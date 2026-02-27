Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
रायडींग होणार अजूनच सुसाट! Royal Enfield ची ‘ही’ पॉवरफुल बाईक लवकरच लाँच होणार

रॉयल एन्फिल्डची प्रत्येक बाईक ही तिच्या दमदार परफॉर्मन्ससाठी ओळखली जाते. आता लवकरच कंपनी त्यांची नवीन बाईक Royal Enfield Himalayan 750 लाँच करण्याच्या तयारीत दिसत आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 07:29 PM
फोटो सौजन्य: iStock

  • रॉयल एन्फिल्डची नवीन बाईक मार्केटमध्ये येणार
  • Royal Enfield Himalayan 750 लवकरच होणार लाँच
  • जाणून घ्या अपेक्षित किंमत
भारतीय ऑटो बाजारात Royal Enfield च्या बाईक्सना चांगली मागणी मिळताना दिसते. कंपनी देखील मार्केटमध्ये अशा बाईक ऑफर करत असतात, ज्या परफॉर्मन्समध्ये सुसाट असतात. आता लवकरच कंपनी त्यांची नवीन ॲडव्हेंचर बाईक ऑफर करणार आहे.

भारतामध्ये Royal Enfield कडून विविध सेगमेंटमध्ये अनेक लोकप्रिय बाईक विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. कंपनी लवकरच नवीन ॲडव्हेंचर बाईक म्हणून Royal Enfield Himalayan 750 लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. लाँचपूर्वी ही बाईक नुकतीच टेस्टिंगदरम्यान पाहण्यात आली आहे. या बाईकबाबत कोणती माहिती समोर आली आहे, त्याबद्दल जाणून घेऊयात .

येणार नवी बाईक

रॉयल एनफिल्ड लवकरच भारतीय बाजारात Himalayan 750 ही नवीन ॲडव्हेंचर बाईक लाँच करू शकते. लाँचपूर्वी या बाईकची टेस्टिंग सुरू असून ती अलीकडेच रस्त्यावर टेस्टिंगदरम्यान पाहण्यात आली आहे.

‘मेक इन इंडिया’साठी पुढाकार! पुण्यातील चाकण प्लांटमधून स्कोडाची ‘ही’ कार जागतिक बाजारपेठेत झेपावणार

काय माहिती समोर आली?

टेस्टिंगदरम्यान बाईकचा फ्युएल टँक पूर्णपणे कव्हर करण्यात आला होता. मात्र इंजिन आणि इतर काही भागांबाबत माहिती समोर आली आहे. या मोटरसायकलमध्ये स्प्लिट सीट, दोन्ही चाकांवर डिस्क ब्रेक, क्रूझ कंट्रोल, विविध राइडिंग मोड्स आणि मोठी विंडशील्ड असे फीचर्स मिळण्याची शक्यता आहे.

किती पॉवरफुल असेल इंजिन?

कंपनी या मोटरसायकलमध्ये सुमारे 750cc क्षमतेचे इंजिन देऊ शकते. हे इंजिन 50 हॉर्सपॉवरपेक्षा जास्त पॉवर आणि 60 Nm पेक्षा जास्त टॉर्क निर्माण करू शकते. तसेच या बाईकमध्ये 6-स्पीड गिअरबॉक्स दिला जाऊ शकतो.

Tata Sierra EV पुन्हा एकदा झाली टेस्टिंग दरम्यान स्पॉट! कधी होणार लाँच? कोणती माहिती मिळाली? जाणून घ्या

आधीही झाली होती स्पॉट

या बाईकला यापूर्वीही टेस्टिंगदरम्यान अनेकदा पाहण्यात आले आहे. त्यामुळे कंपनी लवकरच ही बाईक अधिकृतपणे सादर करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कधी होऊ शकते लाँच ?

रॉयल एनफिल्डने या बाईकच्या लाँचबाबत अद्याप अधिकृत माहिती दिलेली नाही. मात्र अंदाजानुसार 2026 च्या मध्यापर्यंत ही मोटरसायकल भारतीय बाजारात लॉन्च होऊ शकते.

किती असू शकते किंमत?

या बाईकची अधिकृत किंमत लाँचच्या वेळीच जाहीर केली जाईल. मात्र अंदाजानुसार Royal Enfield Himalayan 750 ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 4 लाख रुपयांच्या आसपास असू शकते.

Published On: Feb 27, 2026 | 07:29 PM

रायडींग होणार अजूनच सुसाट! Royal Enfield ची 'ही' पॉवरफुल बाईक लवकरच लाँच होणार

