Parenting Tips: तुमचे मूल दिवसभर खोलीत एकटे कोंडून घेते का? मग बाल-मानसशास्त्रज्ञांनी पालकांना दिलेला ‘हा’ सल्ला एकदा वाचाच

Parenting Tips: जर तुमचे मूल आधी कुटुंबासोबत जास्त वेळ घालवत असेल, पण आता तासनतास आपल्या खोलीत एकटे राहणे पसंत करत असेल, तर साहजिकच ही गोष्ट तुम्हाला अस्वस्थ करू शकते. अनेक पालकांना असे वाटते की आपले मूल एकटेपणाचा सामना करत आहे किंवा मानसिक तणावातून जात आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी असेच असेल असे नाही. तज्ज्ञांच्या मते, मुलांनी आणि विशेषतः किशोरवयीन (Teenagers) मुलांनी स्वतःसाठी वैयक्तिक वेळ (Me Time) मागणे हा त्यांच्या विकासाचा एक सामान्य भाग असू शकतो.
वास्तविक, जशी मुले मोठी होतात, तशी ती स्वतःला अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याचा आणि स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा परिस्थितीत त्यांना काही वेळ एकट्याने घालवायला आवडतो. परंतु, पालकांसाठी हे समजणे गरजेचे आहे की, मूल केवळ आपली प्रायव्हसी (Privacy) इच्छित आहे की खरोखरच ते सामाजिक दृष्ट्या एकाकी पडत आहे. आता हे तुम्ही ‘या’ सोप्या टिप्सचा वापर करून समजू शकता.
केवळ ‘आज शाळेचा दिवस कसा होता?’ एवढेच विचारण्याऐवजी थोडे विशिष्ट प्रश्न विचारा. जसे की, ‘आज लंचमध्ये कोणासोबत बसला होता?’, ‘खेळाच्या वेळेत काय केले?’ किंवा ‘मित्रांसोबत काही मजेशीर घडले का?’ या प्रश्नांमुळे तुम्हाला समजेल की मूल सामाजिक दृष्ट्या इतर मुलांशी जोडलेले आहे की नाही.
नेहमी मुलाच्या खोलीत डोकावणे किंवा वारंवार उलटतपासणी घेतल्यासारखे प्रश्न विचारल्यास नात्यात तणाव निर्माण होऊ शकतो. बाल-मानसशास्त्रज्ञ डॉ. पीटर मार्शल यांच्या मते, किशोरवयीन मुलांना स्वतःच्या विचारांचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि स्वतःला ओळखण्यासाठी वैयक्तिक जागेची (Personal Space) गरज असते. त्यामुळे त्यांच्या प्रायव्हसीचा आदर करा.
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जर मूल शांत स्वभावाचे असेल, तर त्याला प्रत्येक वेळी लोकांमध्ये राहण्यासाठी किंवा बोलण्यासाठी सक्ती करू नका. प्रत्येक मुलाचे व्यक्तिमत्त्व वेगळे असते. काही मुलांना मित्रांच्या घोळक्यात राहायला आवडते, तर काही मुले एकटे राहून स्वतःला अधिक ऊर्जावान आणि आनंदी समजतात.
मूल जरी त्याच्या खोलीत जास्त वेळ घालवत असले, तरी कुटुंब नेहमी त्याच्यासोबत आहे याची जाणीव त्याला असायला हवी. यासाठी दिवसातून किमान एकदा एकत्र जेवणे, वीकेंडला एकत्र वेळ घालवणे किंवा लहान-सहान गप्पा मारणे यांमुळे कौटुंबिक नाते मजबूत राहते.
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जर मूल अचानक आपल्या जवळच्या मित्रांपासून दूर जाऊ लागले, त्याचे अभ्यासातील लक्ष कमी झाले, ते सतत उदास दिसू लागले किंवा कुटुंबाशीही संवाद पूर्णपणे तोडला, तर मात्र ही काळजीची बाब असू शकते. अशा परिस्थितीत बाल-समुपदेशक किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल.