली आहे.
