बुधवार, 17 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Child Psychology Parenting Tips Child Prefers To Stay Alone Teenagers Marathi News

Parenting Tips: तुमचे मूल दिवसभर खोलीत एकटे कोंडून घेते का? मग बाल-मानसशास्त्रज्ञांनी पालकांना दिलेला ‘हा’ सल्ला एकदा वाचाच

Updated On: Jun 17, 2026 | 03:46 PM IST
जाहिरात
सारांश

Parenting Tips Marathi : जर तुमचे मूल किंवा किशोरवयीन मूल कुटुंबाऐवजी एकटे राहणे पसंत करत असेल, तर पालकांनी नेमकी काय भूमिका घ्यावी? जाणून घ्या बाल-मानसशास्त्रज्ञांचा विशेष सल्ला

Child Prefers To Be Alone

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Parenting Tips: जर तुमचे मूल आधी कुटुंबासोबत जास्त वेळ घालवत असेल, पण आता तासनतास आपल्या खोलीत एकटे राहणे पसंत करत असेल, तर साहजिकच ही गोष्ट तुम्हाला अस्वस्थ करू शकते. अनेक पालकांना असे वाटते की आपले मूल एकटेपणाचा सामना करत आहे किंवा मानसिक तणावातून जात आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी असेच असेल असे नाही. तज्ज्ञांच्या मते, मुलांनी आणि विशेषतः किशोरवयीन (Teenagers) मुलांनी स्वतःसाठी वैयक्तिक वेळ (Me Time) मागणे हा त्यांच्या विकासाचा एक सामान्य भाग असू शकतो.

वास्तविक, जशी मुले मोठी होतात, तशी ती स्वतःला अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याचा आणि स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा परिस्थितीत त्यांना काही वेळ एकट्याने घालवायला आवडतो. परंतु, पालकांसाठी हे समजणे गरजेचे आहे की, मूल केवळ आपली प्रायव्हसी (Privacy) इच्छित आहे की खरोखरच ते सामाजिक दृष्ट्या एकाकी पडत आहे. आता हे तुम्ही ‘या’ सोप्या टिप्सचा वापर करून समजू शकता.

पालकांसाठी महत्त्वाच्या ५ टिप्स:

१. मुलाला योग्य प्रश्न विचारा:

केवळ ‘आज शाळेचा दिवस कसा होता?’ एवढेच विचारण्याऐवजी थोडे विशिष्ट प्रश्न विचारा. जसे की, ‘आज लंचमध्ये कोणासोबत बसला होता?’, ‘खेळाच्या वेळेत काय केले?’ किंवा ‘मित्रांसोबत काही मजेशीर घडले का?’ या प्रश्नांमुळे तुम्हाला समजेल की मूल सामाजिक दृष्ट्या इतर मुलांशी जोडलेले आहे की नाही.

२. त्यांच्या प्रायव्हसीचा सन्मान करा:

नेहमी मुलाच्या खोलीत डोकावणे किंवा वारंवार उलटतपासणी घेतल्यासारखे प्रश्न विचारल्यास नात्यात तणाव निर्माण होऊ शकतो. बाल-मानसशास्त्रज्ञ डॉ. पीटर मार्शल यांच्या मते, किशोरवयीन मुलांना स्वतःच्या विचारांचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि स्वतःला ओळखण्यासाठी वैयक्तिक जागेची (Personal Space) गरज असते. त्यामुळे त्यांच्या प्रायव्हसीचा आदर करा.

DRDO Recruitment 2026: डीआरडीओमध्ये वैज्ञानिक होण्याची सुवर्णसंधी! पात्रता निकष आणि वेतन पहा एका क्लिकवर..

३. जबरदस्तीने मिसळायला लावू नका:

जर मूल शांत स्वभावाचे असेल, तर त्याला प्रत्येक वेळी लोकांमध्ये राहण्यासाठी किंवा बोलण्यासाठी सक्ती करू नका. प्रत्येक मुलाचे व्यक्तिमत्त्व वेगळे असते. काही मुलांना मित्रांच्या घोळक्यात राहायला आवडते, तर काही मुले एकटे राहून स्वतःला अधिक ऊर्जावान आणि आनंदी समजतात.

४. कुटुंबाशी जोडलेले राहण्याचे वातावरण बनवा:

मूल जरी त्याच्या खोलीत जास्त वेळ घालवत असले, तरी कुटुंब नेहमी त्याच्यासोबत आहे याची जाणीव त्याला असायला हवी. यासाठी दिवसातून किमान एकदा एकत्र जेवणे, वीकेंडला एकत्र वेळ घालवणे किंवा लहान-सहान गप्पा मारणे यांमुळे कौटुंबिक नाते मजबूत राहते.

Why Teachers Use Red Pen: पेपर तपासताना शिक्षक लाल पेन का वापरतात? जाणून घ्या यामागचे नेमके कारण!

५. वर्तनातील अचानक होणाऱ्या बदलांवर लक्ष ठेवा:

जर मूल अचानक आपल्या जवळच्या मित्रांपासून दूर जाऊ लागले, त्याचे अभ्यासातील लक्ष कमी झाले, ते सतत उदास दिसू लागले किंवा कुटुंबाशीही संवाद पूर्णपणे तोडला, तर मात्र ही काळजीची बाब असू शकते. अशा परिस्थितीत बाल-समुपदेशक किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल.

Web Title: Child psychology parenting tips child prefers to stay alone teenagers marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 17, 2026 | 03:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दिल्ली हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय! खाजगी शाळांतील महिला शिक्षिकांनाही मिळणार आता Child Care Leave!
1

दिल्ली हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय! खाजगी शाळांतील महिला शिक्षिकांनाही मिळणार आता Child Care Leave!

Textbook Delay 2026:आंतरराष्ट्रीय युद्धाचा फटका महाराष्ट्रातील शालेय पुस्तकांना! शाळा सुरू, पण ६ वीची पुस्तके गायब!
2

Textbook Delay 2026:आंतरराष्ट्रीय युद्धाचा फटका महाराष्ट्रातील शालेय पुस्तकांना! शाळा सुरू, पण ६ वीची पुस्तके गायब!

‘तू मला ढगाइतकी सुंदर वाटतेय’, चिमुकल्याने आईची अशी स्तुती केली… ऐकून नेटीझन्सच्याही चेहऱ्यावर आलं हसू; क्यूट Video Viral
3

‘तू मला ढगाइतकी सुंदर वाटतेय’, चिमुकल्याने आईची अशी स्तुती केली… ऐकून नेटीझन्सच्याही चेहऱ्यावर आलं हसू; क्यूट Video Viral

बदलती जीवनशैली ठरतेय धोकादायक; मधुमेह, लठ्ठपणा आणि उच्च रक्तदाबामुळे वाढतोय रक्तवाहिन्यांच्या आजारांचा धोका
4

बदलती जीवनशैली ठरतेय धोकादायक; मधुमेह, लठ्ठपणा आणि उच्च रक्तदाबामुळे वाढतोय रक्तवाहिन्यांच्या आजारांचा धोका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Parenting Tips: तुमचे मूल दिवसभर खोलीत एकटे कोंडून घेते का? मग बाल-मानसशास्त्रज्ञांनी पालकांना दिलेला ‘हा’ सल्ला एकदा वाचाच

Parenting Tips: तुमचे मूल दिवसभर खोलीत एकटे कोंडून घेते का? मग बाल-मानसशास्त्रज्ञांनी पालकांना दिलेला ‘हा’ सल्ला एकदा वाचाच

Jun 17, 2026 | 03:46 PM
Women’s T20 World Cup 2026: मोठा उलटफेर! श्रीलंकेने न्यूझीलंडला हरवून रचला इतिहास; नीलाक्षिका सिल्वाचा मास्टरक्लास

Women’s T20 World Cup 2026: मोठा उलटफेर! श्रीलंकेने न्यूझीलंडला हरवून रचला इतिहास; नीलाक्षिका सिल्वाचा मास्टरक्लास

Jun 17, 2026 | 03:42 PM
Marathi Bhasha: मराठी पोटभाषा कोणत्या आणि किती आहेत, तुम्हाला माहीत आहे का?

Marathi Bhasha: मराठी पोटभाषा कोणत्या आणि किती आहेत, तुम्हाला माहीत आहे का?

Jun 17, 2026 | 03:39 PM
सलमान-ऐश्वर्याच्या प्रेमकथेची जादू 27 वर्षांनंतरही कायम! ‘हम दिल दे चुके सनम’च्या 10 खास गोष्टी

सलमान-ऐश्वर्याच्या प्रेमकथेची जादू 27 वर्षांनंतरही कायम! ‘हम दिल दे चुके सनम’च्या 10 खास गोष्टी

Jun 17, 2026 | 03:36 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
देशातील पहिली १०० टक्के स्वदेशी इलेक्ट्रिक बोट सज्ज! माझगाव डॉकचा पहिला प्रयोग; परवडणाऱ्या जलवाहतुकीचा मार्ग खुला होणार

देशातील पहिली १०० टक्के स्वदेशी इलेक्ट्रिक बोट सज्ज! माझगाव डॉकचा पहिला प्रयोग; परवडणाऱ्या जलवाहतुकीचा मार्ग खुला होणार

Jun 17, 2026 | 03:30 PM
SAGAR Vision : भारताकडून श्रीलंकेला 50 लाख डॉलर्सची लष्करी उपकरणे सुपूर्द; कोलंबोनेही म्हटले, ‘भारत हा आमचा….’

SAGAR Vision : भारताकडून श्रीलंकेला 50 लाख डॉलर्सची लष्करी उपकरणे सुपूर्द; कोलंबोनेही म्हटले, ‘भारत हा आमचा….’

Jun 17, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा